Почему одно обидное замечание запоминается лучше десяти комплиментов?

Вера Макарова

Десять человек сказали «отлично», а один бросил «ну, так себе». И вечером вспоминается именно его голос. Хуже того, чужое замечание легко становится своим: мы продолжаем критиковать себя даже после того, как собеседник давно забыл разговор. Разберёмся, как с этим быть и как не стать тем самым неприятным критиком.

Среди множества комплиментов внимание притягивает одно обидное замечание

Среди множества комплиментов внимание притягивает одно обидное замечание

Для мозга плохая новость важнее хорошей

Мозг внимательнее относится к неприятным сигналам: они могут предупреждать об ошибке, конфликте или отвержении. Психологи называют это негативным смещением. Похвала радует, а критика заставляет насторожиться — вдруг что-то нужно срочно исправить?

В исследовании 2024 года 279 студентов спустя несколько дней вспомнили лишь около четверти комментариев преподавателя, но критические замечания — чаще, чем похвалу. Правда, универсальной пропорции «один к десяти» нет. И самооценка имеет значение: в одном из экспериментов 2026 года люди с низкой самооценкой лучше помнили отрицательные оценки, а с высокой — положительные.

Не забудь подписаться на наш канал в Max, !

Слова близких задевают сильнее

Замечание незнакомца порой забывается через минуту. А «у тебя ничего не выйдет» от мамы или любимого человека может вспоминаться годами. В исследовании 2025 года негативные оценки знакомых вызывали более сильные переживания и лучше запоминались, чем оценки незнакомцев.

Девушка переживает из-за обидных слов близкого человека

Девушка переживает из-за обидных слов близкого человека

Нам важно быть принятыми теми, кого мы любим. Поэтому критика самых близких иногда воспринимается как сомнение не в поступке, а в нас самих. Чем важнее мнение человека, тем больнее могут звучать его слова.

Для ребёнка замечание может стать ярлыком

Взрослому иногда проще подумать: «Он перегнул». Ребёнку это сложнее: по словам родителей, учителей и сверстников он ещё учится понимать, какой он. Когда ему говорят «ты ленивый» или «посмотри на сестру», он может услышать не совет, а подумать «со мной что-то не так».

Ребёнок расстроен резкой критикой взрослого во время занятий

Ребёнок расстроен резкой критикой взрослого во время занятий

Специалисты предупреждают: публичное пристыживание и сравнения способны подрывать самооценку. Одна резкая фраза не обязательно оставит травму, но постоянные унижения опасны. Если ребёнка обидели, сначала выслушайте его и признайте чувства, а не отмахивайтесь словами «не обращай внимания».

После обиды важно отделить факт от оценки

Не нужно заставлять себя немедленно забыть сказанное. Спросите: это полезное замечание или оценка моей личности?

  • «В отчёте не хватает двух расчётов» — факт, который можно исправить.
  • «Ты ни на что не годишься» — оскорбление, а не доказательство.
Девушка учится отличать полезную критику от обидных слов

Девушка учится отличать полезную критику от обидных слов

Если чужие слова не выходят из головы, попробуйте проверить, насколько они справедливы. Что подтверждает сказанное, а что ему противоречит? Вспомните свои успехи. Если критика по делу, уточните, что именно стоит исправить. А если вас просто оскорбляют, прямо скажите: «Я готов обсудить ошибку, но без унижений».

Особенно трудно бывает отстаивать себя перед близкими: даже взрослым порой непросто сказать родителям «нет».

Сделать замечание можно без унижения

Прежде чем критиковать, спросите себя: это важно и человек может это исправить? Если да, то дальше тоже нужно действовать тактично. Одну и ту же ошибку можно указать по-разному. «Ты всё делаешь неправильно» звучит как обвинение, а «здесь не хватает двух цифр, давай добавим» помогает понять, что именно нужно исправить. Главное — обсуждайте поступок или результат, а не личность.

Мама спокойно помогает сыну разобраться с ошибкой в тетради

Мама спокойно помогает сыну разобраться с ошибкой в тетради

С детьми это особенно важно. Фраза «какой же ты невнимательный» легко превращается в обидный ярлык. А слова «в задаче две ошибки, давай найдём» показывают, что ошибку можно исправить.

Обсуждать ошибки лучше наедине, спокойно, без «ты всегда» и «ты никогда»: публичная критика даже по делу может восприниматься как унижение. Это касается и работы, и поведения. А вот внешность и особенности человека без просьбы не комментируйте.

Важно замечать не только промахи, но и успехи. Потому не забывайте о похвале. Она лучше работает, когда конкретна: «Ты сам исправил ошибку» гораздо полезнее дежурного «молодец». Особенно важно замечать старание, а не только результат.

Новости по теме: Психологические исследования
У животных есть свой характер. Но откуда он берётся? Фото.
У животных есть свой характер. Но откуда он берётся?
Много друзей или несколько близких: что на самом деле нужно человеку. Фото.
Много друзей или несколько близких: что на самом деле нужно человеку
Один странный признак на свидании выдаёт серьёзные намерения. Фото.
Один странный признак на свидании выдаёт серьёзные намерения