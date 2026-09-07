Почему выстиранное полотенце после сушки становится жёстким

Полотенце, высохшее на верёвке после стирки, часто становится жёстким и колючим, хотя оно совершенно чистое. Химики японской компании Kao и Университета Хоккайдо впервые напрямую разглядели виновника: тонкий слой особой воды, который остаётся на хлопковых волокнах после высыхания и сцепляет их друг с другом. Просто слой этой воды слишком тонкий, чтобы увидеть его обычными методами. Однако теперь его не только обнаружили на отдельном волокне, но и показали, что по строению он отличается от привычной воды, которая, кстати, постепенно заканчивается на Земле.

Хлопок высыхает не до конца

Обнаружение той самой воды стало результатом исследования одной японской компании, которая выпускает кондиционеры для белья, и ей было важно понимать, с чем именно они имеют дело. То есть бытовой факт-то всегда был хорошо известен: хлопковое полотенце, выстиранное без кондиционера и высушенное на воздухе, становится жёстким, будто его слегка проклеили. Но вот внятного объяснения у явления долгое время не было.

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Ключ к разгадке — так называемая связанная вода. Когда ткань сохнет, основная масса влаги испаряется, но часть молекул воды удерживается поверхностью целлюлозы, из которой состоят хлопковые волокна. Такая вода ведёт себя иначе, чем вода в стакане: её молекулы менее подвижны, а замерзает она при более низкой температуре. То есть свойства такой воды заметно отличаются от обычной, которая, впрочем, тоже может кипеть и замерзать одновременно.

Водяные мостики сцепляют волокна как песчинки в замке

Одно из исследований 2011 года объясняло жёсткость так. Нить в ткани скручена из множества тонких одиночных волокон, и в мокром состоянии они свободно скользят друг относительно друга. По мере высыхания вода уходит, но в местах контакта волокон остаются мостики связанной воды, которые стягивают их за счёт капиллярного сцепления. Это та же сила, из-за которой два мокрых стекла трудно разлепить, а влажный песок держит форму замка, тогда как сухой рассыпается.

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В результате волокна оказываются скреплены во множестве точек, и внутри нити образуется сетка перекрёстных сшивок. Ткань теряет подвижность на микроуровне и на ощупь становится жёсткой. Речь не о загрязнении и не об остатках порошка: полотенце чистое, просто его волокна связаны водой, которая не испарилась. Это отдельный механизм, никак не связанный с тем, почему белые вещи после стирки сереют.

Долгое время всё это оставалось стройной гипотезой без прямого наблюдения. Слой связанной воды на волокне слишком тонок, чтобы разглядеть его в оптический микроскоп или отличить его сигнал от сигнала обычной влаги стандартными методами.

Микроскоп с атомным разрешением нашёл воду на одиночном волокне

Авторы использовали два инструмента. Первый — атомно-силовой микроскоп (АСМ): к поверхности подводят иглу с остриём толщиной в несколько атомов, и прибор регистрирует силы между атомами острия и образца. Так строится карта рельефа с точностью до отдельных атомов. Второй метод, АСМ-ИК-спектроскопия, добавляет химический анализ: поверхность облучают инфракрасным лазером с перестраиваемой длиной волны, участок, поглотивший свет, чуть нагревается и расширяется, а расширение улавливает та же игла микроскопа. Перебирая длины волн, получают инфракрасный спектр буквально из одной точки.

Этими методами исследователи напрямую увидели связанную воду на поверхности одиночного хлопкового волокна, высохшего в естественных условиях. Спектры показали, что водородные связи в этой воде устроены не так, как в обычной. Колебания OH-групп молекул воды разделились на два независимых режима: один задаёт граница воды с воздухом, которая ведёт себя как гидрофобная поверхность, другой — граница воды с целлюлозой, поверхностью гидрофильной. Проще говоря, в тонкой плёнке у молекулы воды один бок смотрит на волокно, другой — в воздух, и эти стороны колеблются по-разному, тогда как в объёмной воде молекула окружена соседями со всех сторон и такого разделения нет.

Вывод авторы формулируют осторожно: найденные особенности лишь указывают на возможную связь между микроскопическим строением связанной воды и механическим поведением ткани. Прямого измерения того, сколько жёсткости добавляет каждый водяной мостик, в работе нет.

Кондиционер для белья работает не только как смазка

Устоявшееся объяснение действия кондиционеров — снижение трения между волокнами: средство покрывает нить скользким слоем, и волокна легче двигаются. Новая работа предлагает дополнительный взгляд: если жёсткость создают водяные сшивки, то кондиционер может влиять и на них. Как именно — в исследовании не разбирается, это отправная точка для дальнейших работ, а не готовое доказательство. Но, что интересно, сушить белье можно не по-всякому. Например, на батарее этого лучше не делать.

Здесь уместна оговорка: исследование выполнено при участии производителя кондиционеров, хотя авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, а статья прошла рецензирование и опубликована в открытом доступе. Сам механизм жёсткости от этого не меняется, но выводы о том, чем её «лечить», стоит воспринимать как научный контекст, а не как повод покупать конкретный продукт.

Условия стирки и сушки остаются за рамками работы

Авторы описывают конкретную ситуацию: хлопок выстиран без кондиционера и высох на воздухе естественным путём. Именно для этих условий показано наличие связанной воды на волокне. Что происходит с водяными мостиками в сушильной машине, при сильном отжиме, в жёсткой или мягкой воде или при разной дозе порошка, в статье не проверяли. Поэтому из неё нельзя вывести универсальный домашний рецепт мягкого полотенца: любые советы такого рода — уже не результат исследования, а догадки по аналогии.

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Зато работа отвечает на вопрос, который многие задавали себе, снимая с верёвки полотенце-доску: жёсткость — не признак плохой стирки и не налёт на ткани. Это физика тончайшего слоя воды на целлюлозе, который держит волокна вместе. Авторы отмечают, что вода на поверхностях материалов сейчас активно обсуждается в самых разных областях — от биологии до микрофлюидики, и обычное хлопковое полотенце оказалось удобным объектом для этой большой темы.