Почему кот смотрит на вас и медленно моргает? Признаки кошачьего счастья

Собаку читать легко: виляет хвостом — значит, доволен, поджал уши — расстроен. С кошками сложнее. Они скрытные, сдержанные и редко демонстрируют чувства напрямую. Но кошки переживают весь спектр эмоций, как и любое другое животное — просто выражают их тоньше. Если немного понаблюдать за поведением питомца, вы научитесь безошибочно понимать, когда ему хорошо.

Мурлыканье — главный, но не идеальный признак счастья кошки

Мурлыканье знают все, и в большинстве случаев оно действительно означает удовольствие. Если кот свернулся рядом с вами, расслабился и «завёл моторчик» — можете быть спокойны, ему хорошо.

Но иногда кошки мурлычут от страха или боли — так они успокаивают сами себя. Поэтому важно смотреть на обстановку: расслабленный кот на диване и напряжённый кот у ветеринара мурлычут по разным причинам.

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Почему кошки «топчут лапками» и мнут одеяло

Это милое движение лапами по мягкой поверхности называют по-разному — «месить тесто», «делать печеньки». Кот ритмично надавливает лапками на одеяло, подушку или прямо на вас.

Считается, что привычка мять лапами тянется из детства: так котята стимулируют молоко у матери и чувствуют себя в безопасности. Когда взрослый кот принимается «месить тесто» рядом с вами, это верный знак высшей степени блаженства. Нередко топанье лапками идёт вместе с мурлыканьем — двойное подтверждение, что питомец счастлив.

Слюни во время ласки — странный, но добрый знак

Это, пожалуй, самое неожиданное проявление любви. Некоторые кошки во время поглаживаний начинают обильно пускать слюни. Выглядит не слишком эстетично, но слюни при ласке — это признак удовольствия, а не болезни.

Но «счастливые» слюни появляются только тогда, когда кот получает внимание. Если питомец пускает слюни просто так, без всякой ласки, это уже не нормальное явление — нужно к ветеринару, возможно, есть проблема со здоровьем.

Игривость, аппетит и сон: как выглядит здоровый и довольный кот

Счастливый кот любит играть — особенно если он молодой. Иногда он развлекает себя сам: гоняет игрушечную мышь по коридору или атакует всё. что не так висит, торчит или колышется. Иногда втягивает в игру и хозяев. Но правило простое: играющий кот — почти всегда довольный кот.

Есть и менее заметные, но очень важные признаки. Часто именно спокойные бытовые привычки говорят о том, что животное здорово и счастливо:

кот хорошо ест по расписанию — и переедание, и потеря аппетита могут быть сигналом проблем

по расписанию — и переедание, и потеря аппетита могут быть сигналом проблем много спит — большинство кошек спят почти по 20 часов в сутки, и это норма

— большинство кошек спят почти по 20 часов в сутки, и это норма ухаживает за собой , шерсть чистая и блестящая

, шерсть чистая и блестящая исправно ходит в лоток

Последний пункт особенно показателен. Кот, который перестал пользоваться лотком, часто так «сообщает» о стрессе или болезни: мочится и испражняется в неположенных местах или вообще этого не делает. Если заметили изменения в аппетите, сне, уходе за собой или в поведении с лотком — стоит обратиться к ветеринару.

Медленное моргание — язык любви у кошек

Один из самых трогательных сигналов — так называемое медленное моргание. Кот смотрит на вас тёплым, спокойным взглядом, а затем не спеша прикрывает и открывает глаза. Медленное моргание — это кошачье признание в доверии и любви.

Интересно, что на такой сигнал можно ответить. Попробуйте сами медленно прикрыть глаза, глядя на кота, — многие питомцы «отвечают» тем же. Это простой способ сказать животному, что вы тоже настроены дружелюбно.

Мяуканье и зрительный контакт: о чём кот с вами разговаривает

Прямой взгляд в глаза, а следом — мяуканье тоже говорит о хорошем настроении. Иногда это одно короткое «мяу», иногда целая тирада. Разговор с хозяином — верный знак довольства, а заодно и способ о чём-то попросить.

Чаще всего за мяуканьем стоит конкретное сообщение: «дай вкусняшку», «пора меня почесать» или «давай поиграем». Кошки прекрасно умеют показать, чего хотят, — надо только научиться понимать.

Главное отличие кошек от собак в том, что свои эмоции они показывают тише и сдержаннее. Но язык у них богатый: поднятый трубой хвост, тёплое медленное моргание, лёгкое мурлыканье, топанье лапками или обычная привычка потереться о вашу ногу. Всё это — маленькие сигналы того, что коту хорошо.