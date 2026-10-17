Кола против головной боли: работает ли популярный совет

В тиктоке и соцсетях давно говорят, что от головной боли может помочь обычная кола. Многие клянутся, что этот способ реально помогает. Другие говорят, что это полная чушь, и напиток даже может сделать человека глупее. Мы решили разобраться, где правда, и были удивлены.

Боль снимает кофеин, а не секретная формула

В обычной Coca-Cola есть кофеин: примерно 33–34 мг на банку 330 мл. Это то же вещество, что и в кофе или чае, только его заметно меньше, чем в чашке крепкого кофе.

В мозге есть аденозин, вещество, которое помогает нервной системе работать и участвует в появлении головной боли. Кофеин мешает аденозину действовать и на время меняет то, как мозг передаёт часть болевых сигналов. Поэтому у некоторых людей даже небольшая доза кофеина ослабляет обычную головную боль или мигрень. Современные обзоры исследований этот механизм подтверждают.

Газ, фосфорная кислота и фирменный вкус на боль не влияют. Если в напитке нет кофеина, такого эффекта от него ждать не стоит.

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Кофеин в таблетках усиливает обезболивающее, но доза там другая

Кофеин добавляют и в некоторые лекарства от головной боли, и не случайно. Один из научных обзоров показал, что если к парацетамолу или таблетке ибупрофена добавить кофеин, хорошее облегчение получают примерно на 5–10% больше людей, чем после одного обезболивающего.

Прибавка небольшая, но она есть. Только в этих исследованиях давали 100–130 мг кофеина, в три-четыре раза больше, чем в банке колы. Так что одна банка таблетку не заменит.

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Головная боль выходного дня из-за отмены кофеина

Знакомая многим история: в будни вы пьёте кофе с утра, а в субботу проспали до обеда. Голова болит, вы выпиваете колу или кофе, и через полчаса становится легче. Дело может быть не в усталости, а в том, что организм поздно получил свою обычную дозу.

Врачи называют это головной болью отмены кофеина и выделяют её в отдельный вид в международной классификации головных болей. Классический случай выглядит так: человек минимум две недели подряд получал больше 200 мг кофеина в сутки, а потом резко бросил.

В такой ситуации кофе, крепкий чай или кола помогают быстро и надёжнее всего: организм просто получает то, к чему привык.

При мигрени кофеин работает в обе стороны

С мигренью сложнее. Mayo Clinic, одна из крупнейших американских клиник, пишет, что немного кофеина в самом начале приступа может уменьшить боль и усилить действие парацетамола или аспирина.

Систематический обзор 2026 года показывает обе стороны. Если человек пьёт кофеин умеренно и регулярно, мигрени у него обычно не учащаются. А вот большие дозы или резкие перемены в количестве кофеина у части людей вызывают приступ.

Поэтому одному кола при первых признаках мигрени помогает, а другому, наоборот, запускает приступ. Противоречия здесь нет: люди просто по-разному реагируют на кофеин. Понять, к какой группе относитесь вы, можно только по своему опыту, например если записывать, после чего начинаются приступы.

Сахар помогает, только если глюкоза правда упала

В обычной коле много сахара, около 35 г на банку. При большинстве головных болей он ничем не помогает. Исключение одно: низкий сахар в крови, по-научному гипогликемия. Тогда голова болит вместе со слабостью, дрожью, потливостью, головокружением и сильным голодом.

При таком состоянии сладкая газировка быстро поднимает уровень глюкозы. Сладкие напитки даже входят в рекомендации, как срочно поднять сахар людям с диабетом. Но у людей без диабета настоящая гипогликемия бывает гораздо реже, так что мысль «голова болит, потому что мозгу не хватает сахара» обычно неверна.

Отсюда простой вывод: если помогает кофеин, сахар не нужен. Похожего эффекта можно ждать и от колы без сахара, но только если в ней есть кофеин. Он есть не во всех версиях, поэтому лучше проверить состав на этикетке.

С обезвоживанием похожая история. Кола в основном состоит из воды, поэтому немного помочь может. Но если голова разболелась после жары, тренировки или дня почти без питья, логичнее выпить обычной воды.

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Ежедневный кофеин сам начинает вызывать головную боль

У кофеина есть неприятная особенность: он может и снимать головную боль, и вызывать её. Если пить его каждый день и много, организм привыкает. Потом стоит пропустить привычную чашку, и голова начинает болеть.

К тому же у некоторых людей избыток кофеина сам становится причиной мигрени: NHS включает слишком много кофеина в список возможных триггеров приступа. Получается замкнутый круг. Голова болит, вы пьёте колу, становится легче, вы начинаете пить её каждый день, привыкаете, пропускаете дозу, и голова болит снова.

Поэтому делать колу ежедневным лекарством от головной боли плохая идея. Лучше считать её случайным помощником.

Когда кола уместна, а когда нужен врач

Здоровому взрослому со знакомой несильной головной болью одна небольшая порция колы вполне может помочь. Особенно если он обычно пьёт кофе или чувствует начало привычной мигрени. Но разумнее сначала подумать, откуда взялась боль:

выпить воды, если вы мало пили;

поесть, если давно не ели;

отдохнуть от экрана и выспаться;

при необходимости принять парацетамол или ибупрофен, если они вам не противопоказаны.

Именно это NHS и советует при обычной головной боли. Пить больше колы ради кофеина тоже не стоит: чтобы заметно усилить обезболивающее, нужно от 100 мг кофеина, то есть три банки, а вместе с ними больше 100 г сахара.

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А если голова заболела внезапно и очень сильно, а вместе с этим появились слабость или онемение части тела, нарушились речь или зрение, путаются мысли, поднялась высокая температура или трудно наклонить голову, потому что напряжены мышцы шеи, не проверяйте на себе колу. Это повод срочно вызвать скорую помощь.