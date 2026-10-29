Домашний лед почти всегда мутный, а в барах прозрачный. В чем секрет?

Домашний лёд из формочки почти всегда получается мутным, особенно в центре. А в барах алкогольные напитки (особенно самые вредные для сердца) подают с идеально прозрачными кубиками. Кажется, что дело в качестве воды или в самой морозилке. Но это не так, дело в очень хитрой физике.

Примеси и газы уходят в центр кубика

Даже в самой чистой питьевой воде всегда растворено немного воздуха — прежде всего кислорода и азота. Кроме того, в водопроводной воде есть природные минералы, такие как соли кальция и магния. Пока вода жидкая, все эти вещества распределены в ней равномерно и совершенно незаметны для глаза.

Как объяснила в январе 2026 года профессор пищевых наук Полли Бьюри из Университета Южного Квинсленда, растущие кристаллы льда почти не впускают посторонние вещества в свою структуру. Во время заморозки в обычной форме происходит простая последовательность процессов:

холод действует со всех сторон, поэтому лед сначала схватывается у стенок формы и на верхней поверхности;

растущая ледяная корка выталкивает растворенные газы и минеральные соли в еще не замерзшую воду;

постепенно жидкой остается только самая середина кубика, куда сгоняется весь лишний воздух и примеси;

когда замерзает центр, газам уже некуда выйти, и они застывают в виде множества крошечных пузырьков.

Именно поэтому у домашнего льда края часто остаются прозрачными, а в самой середине появляется характерное белое ядро. Кстати, те же соли кальция и магния из водопроводной воды отвечают и за другие бытовые эффекты — например, из-за них полотенце после стирки становится жестким на ощупь.

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Рассеивание света на пузырьках и трещинах

Сами по себе пузырьки воздуха не имеют цвета и прозрачны, как и воздух вокруг нас. Однако тысячи микроскопических полостей внутри льда меняют то, как через него проходит свет.

Попадая внутрь такого кубика, световые лучи натыкаются на бесчисленные границы между льдом и воздухом. На каждой такой границе часть света отражается, часть преломляется под новым углом, а часть возвращается обратно. В физике это явление называют рассеиванием света — когда лучи многократно меняют направление и перемешиваются. В итоге наш глаз воспринимает этот хаотичный поток отражений как белый или молочно-мутный цвет.

Такой же оптический эффект легко заметить на примере обычного стекла. Целое оконное стекло полностью прозрачно, но если разбить его на мелкие осколки и собрать их в горсть, кучка будет казаться белой, хотя сам материал никак не изменился. Дополнительную мутность льду придают и микроскопические внутренние трещины, которые возникают от быстрого перепада температур и тоже рассеивают свет.

Откуда берется белая шуба на стенках морозилки

Снежный налет внутри морозильной камеры тоже кажется белым из-за оптического обмана, хотя возникает иначе. Каждый раз, когда дверца открывается, внутрь попадает теплый и влажный воздух из комнаты.

По данным американского Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), водяной пар при контакте с холодными стенками сразу превращается в крошечные ледяные кристаллики. Поодиночке каждая такая льдинка прозрачна. Но когда они нарастают друг на друга, между ними остается множество воздушных промежутков. Свет точно так же путается и отражается на границах льда и воздуха, превращая прозрачные кристаллы в белую снежную массу.

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Делаем прозрачный лед дома

В ресторанах и барах идеально чистые кубики получают без специальной воды — весь секрет кроется в направленном замораживании. Воду охлаждают не со всех сторон сразу, а строго в одном направлении: сверху вниз.

Повторить этот барный трюк в обычной морозилке можно с помощью простого инвентаря:

Возьмите небольшой термоконтейнер или кружку с двойными теплоизолированными стенками и дном, которая поместится в морозильную камеру. Налейте внутрь обычную питьевую воду и поставьте емкость в морозилку, оставив верх полностью открытым. Так как стенки и дно защищены от холода, вода начнет замерзать только сверху, постепенно вытесняя воздух и соли ко дну. Достаньте емкость до того, как вода промерзнет целиком: сверху образуется толстый слой чистого льда, а на дне останется немного незамерзшей воды с примесями. Слейте остатки жидкости или отколите мутную нижнюю часть, если вода все же замерзла полностью, а прозрачный блок нарежьте на кубики.

Иногда для прозрачности советуют предварительно кипятить воду, чтобы удалить из нее лишние газы. Кипячение действительно уменьшает число пузырьков, но само по себе не избавляет от белой сердцевины. Даже полностью очищенная дистиллированная вода в обычной открытой формочке даст мутный кубик, если будет замерзать со всех сторон одновременно.

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Безопасность мутного льда для напитков

Белая середина в кубике льда совершенно безвредна и не говорит о плохом качестве воды. Если в чистую формочку налили нормальную питьевую воду, мутность внутри означает лишь то, что при заморозке в центре собрались пузырьки обычного воздуха и безопасные минералы.

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В то же время внешняя чистота кубика не гарантирует его безопасность. Лед может быть идеально прозрачным, но содержать вредные примеси или бактерии, если его сделали из некачественной воды. В то же время домашний белый лед и прозрачный кубик из дорогого бара по своему составу практически не отличаются — разница лишь в том, с какой стороны к воде подбирался холод.