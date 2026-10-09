Почему некоторые животные такие яркие: всё дело в том, что они едят

Розовые фламинго могут со временем побледнеть, если изменить их рацион. И это не единственная странность: у игуан, щеглов и кардиналов яркость окраски тоже во многом зависит от еды. Мы уже рассказывали, почему фламинго розовые, но как это работает с другими животными и почему одним пища меняет цвет, а другим — нет?

Как еда меняет цвет животных

Каротиноиды — это природные красители. Их производят растения, водоросли и фитопланктон, то есть крошечные водоросли, которые дрейфуют в толще воды. Растениям эти пигменты помогают улавливать свет для фотосинтеза. Кроме того, каротиноиды работают как антиоксиданты: они защищают клетки от повреждений.

Животные устроены иначе. Большинство из них не умеют синтезировать каротиноиды и получают их только с пищей. Поэтому цвет многих птиц, рыб и рептилий напрямую зависит от того, что они едят.

Хорошо это видно на фламинго. Если в их рационе не хватает каротиноидов, птицы постепенно бледнеют и теряют свою знаменитую окраску. Свой розовый цвет фламинго получают из водорослей и мелких рачков-артемий, которыми питаются. Пигменты вообще способны менять цвет кожи даже у человека.

На Галапагосах цвет зависит от меню

Галапагосские острова — витрина живых красок. Там можно встретить жёлто-оранжево-красных наземных игуан, олуш с голубыми лапами и ярко-розовых фламинго. У каждого свой источник пигмента:

наземные игуаны едят цветы и листья кактусов;

голубоногие олуши ловят сардины и анчоусы;

фламинго питаются водорослями и артемией.

Когда животное переваривает пищу, пигменты попадают в кожу, панцирь, лапы или перья и окрашивают их в красный, оранжевый и жёлтый. Есть и важное следствие: чем ярче окраска, тем здоровее животное, по крайней мере во многих случаях.

Так работает и красный горловой мешок фрегата, который самцы раздувают, чтобы привлечь самку. Яркость здесь служит рекламой: эта птица хорошо питается и в отличной форме. Подробнее о том, почему тропические животные такие яркие, мы уже рассказывали.

Голубые лапы олуши получаются без синего пигмента

Каротиноиды не дают синего цвета — самого редкого в природе. Откуда тогда бирюзовые лапы у олуш? Их окраска возникает из двух составляющих: жёлтого пигмента и строения кожи. В коже олуш волокна коллагена (белка, который придаёт тканям прочность) уложены особым образом. Такая структура сама по себе меняет то, как кожа отражает свет, а в сочетании с жёлтыми каротиноидами получается бирюзовый оттенок.

Щеглы и кардиналы тоже окрашены едой

Каротиноиды красят не только экзотических животных. Американский щегол становится солнечно-жёлтым благодаря летним сорнякам и подсолнечнику. Красный кардинал получает свой цвет из ягод жимолости, плодов каркаса и семян. По сути, птица выглядит так, как питается.

Зачем животным каротиноиды, кроме красоты

Без каротиноидов животное не погибнет: это не жизненно необходимое вещество. Однако из них получается витамин A, а он нужен для размножения, хорошего зрения и сильного иммунитета. Так что яркий цвет обычно говорит о крепком здоровье, а не просто украшает.

При этом пигменты влияют на разных животных по-разному. У одних каротиноиды полностью меняют окраску перьев или кожи. Другие усваивают их, но цвет у них не меняется вовсе.

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Клещи и галлицы научились делать пигмент сами

Из правила «каротиноиды только с едой» есть редкие исключения. Паутинные клещи и галлицы, мелкие мушки-комарики, умеют вырабатывать пигмент сами. Эту способность им подарила генетическая случайность: гены достались им от древних грибов.

Ученые называют такое явление горизонтальным переносом генов: ДНК переходит не от родителей к потомкам, а между разными организмами и даже разными видами. Вероятно, посредником стал вирус или паразит. Предки клещей и галлиц когда-то тесно контактировали с грибами, и чужие гены закрепились навсегда.