Наноклещи в России: что за новый паразит появился этим летом?

Рамис Ганиев

В социальных сетях и мессенджерах начала активно распространяться информация о появлении в России совершенно нового вида паразитов, наноклещей. Из-за того что микроскопические размеры клещей делают их почти невидимыми на теле человека, у любителей отдыха на природе началась паника. Самое время разобраться, действительно ли произошла мутация, откуда взялась эта угроза и как защитить себя от невидимой опасности. Не стоит забывать, что клещи переносят много смертельно опасных инфекций, включая лихорадку Конго-Крым.

macro photography comparing a 1 millimeter tick nymph to a tiny freckle on human skin

Люди паникуют от наноклещей, однако они сцуществуют уже давно

Откуда взялись наноклещи в России

Паника вокруг неизвестных кровососущих организмов заставила специалистов Роспотребнадзора выступить с официальным разъяснением. Как сообщает издание «МК», эксперты ведомства полностью опровергли слухи о появлении в нашей стране какого-либо нового биологического вида.

Оказалось, что пугающие наноклещи — это просто нимфы. Так в биологии называют молодых особей самых обычных иксодовых клещей, с которыми мы регулярно сталкиваемся каждый теплый сезон.

В процессе своего развития этот паразит проходит несколько стадий: вылупляется из яйца в виде личинки, затем превращается в нимфу и только потом становится взрослой особью (имаго). Именно нимф из-за их скромных габаритов пользователи интернета окрестили громким словом с приставкой «нано». Так что это не какой-то новый вид, а просто молодые особи клещей, которые и так существовали. А вот клещи-мутанты которые не боятся ядов, это действительно что-то новое.

Почему молодые клещи атакуют активнее взрослых

Размер такой молодой особи составляет всего от 1 до 2 миллиметров. Визуально это похоже на мелкую песчинку или крохотную веснушку, поэтому паразит долго остается незаметным на теле. Вы можете вернуться с лесной прогулки, переодеться, принять душ и даже не подозревать, что уже стали жертвой укуса.

Главная опасность заключается в пищевом поведении нимф. В этом юном возрасте клещам жизненно необходимо очень интенсивно питаться, чтобы запустить процесс линьки и перейти на следующую, взрослую стадию развития. Из-за этого постоянного голода молодые особи крайне агрессивны и ищут потенциальную жертву гораздо активнее, чем их крупные сородичи.

Крошечного клеща сложно заметить. Источник изображения: телеграм-канал Shot. Фото.

Крошечного клеща сложно заметить. Источник изображения: телеграм-канал Shot

Какие болезни переносят молодые клещи

Несмотря на свои крошечные размеры, нимфы клещей ничем не уступают взрослым кровососам по степени опасности. Они являются полноценными и эффективными переносчиками целого букета серьезных инфекционных заболеваний.

По данным эпидемиологов, через укус такого миллиметрового создания передаются самые опасные патогены. В первую очередь, нимфы могут заразить вирусом клещевого энцефалита, а также передать возбудителей болезни Лайма (боррелиоза) и анаплазмоза. Ошибочно полагать, что маленькая личинка содержит меньше яда или вируса, потому что концентрации возбудителя в ее слюне вполне достаточно для того, чтобы нанести тяжелый удар по иммунитету человека.

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Как защититься от клещей

Поскольку мы имеем дело с обычными, пусть и очень маленькими иксодовыми клещами, методы защиты от них остаются стандартными, но требуют максимальной концентрации и внимательности. Собираясь на природу, важно соблюдать несколько базовых рекомендаций:

  • Надевайте светлую однотонную одежду с длинными рукавами и штанинами, на ней гораздо легче заметить темную точку размером в миллиметр;
  • Обязательно заправляйте брюки в носки, чтобы перекрыть паразитам доступ к открытой коже ног;
  • Используйте химические репелленты с акарицидным действием, нанося их на обувь и нижнюю часть одежды;
  • После возвращения домой проводите тщательный осмотр всего тела, уделяя особое внимание складкам кожи, зоне за ушами и волосистой части головы.

Если вы любите выезжать в лес на автомобиле, не забывайте проверять салон после поездки, так как клещи могут отцепиться от одежды и остаться на сиденьях.

Светлая одежда помогает вовремя заметить даже самого мелкого клеща

Светлая одежда помогает вовремя заметить даже самого мелкого клеща

Если вы все-таки обнаружили присосавшегося клеща, не пытайтесь раздавить его пальцами или залить растительным маслом. Чтобы не спровоцировать выброс инфицированной слюны в кровь, клеща нужно аккуратно удалить с помощью специального пластикового выкручивателя или пинцета, а затем поместить в баночку и сдать в ближайшую лабораторию на анализ.

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В итоге, история с наноклещами оказалась классическим примером того, как страх перед неизвестным порождает городские легенды. Никаких новых видов паразитов не появилось, но микроскопические нимфы действительно требуют к себе самого серьезного отношения. Понимание того, как развиваются клещи, доказывает, что размер угрозы не имеет значения, поэтому пренебрегать мерами безопасности в сезон активности кровососов категорически нельзя.

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