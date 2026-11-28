Зимой ноги могут промокнуть даже в дорогих и тёплых ботинках, особенно в оттепель, когда снег превращается в кашу из воды, грязи и дорожных реагентов. Мокрые носки плохо держат тепло, поэтому ноги в них замерзают быстрее, а это чревато простудой. Вода не всегда попадает в обувь снаружи. Иногда виноват собственный пот или снег, который набился под штанину и растаял. Поэтому и способов защиты три: обработать обувь пропиткой, не пускать снег внутрь и выбрать правильные носки. Ниже разберём каждый из них.

Воск и спрей не дают обуви впитывать воду

Даже натуральная кожа постепенно пропитывается водой. Чтобы этого не происходило, на поверхность обуви наносят защитный слой, который отталкивает влагу. Эксперты Роскачества советуют подбирать средство под материал ботинок:

гладкой натуральной коже подходит обувной воск;

замше и нубуку нужен специальный водоотталкивающий спрей;

мембранной обуви нужна пропитка, которая с мембраной совместима.

Воск забивает мелкие поры кожи и не пускает в них воду. После такой обработки капли почти не впитываются и просто скатываются с ботинка.

Перед обработкой обувь нужно очистить и высушить. Особенно тщательно стоит пройтись по сгибам и швам у подошвы: вода чаще всего проникает именно там. Удобнее всего заниматься этим вечером, чтобы к утру покрытие успело высохнуть.

Новый слой наносят, когда старый стирается. Понять, что пора, просто: вода снова начала впитываться в кожу. Но есть важное ограничение. Если подошва потрескалась или отклеивается, пропитка не поможет.

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Высокие ботинки не пускают снег внутрь

Даже полностью непромокаемые ботинки бесполезны, если вода попадает в них сверху. На ходу снег забивается между обувью и штаниной, а потом тает от тепла ног.

От этого защищают гамаши, специальные накладки на нижнюю часть ноги. Их надевают поверх ботинок и брюк, и они закрывают щель, через которую в обувь попадают снег, вода и грязь. Гамаши часто носят туристы, лыжники и любители зимней рыбалки. Но и в городе они пригодятся, если приходится ходить по плохо расчищенным улицам.

Для города стоит выбирать ботинки на высокой подошве и с язычком, пришитым к боковым стенкам. Так вода не просочится через шнуровку. Некоторые производители туристического снаряжения советуют мембранную обувь. Мембрана работает как избирательный фильтр: она не пропускает воду снаружи, но выпускает часть водяного пара изнутри, поэтому ноги в такой обуви меньше потеют.

Термоноски вместо хлопковых спасают от собственного пота

Бывает, что человек приходит домой с мокрыми ногами, хотя ни разу не наступил в лужу. В тёплой зимней обуви ноги сильно потеют, особенно если долго идти пешком или ходить по магазинам.

Хлопковые носки хорошо впитывают пот, но сохнут медленно. Стопы долго остаются влажными, и стоит выйти на мороз, как они начинают мёрзнуть. Лучше носить термоноски из синтетики или шерсти мериноса. Они отводят влагу от кожи, и ногам остаётся комфортно.

Не надевайте несколько пар толстых носков сразу. Ботинки от этого становятся тесными, кровь хуже доходит до стоп, и ноги мёрзнут ещё сильнее.

Ботинки нужно сушить без батареи

Вернувшись домой, достаньте из ботинок стельки и оставьте обувь сохнуть при комнатной температуре. Так они просохнут и внутри, и снаружи.

Класть ботинки прямо на горячую батарею не стоит. Со временем от этого портится кожа и клей, держащий подошву. А с отклеившейся подошвой, как мы уже выяснили, не справится никакая пропитка.

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Лучше всего эти способы работают вместе: регулярно обрабатывать обувь, не пускать снег внутрь и носить носки, которые отводят влагу. При этом стоит помнить, что пропитка не делает обычные ботинки полностью водонепроницаемыми. В глубокой слякоти выручит только обувь, которую изначально сделали для такой погоды.