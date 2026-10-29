Почему одна ноздря дышит лучше другой, даже если вы здоровы?

Попробуйте закрыть сначала одну ноздрю, потом другую и вдохнуть. Скорее всего, через одну воздух пройдёт заметно легче. Но не спешите искать причины заложенности носа: даже у здорового человека стороны дышат не совсем одинаково. И самое интересное — через несколько часов они могут поменяться ролями.

Нос переключает поток воздуха несколько раз в день

Внутри каждой половины носа находятся носовые раковины — выступы, покрытые слизистой с множеством кровеносных сосудов. Когда сосуды с одной стороны наполняются кровью, слизистая немного набухает и проход сужается. С другой стороны в это время происходит обратное. Всем управляет вегетативная нервная система, без нашего участия.

Так работает носовой цикл: примерно каждые 4–6 часов ноздри меняются ролями. Точное время у всех разное. При этом обе ноздри продолжают пропускать воздух, поэтому в норме мы даже не замечаем переключения. Как объясняют врачи, это совершенно нормально.

Разная скорость воздуха меняет даже восприятие запахов

Нос не просто впускает воздух: он согревает, увлажняет и очищает его. Есть версия, что чередование помогает слизистой сохранять влагу и лучше справляться с этой работой. Но точное назначение носового цикла учёные до конца не выяснили.

Есть и любопытная подробность: две ноздри могут немного по-разному воспринимать запахи. Из-за разной скорости воздушного потока одни пахучие вещества лучше улавливаются при быстром вдохе, другие — при более медленном. Это показал эксперимент, опубликованный в журнале Nature.

На боку нижняя ноздря закладывается сильнее

Замечали, что в постели свободнее дышит верхняя ноздря? Когда мы лежим на боку, в нижней половине носа обычно усиливается кровенаполнение слизистой, а верхняя пропускает больше воздуха. Стоит перевернуться — и ощущения могут поменяться.

Дело не в том, что подушка пережала нос: носовые сосуды реагируют на положение тела. Хотя аллергены в подушке тоже могут усиливать ночную заложенность, особенно при аллергии на пылевых клещей.

При простуде обычный цикл становится заметнее

Когда слизистая уже раздражена простудой, аллергией или табачным дымом, даже небольшое её набухание ощущается сильнее. Вот почему при насморке может закладывать то правую, то левую ноздрю, а иногда нос кажется заложенным вообще без соплей.

Неприятные ощущения способен усиливать и сухой воздух. Особенно зимой, когда воздух в квартире пересыхает из-за отопления.

Постоянно заложенная сторона — повод провериться

Если всегда плохо дышит одна и та же ноздря, дело может быть не в носовом цикле. Так проявляются искривлённая перегородка, полипы или хроническое воспаление слизистой.

К ЛОРу стоит обратиться, если заложенность не проходит больше недели, мешает спать или сопровождается кровотечениями, болью в лице, неприятно пахнущими выделениями, ухудшением обоняния. При сильной боли или других выраженных симптомах обращаться за помощью нужно быстрее. У ребёнка стойкая односторонняя заложенность с выделениями иногда бывает признаком инородного тела.

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Облегчить дыхание можно и без сосудосуживающих капель

Если дело в положении тела, попробуйте перевернуться или немного приподнять голову. При сухости и раздражении слизистой может помочь аптечный солевой спрей и увлажнение воздуха. А для промывания носа специалисты рекомендуют использовать только стерильную, дистиллированную или предварительно прокипячённую и охлаждённую воду.

Сосудосуживающие капли для обычного носового цикла вообще не нужны. А при настоящей заложенности с ними важно не переборщить. Согласно российским клиническим рекомендациям, при простуде такие капли и спреи следует использовать не дольше пяти дней подряд. Иначе можно получить обратный эффект: слизистая привыкнет к препарату, и нос начнёт закладывать ещё сильнее.