Почему люди хотели жить под водой, но так и не переехали на дно океана?

Человечество успешно высадилось на Луну и отправляет зонды за пределы Солнечной системы, но так и не построило подводные города на родной планете. Еще полвека назад ученые были уверены, что жизнь под водой станет реальностью: люди будут ездить на поездах по морскому дну и проводить отпуск в затопленных отелях. Разбираемся, как технический прогресс сначала открыл для нас глубины океана, а затем заставил отказаться от идеи поселиться там навсегда.

Как люди планировали жить под водой

По данным Popular Science, в начале 20 века инженеры всерьез задумывались о том, чтобы перенести привычную земную инфраструктуру на морское дно. Например, в 1932 году один французский изобретатель предложил создать необычный гибрид автомобиля и подводной лодки. Пассажиры должны были спускаться в герметичную кабину на гусеничном ходу и путешествовать по морскому дну, наблюдая за рыбами через иллюминаторы.

В этом же проекте описывалась и подводная железная дорога, по которой специальные пассажирские вагоны тянули бы по рельсам прямо под толщей воды. Уже тогда исследование океана воспринималось как первый шаг к созданию постоянных подводных поселений и туристических маршрутов для обычных людей.

Влияние космических технологий на изучение океана

Удивительно, но первые шаги в бездну были сделаны благодаря технологиям, созданным для покорения неба. Швейцарский исследователь Огюст Пиккар, который в 1931 году поднялся в стратосферу на герметичной гондоле собственной конструкции, понял, что этот же физический принцип можно применить наоборот.

Вместо того чтобы использовать легкий газ для подъема в воздух, он прикрепил тяжелую стальную сферу к специальным поплавкам, заполненным бензином (он легче воды), создав аппарат нового типа — батискаф. Именно на таком судне под названием «Триест» в 1960 году сын изобретателя Жак Пиккар и лейтенант ВМС США Дон Уолш совершили погружение на дно Марианской впадины. Они успешно достигли самой глубокой точки планеты, доказав, что человек способен выжить при колоссальном давлении.

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Когда появились первые подводные туристические проекты

Интерес к морским глубинам быстро вышел за рамки сухой науки. В 1959 году Уолт Дисней открыл в своем парке аттракцион Submarine Voyage, где зрители «погружались» к руинам затерянной Атлантиды. И хотя подводные лодки на самом деле просто плавали чуть ниже ватерлинии искусственного водоема, аттракцион продемонстрировал огромный коммерческий спрос на подводный туризм.

Настоящий прорыв случился в 1964 году на национальной выставке в Швейцарии. Жак Пиккар спустил на воду Женевского озера мезоскаф — туристическую подводную лодку, вмещающую 45 пассажиров. За одно лето аппарат совершил более тысячи успешных погружений, показав реальный подводный мир 33 тысячам обычных людей. В тот момент казалось, что массовые экскурсии на дно вот-вот станут обыденностью.

Как акванавты жили на морском дне

Пока туристы любовались мелководьем, инженеры решали главную физиологическую проблему: как заставить организм человека работать на большой глубине. В 1962 году изобретатель Эдвин Линк провел успешные испытания сатурационного погружения. Эта технология позволяет телу ныряльщика полностью адаптироваться к высокому давлению среды, благодаря чему человек может жить на глубине неделями, проходя долгую и мучительную декомпрессию лишь один раз в самом конце миссии.

Вскоре знаменитый Жак-Ив Кусто запустил эксперименты со станциями Conshelf в Средиземном и Красном морях. Его специально обученные водолазы, акванавты, жили в подводных металлических домах на глубине до 100 метров по несколько недель.

Космическое агентство NASA тоже не осталось в стороне. В рамках программы Tektite ученые месяцами жили на дне Карибского моря. Агентство использовало эти станции не для обучения водолазов, а чтобы изучить, как экипажи справляются с длительной изоляцией в замкнутом пространстве. Это был бесценный опыт для планирования будущих долгих полетов в космос.

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Почему мечта о подводных городах провалилась

Переломным стал 1969 год. Пока мир с замиранием сердца смотрел, как астронавты «Аполлона-11» делают первые шаги по Луне, амбициозный подводный проект ВМС США Sealab III обернулся катастрофой. На глубине почти 200 метров из-за неисправности системы жизнеобеспечения погиб акванавт Берри Кэннон.

Это событие запустило цепную реакцию упадка подводных программ, у которого было несколько главных причин:

Триумф космической программы, который оттянул на себя все внимание общества, прессы и государственное финансирование;

который оттянул на себя все внимание общества, прессы и государственное финансирование; Сложность обеспечения безопасности, доказанная гибелью Берри Кэннона, а в 1973 году трагической смертью еще двух исследователей в экспедиции Эдвина Линка;

доказанная гибелью Берри Кэннона, а в 1973 году трагической смертью еще двух исследователей в экспедиции Эдвина Линка; Колоссальная дороговизна создания надежных материалов, способных годами выдерживать давление воды.

Из-за этих факторов государственные эксперименты по жизни под водой были навсегда прекращены. Миллиарды долларов окончательно перетекли в аэрокосмическую отрасль, а океанские базы стали историей.

Современные подводные отели

Несмотря на закрытие государственных программ, частные энтузиасты продолжили строить подводные отели для состоятельных туристов. Еще в 1986 году во Флориде открылся Jules’ Undersea Lodge — переоборудованная научная станция, куда гостям до сих пор приходится спускаться с аквалангом на глубину шести метров.

Современные проекты выглядят гораздо роскошнее, но остаются единичными и невероятно дорогими. Например, на Мальдивах работает отель The Muraka, где спальня находится под водой под прозрачным акриловым куполом. Ночь там обойдется примерно в 50 тысяч долларов. А вот более масштабные задумки, такие как курорт Poseidon на Фиджи с десятками номеров, так и остались на бумаге. Главным препятствием стала огромная стоимость производства толстого изогнутого стекла, способного выдержать давление толщи океана.

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Почему океан изучают хуже космоса

Сегодня покорение морских глубин держится в основном на энтузиазме частных лиц и коммерческих интересах корпораций. Например, режиссер Джеймс Кэмерон погрузился в Марианскую впадину за свой счет, потратив сумму, равную трети годового бюджета США на изучение дна океана. Одновременно с этим компании активно получают лицензии на глубоководную добычу ценных металлов, таких как кобальт.

Главная причина технологического отставания в этой сфере это колоссальный разрыв в распределении денег. В последние годы бюджеты на изучение космоса превышают государственные расходы на океанские исследования примерно в 175 раз.

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Если бы человечество вложило в изучение родной планеты хотя бы часть космических бюджетов, возможно, отпуск на морском дне уже стал бы для нас привычным делом. А главное, мы бы гораздо лучше понимали устройство океанических течений и климата, от которых напрямую зависит наше выживание на суше.