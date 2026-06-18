Солнечное затмение 12 августа 2026: где будет видно в России

12 августа 2026 года над Европой и севером Африки произойдёт редкое совпадение солнечного затмения и захода Солнца. Это событие обещает войти в рейтинг лучших астрономических явлений последнего десятилетия. Для миллионов людей светило будет опускаться за горизонт, уже частично закрытое Луной, превращаясь в тонкий пылающий серп. Обычно во время полного солнечного затмения всё внимание приковано к узкой полосе, где Луна полностью закрывает солнечный диск. В 2026 году эта траектория пройдёт в том числе и через Россию. Но в этот раз главная интрига разворачивается далеко за пределами полосы полной фазы.

Что произойдёт во время затмения 12 августа 2026 года

В этот день Луна, которая недавно перекрыла собой Венеру, пройдёт точно между Землёй и Солнцем и на короткое время полностью закроет солнечный диск. Узкая полоса полной фазы затмения пройдёт через восточную Гренландию, запад Исландии и север Испании — именно туда уже планируют поездки тысячи охотников за затмениями.

Но в этот раз самое интересное разворачивается за пределами этой полосы. На огромной территории Европы люди увидят глубокое частичное затмение прямо в момент заката. Во многих регионах Луна будет оставаться перед солнечным диском до последних секунд, пока Солнце не скроется за горизонтом.

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В результате привычный диск Солнца превратится в тонкий серп на фоне закатного неба и лучше всего увидеть это можно будет с самолета. Опытные наблюдатели иногда называют такой вид с концами серпа вниз «грустным лицом», а в части Северной Африки Солнце примет форму буквы «С».

Почему затмение на закате 12 августа 2026 считается редким

Главная изюминка события — геометрия. Для многих европейских городов максимальная фаза затмения наступит лишь за несколько минут до захода Солнца. Такие «затмения заката» над густонаселёнными территориями случаются очень редко.

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Обычно полная фаза затмения и закат происходят в разных местах или в разное время. А здесь оба явления могут совпасть в течение одного вечера — особенно в Испании, где некоторые наблюдатели сначала увидят полную фазу, а затем продолжат следить за частично закрытым Солнцем по пути к горизонту.

Дополнительный эффект даёт сама атмосфера. На закате свет Солнца проходит через более плотный слой воздуха, поэтому небо наливается насыщенными оранжевыми, красными и золотистыми оттенками. Сочетание этих красок с затемнённым диском обещает один из самых зрелищных астрономических кадров года.

Где будет видно затмение в России

Здесь важно быть честными: полоса полной фазы в Россию не заходит — она ограничена Гренландией, Исландией и севером Испании. Зона глубокого частичного затмения охватывает в основном Западную и Центральную Европу.

В европейской части России можно рассчитывать только на неглубокое частное затмение — и то при условии открытого западного горизонта и ясной погоды, потому что событие приходится на вечер, ближе к закату. Чем восточнее регион, тем меньше шансов застать заметную фазу до того, как Солнце уйдёт за горизонт.

Если вы хотите увидеть именно эффектное зрелище, логика та же, что и для европейских наблюдателей: нужен максимально открытый западный или северо-западный горизонт. Лучше всего подходят морские побережья, высокие точки и открытые поля, где обзор не закрывают дома, холмы и деревья.

Для сравнения масштаба и формата стоит вспомнить недавние события — например, солнечное затмение 2025 года и и когда будет видно Затмение равноденствия, которые тоже были частными для большинства наблюдателей.

Лучшие места для наблюдения в Европе и Африке

Астрономы советуют выбирать точки с чистым видом на запад. Среди самых перспективных мест называют:

французскую Корсику и побережье Лигурийского моря в Италии, включая Венецию

отдельные районы Австрийских Альп, Мюнхен, Прагу, Вроцлав и Варшаву

мыс Матифу в Алжире и марокканскую Эс-Сувейру в Северной Африке

районы Сории, Сигуэнсы, Сарагосы и Теруэля в Испании, где доступна полная фаза

Главным местом события для астрономов и фотографов станет именно Испания: страна примет своё первое полное солнечное затмение на материковой части с 1905 года. Там некоторым повезёт увидеть полную фазу, а затем ещё и затмённый закат — сочетание, которое выпадает крайне редко.

Именно поэтому в эти регионы ждут значительный наплыв туристов и научных энтузиастов со всего мира.

Как безопасно смотреть на солнечное затмение 2026 года

Главное правило: смотреть на Солнце без специальной защиты нельзя даже когда оно частично закрыто Луной. Обычные солнцезащитные очки, закопчённое стекло, рентгеновская плёнка и съёмка «на глаз» через смартфон от ультрафиолета и инфракрасного излучения не спасают и могут привести к ожогу сетчатки.

Что действительно работает:

специальные очки для наблюдения затмений с маркировкой ISO 12312-2

солнечные фильтры, надетые на объектив фотоаппарата, телескопа или бинокля

метод проекции — когда изображение Солнца проецируется через небольшое отверстие на лист бумаги

Смотреть на солнечный диск без фильтра можно лишь в краткие секунды полной фазы и только там, где она наблюдается. В зоне частного затмения, к которой относится Россия, открытая фаза не наступает вовсе, поэтому защита нужна всё время.

Как погода и атмосфера могут помешать наблюдению затмения

Даже идеальная геометрия не гарантирует красивого кадра. Для затмения на закате нужен абсолютно чистый горизонт на западе или северо-западе, а даже далёкие облака способны закрыть Солнце в последние минуты. Поэтому специалисты советуют заранее присмотреть несколько запасных точек для наблюдения.

Точные прогнозы погоды появляются лишь за несколько дней до события, так что путешественникам стоит оставаться гибкими в планах.

Есть и приятный бонус — атмосферная рефракция. Из-за преломления света в воздухе Солнце у горизонта кажется чуть выше, чем находится на самом деле. Благодаря этому некоторые наблюдатели у самого предела видимости явления могут получить даже лучшие условия, чем обещают астрономические карты.

Какие солнечные и лунные затмения ждут Россию в ближайшие годы

Затмение 12 августа 2026 года — не единственное событие на небе в обозримом будущем, но именно сочетание полной или глубокой фазы с закатом делает его особенным. Подобные «вечерние» затмения над населённой Европой выпадают редко, и следующего такого же удобного случая придётся ждать долго.

Для жителей России полные солнечные затмения — отдельная история: их полоса проходит через страну нечасто, и в ближайшие годы большинству регионов будут доступны лишь частные фазы. Поэтому тем, кто действительно хочет увидеть полную фазу 2026 года, имеет смысл рассматривать поездку в Испанию или Исландию.

12 августа 2026 года может стать одним из самых ярких астрономических вечеров десятилетия — но только для тех, кто заранее выберет точку с открытым горизонтом, подготовит защиту для глаз и будет готов подстроиться под погоду. Это тот случай, когда впечатление зависит не только от космоса, но и от вашей подготовки.