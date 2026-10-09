8 легких сериалов на выходные, которые можно смотреть даже уставшим

В материале «Как отдохнуть в субботу и воскресенье, чтобы быть свежим в понедельник» мы советовали провести хотя бы один вечер за фильмом. Если на кино нет настроения, подойдут простые сериалы, в которых не нужно запоминать двадцать фамилий и карту вымышленного королевства. В подборке восемь комедий: они быстро затягивают, не требуют особого внимания и держатся на смешных персонажах, диалогах и бытовых ситуациях. Почти везде серии идут по 30-40 минут, так что можно посмотреть одну за ужином или несколько подряд.

«Тед Лассо» (2020)

Американского тренера по американскому футболу Теда Лассо зовут в Англию тренировать обычный футбольный клуб. В европейском футболе он почти ничего не понимает, болельщики его не любят, игроки над ним смеются, а у владелицы клуба свои планы. Но футбол здесь скорее фон. Главное в сериале — сам Тед: он отвечает добром даже тем, кто ведёт себя с ним по-хамски, и при этом не выглядит приторным героем из мотивационных роликов.

Юмор простой и тёплый: американцы против британцев, странные футболисты, подколки и неловкие разговоры. Футболом интересоваться не обязательно, а серии идут около получаса. В 2026 году вышел четвёртый сезон из 10 эпизодов, в котором Тед тренирует женскую команду «Ричмонда». Хороший выбор после тяжёлой недели, когда хочется чего-то доброго и почти лечебного.

«Терапия» (2023)

Джимми работает психотерапевтом, но в его собственной жизни полный бардак: он переживает смерть жены и пытается наладить отношения с дочерью. В какой-то момент ему надоедает держать профессиональную дистанцию, и он начинает говорить пациентам всё, что думает. Иногда это помогает, иногда устраивает ещё больший хаос.

Звучит грустно, но это прежде всего комедия с дружескими подколами и героями, которые вслух говорят то, что обычно держат при себе. Особенно смешон Харрисон Форд в роли пожилого психотерапевта Пола, которого все вокруг страшно утомили. Серии длятся 30–40 минут, вышло три сезона, третий закончился весной 2026 года.

«Бруклин 9-9» (2013)

Формально это сериал про нью-йоркских полицейских, но мрачных расследований и маньяков здесь нет. Детектив Джейк Перальта талантлив, но ведёт себя как подросток: спорит с начальником, устраивает розыгрыши и дурацкие соревнования. Вокруг него невозмутимый капитан Холт, помешанная на порядке Эми, пугающе спокойная Роза, добродушный здоровяк Терри, а также Бойл, способный сделать неловким любой разговор.

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Почти каждая серия рассказывает отдельную историю, поэтому не нужно вспоминать, что было раньше. Эпизод идёт 21–22 минуты, всего вышло восемь сезонов и 153 серии. Включаете за ужином, а через три часа оказываетесь на десятой серии.

«Девчонки из Дерри» (2018)

Действие происходит в Северной Ирландии 1990-х, в непростое политическое время. Но четырёх школьниц и одного парня куда больше волнует, как попасть на концерт, где взять денег и как не опозориться перед всей школой. Плохие решения они принимают так уверенно, что любая поездка или семейный праздник быстро превращается в безумие.

Часто смешнее подростков оказываются взрослые: родители, дедушка и особенно монахиня, которая руководит школой. В сериале три сезона, серия идёт около 23–25 минут, история закончена. Если смотреть в оригинале, первые минут десять придётся привыкать к североирландскому акценту.

«Начальная школа Эбботт» (2021)

Это комедия в духе «Офиса» про учителей обычной государственной школы в Филадельфии. Её снимают как документальное кино, поэтому герои то и дело смотрят прямо в камеру с выражением «вы тоже это видели?». Денег мало, техника старая, дети шумят, начальство чудит, а учителя всё равно любят свою работу. Особенно хороша директор Ава с её непробиваемой уверенностью в себе.

Больших событий здесь почти нет: спор коллег, школьный праздник, новый ученик, сломанный проектор. Поэтому сериал легко смотреть уставшим. В октябре 2026 года уже идёт шестой сезон, на Hulu вышло 95 эпизодов. Подойдёт тем, кому нравились «Офис» или «Парки и зоны отдыха», но хочется чего-то добрее.

«В лучшем мире» (2016)

Элеонор умирает и попадает в прекрасный загробный мир с идеальными домами, хорошей погодой и исключительно хорошими людьми. Беда в том, что при жизни она была довольно неприятным человеком и понимает, что попала сюда по ошибке. Теперь ей приходится изображать хорошего человека, чтобы никто не заметил путаницы.

Серьёзные вопросы о добре, зле и смысле жизни сериал разбирает через глупые поступки героев, замороженный йогурт и Джейсона, который ошибается почти в любой ситуации. Серии короткие, около 22 минут, история закончена: четыре сезона и 53 серии. Сюжет развивается сильнее, чем кажется вначале, так что это и лёгкий ситком, и история, которую хочется досмотреть.

«Никто этого не хочет» (2024)

Джоанн ведёт откровенный подкаст об отношениях и не особенно интересуется религией, а Ной — раввин. Они знакомятся на вечеринке, нравятся друг другу и быстро понимают, что их семьи, привычки и взгляды на жизнь очень разные. На этом и построен весь сериал: свидания, ссоры, знакомство с родственниками и попытки разобраться во взрослых отношениях.

Сложного сюжета нет, всё держится на диалогах и химии между Кристен Белл и Адамом Броди, хотя второстепенные герои регулярно перетягивают внимание на себя. Серии идут 20–30 минут. Сейчас доступны два сезона, третий Netflix выпускает 22 октября 2026 года. Хороший вариант для тех, кто любит романтику, но устал от серьёзных мелодрам.

«Времена года» (2025)

Три пары много лет дружат и четыре раза в год вместе уезжают отдыхать: домик у озера, курорт, совместные ужины. Потом одна из пар решает развестись, и привычная компания начинает меняться. Друзья выбирают стороны, появляются новые партнёры, вылезают старые обиды.

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В тяжёлую драму это не превращается: Тина Фей, Уилл Форте и Колман Доминго больше язвят и попадают в неловкие ситуации, чем плачут под дождём. Для выходных сериал удобен размером: на Netflix два сезона, всего 12 эпизодов примерно по полчаса. Подойдёт тем, кто хочет историю про взрослых людей и дружбу без криминала и фантастики.

Какой сериал включить на один вечер

Самый добрый в подборке — «Тед Лассо». Если нужно много шуток и минимум нагрузки на мозг, берите «Бруклин 9-9» или «Девчонок из Дерри», а для чего-то более взрослого и тёплого — «Терапию». Небольшую историю почти целиком можно посмотреть за выходные, если выбрать «Времена года» или первый сезон «Никто этого не хочет». Ни одному из этих сериалов не нужно давать шанс до пятой серии: если первые 20–30 минут не понравились, переключайтесь на следующий.

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Если хочется чего-то более захватывающего, загляните в подборку мини-сериалов, которые невозможно бросить после первой серии. А тем, кто ищет новинки, пригодится список новых сериалов на все выходные.