Почему кот смотрит на вас и медленно моргает? Признаки кошачьего счастья

Вера Макарова

Собаку читать легко: виляет хвостом — значит, доволен, поджал уши — расстроен. С кошками сложнее. Они скрытные, сдержанные и редко демонстрируют чувства напрямую. Но кошки переживают весь спектр эмоций, как и любое другое животное — просто выражают их тоньше. Если немного понаблюдать за поведением питомца, вы научитесь безошибочно понимать, когда ему хорошо.

Как понять, что ваш кот счастлив? Фото.

Как понять, что ваш кот счастлив?

Мурлыканье — главный, но не идеальный признак счастья кошки

Мурлыканье знают все, и в большинстве случаев оно действительно означает удовольствие. Если кот свернулся рядом с вами, расслабился и «завёл моторчик» — можете быть спокойны, ему хорошо.

Но иногда кошки мурлычут от страха или боли — так они успокаивают сами себя. Поэтому важно смотреть на обстановку: расслабленный кот на диване и напряжённый кот у ветеринара мурлычут по разным причинам.

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Почему кошки «топчут лапками» и мнут одеяло

Это милое движение лапами по мягкой поверхности называют по-разному — «месить тесто», «делать печеньки». Кот ритмично надавливает лапками на одеяло, подушку или прямо на вас.

Считается, что привычка мять лапами тянется из детства: так котята стимулируют молоко у матери и чувствуют себя в безопасности. Когда взрослый кот принимается «месить тесто» рядом с вами, это верный знак высшей степени блаженства. Нередко топанье лапками идёт вместе с мурлыканьем — двойное подтверждение, что питомец счастлив.

Слюни во время ласки — странный, но добрый знак

Это, пожалуй, самое неожиданное проявление любви. Некоторые кошки во время поглаживаний начинают обильно пускать слюни. Выглядит не слишком эстетично, но слюни при ласке — это признак удовольствия, а не болезни.

Но «счастливые» слюни появляются только тогда, когда кот получает внимание. Если питомец пускает слюни просто так, без всякой ласки, это уже не нормальное явление — нужно к ветеринару, возможно, есть проблема со здоровьем.

Некоторые кошки обильно пускают слюни, когда их гладят. Трудно поверить, но это действительно признак счастья. Фото.

Некоторые кошки обильно пускают слюни, когда их гладят. Трудно поверить, но это действительно признак счастья.

Игривость, аппетит и сон: как выглядит здоровый и довольный кот

Счастливый кот любит играть — особенно если он молодой. Иногда он развлекает себя сам: гоняет игрушечную мышь по коридору или атакует всё. что не так висит, торчит или колышется. Иногда втягивает в игру и хозяев. Но правило простое: играющий кот — почти всегда довольный кот.

Есть и менее заметные, но очень важные признаки. Часто именно спокойные бытовые привычки говорят о том, что животное здорово и счастливо:

  • кот хорошо ест по расписанию — и переедание, и потеря аппетита могут быть сигналом проблем
  • много спит — большинство кошек спят почти по 20 часов в сутки, и это норма
  • ухаживает за собой, шерсть чистая и блестящая
  • исправно ходит в лоток

Последний пункт особенно показателен. Кот, который перестал пользоваться лотком, часто так «сообщает» о стрессе или болезни: мочится и испражняется в неположенных местах или вообще этого не делает. Если заметили изменения в аппетите, сне, уходе за собой или в поведении с лотком — стоит обратиться к ветеринару.

Игривость — один из самых очевидных признаков, что кошке хорошо. Фото.

Игривость — один из самых очевидных признаков, что кошке хорошо.

Медленное моргание — язык любви у кошек

Один из самых трогательных сигналов — так называемое медленное моргание. Кот смотрит на вас тёплым, спокойным взглядом, а затем не спеша прикрывает и открывает глаза. Медленное моргание — это кошачье признание в доверии и любви.

Интересно, что на такой сигнал можно ответить. Попробуйте сами медленно прикрыть глаза, глядя на кота, — многие питомцы «отвечают» тем же. Это простой способ сказать животному, что вы тоже настроены дружелюбно.

Мяуканье и зрительный контакт: о чём кот с вами разговаривает

Прямой взгляд в глаза, а следом — мяуканье тоже говорит о хорошем настроении. Иногда это одно короткое «мяу», иногда целая тирада. Разговор с хозяином — верный знак довольства, а заодно и способ о чём-то попросить.

Чаще всего за мяуканьем стоит конкретное сообщение: «дай вкусняшку», «пора меня почесать» или «давай поиграем». Кошки прекрасно умеют показать, чего хотят, — надо только научиться понимать.

Главное отличие кошек от собак в том, что свои эмоции они показывают тише и сдержаннее. Но язык у них богатый: поднятый трубой хвост, тёплое медленное моргание, лёгкое мурлыканье, топанье лапками или обычная привычка потереться о вашу ногу. Всё это — маленькие сигналы того, что коту хорошо.

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