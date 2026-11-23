Оставили почти пустую пластиковую бутылку на балконе или в холодной машине, а утром обнаружили на ней вмятины, словно кто-то сжал её рукой? Никто её не трогал, крышка на месте, а форма изменилась. Мы уже рассказывали, какие вещи нельзя оставлять в машине в мороз, но здесь причина совсем другая. Бутылку способен смять обычный воздух, который нас окружает. И этот невидимый силач может удивить ещё больше.

Бутылку сминает воздух снаружи, а не сам холод

Когда бутылку закрывают в тёплом помещении, внутри остаётся воздух комнатной температуры. На холоде он остывает, его молекулы движутся медленнее и начинают слабее давить на стенки.

Как объясняют специалисты NOAA, давление внутри закрытой ёмкости при охлаждении снижается. А снаружи атмосферное давление остаётся примерно прежним. Получается, что наружный воздух буквально вдавливает тонкие пластиковые стенки внутрь.

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Причём для этого необязательно нужен сильный мороз. При охлаждении с +20 до 0 °C давление запертого воздуха могло бы снизиться почти на 7%, если бы объём бутылки оставался неизменным. Но гибкий пластик начинает прогибаться раньше.

И это не настоящий вакуум: воздух внутри никуда не исчезает, просто давит слабее. А насколько сильным бывает атмосферное давление, можно увидеть в другом любопытном эксперименте — оно помогает даже сломать обычную линейку.

Крышка и толщина стенок решают всё

Если бутылка открыта, воздух свободно поступает внутрь и давление выравнивается. Поэтому сминаются прежде всего плотно закрытые бутылки, которые успели остыть после закручивания крышки.

Есть и другие нюансы:

Тонкие бутылки из-под воды мнутся легче. Их стенкам проще прогнуться под внешним давлением.

Их стенкам проще прогнуться под внешним давлением. Плотная тара держит форму лучше. Особенно если у неё есть дополнительные рёбра жёсткости.

Особенно если у неё есть дополнительные рёбра жёсткости. Важна разница температур. Если закрыть бутылку уже на морозе и больше не охлаждать, заметных вмятин может не появиться.

Кстати, бутылки из-под газировки обычно прочнее, поскольку рассчитаны на давление углекислого газа. Даже характерные выступы на дне бутылки нужны не для красоты, а для прочности.

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Простой эксперимент с двумя бутылками

Этот фокус можно повторить дома буквально за несколько минут. Понадобятся две одинаковые пустые пластиковые бутылки с тонкими стенками, немного тёплой воды и холодное место.

Налейте в обе бутылки немного тёплой воды из-под крана и покрутите их, чтобы нагрелся воздух внутри. Вылейте воду. Одну бутылку сразу плотно закрутите, а вторую оставьте открытой. Поставьте обе бутылки в холодильник или вынесите на холодный балкон. Через несколько минут сравните результат.

Закрытая бутылка может начать сжиматься и покрываться вмятинами, а открытая практически не изменится. Всё потому, что во вторую свободно поступает воздух, компенсируя падение давления.

Есть ещё одна хитрость. После тёплой воды внутри остаётся водяной пар. При охлаждении часть пара превращается в капли, дополнительно снижая давление. Поэтому такой эксперимент обычно получается заметнее, чем с совершенно сухой бутылкой.

Кипяток использовать не нужно: он может деформировать пластик и вызвать ожоги.

Смятая бутылка может снова расправиться

Попробуйте открутить крышку у смятой бутылки. Иногда слышно короткое шипение, после которого стенки начинают расправляться. Это наружный воздух устремляется внутрь и выравнивает давление. Такой эффект демонстрируют и в опытах Института физики.

Если оставить закрытую бутылку в тепле, она тоже может частично восстановить форму: воздух внутри нагреется, а его давление увеличится. Правда, если на пластике уже появились сильные заломы, прежний вид может не вернуться.

Бутылка воды весь день пролежала в машине: её вообще можно пить?

Но есть интересное исключение. Бутылка, почти полностью наполненная водой, на морозе может не смяться, а наоборот, раздуться и даже треснуть. При замерзании вода расширяется, и образующийся лёд давит на стенки изнутри.

Получается занятный парадокс: на одном и том же морозе почти пустая бутылка может сжиматься, а полная — распираться. И всё зависит от того, что находится внутри.