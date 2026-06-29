На дне Иссык-Куля нашли город возрастом 1000 лет: почему он оказался под водой?

Под водами озера Иссык-Куль в Киргизии международная команда подводных археологов нашла новые следы средневекового города. Учёные считают, что поселение оказалось под водой после мощного землетрясения, случившегося более 600 лет назад. Находки укрепляют давнюю идею: на дне озера лежит не просто рыбацкая деревня, а крупный город, связанный с Великим Шёлковым путём.

Что нашли подводные археологи в Тору-Айгыр

Озеро Иссык-Куль давно окружено рассказами о древних поселениях, скрытых под водой. Оно лежит в регионе, который веками играл важную роль в сети Шёлкового пути, соединявшей Китай с землями далеко на западе. В 2025 году команда водолазов вернулась к одному из таких затопленных мест — городищу Тору-Айгыр, чтобы понять, чем оно было на самом деле.

Экспедиция обследовала участки озера на сравнительно небольшой глубине — до четырёх метров — и обнаружила сразу несколько признаков городской жизни. По данным Русского географического общества, водолазы нашли кирпичные постройки, остатки деревянных конструкций, керамику и каменный жёрнов, которым, вероятно, мололи зерно в муку.

Отдельно исследователи выделили остатки большого здания с внешней отделкой. Его точное назначение пока неясно — археологи предполагают, что это могла быть мечеть, баня или небольшая исламская школа.

Сохранность находок впечатляет: каменные конструкции и деревянные балки пролежали под водой столетия, но уцелели. По словам руководителя экспедиции с принимающей стороны Валерия Колченко, изучаемый памятник — это город или крупное торговое поселение на одном из важных участков Шёлкового пути.

Мусульманский некрополь XIII–XIV веков под водой

Одной из самых заметных находок стало мусульманское захоронение, которое археологи датируют XIII или XIV веком. Сейчас этот участок размывается водами озера, поэтому он особенно ценен для науки: данные буквально утекают, и их нужно успеть зафиксировать.

Команда обнаружила двух погребённых, лежащих лицом к Мекке, — это типичная черта мусульманского погребального обряда. Рядом нашли более древнюю площадку для захоронений с округлыми и прямоугольными конструкциями. Помимо человеческих останков, водолазы подняли керамику и полностью целый кхум (сосуд), удивительно хорошо сохранившийся под водой. Археологи запланировали поднять его в следующий раз, т. к. артефакт глубоко «ушел» в землю.

Эти находки важны не только сами по себе. Захоронения по мусульманскому обряду показывают, что в город пришёл ислам, и помогают точнее понять, как менялась религиозная карта Центральной Азии.

Как землетрясение начала XV века изменило регион

Учёные считают, что поселение ушло под воду после сильного землетрясения в начале XV века. Но, как отмечает Колченко, к моменту катастрофы город, скорее всего, уже был покинут. То есть землетрясение не уничтожило цветущий мегаполис за одну ночь буквально на глазах у жителей — скорее, оно ускорило перемены, которые и так шли в регионе.

Почему формулировки исследователей осторожные: подводные руины редко позволяют точно восстановить, что именно произошло и насколько быстро. Если вам интересно, как вообще природные катастрофы переписывают ландшафт, эта история — хороший пример того, как землетрясения отправляют города под воду на века.

Почему Тору-Айгыр важен для истории Шёлкового пути

Находки отражают и более широкий исторический перелом. Как пояснил Максим Меньшиков из Института археологии РАН, около X века эта территория попала под контроль государства Караханидов. Тюркская династия включала последователей разных религий, но её правящая верхушка позднее приняла ислам.

По словам Меньшикова, ислам широко распространился в Центральной Азии в XIII веке — уже при Золотой Орде, и останки в Тору-Айгыр наглядно иллюстрируют этот сдвиг. Участок Шёлкового пути в районе Иссык-Куля контролировали именно Караханиды. Любопытна и связь с Китаем: китайцы считали эти земли зоной своих интересов, но реально контролировать их не могли — и всё же это место упоминается в китайских источниках. Это даёт надежду сопоставить письменные свидетельства с результатами раскопок.

Тору-Айгыр ценен тем, что легенда о «затонувшем городе» теперь подтверждается находками: постройками, погребениями и предметами, которые можно датировать. Это редкий случай, когда вода не только разрушает, но и консервирует историю — деревянные балки и целые сосуды дошли до нас благодаря тому, что оказались на дне. Хотя многие вопросы ещё остаются открытыми: назначение большого здания, точные границы города, последовательность событий вокруг землетрясения. Будем ждать новых исследований и открытий.