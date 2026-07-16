Овечка Долли появилась 30 лет назад. Почему мы не клонируем людей?

В 1996 году родилась овечка Долли, и это было первое клонированное млекопитающее в истории человечества. Тогда многие заговорили о том, что скоро появятся клоны людей, а мамонтов клонируют и воскресят. С этих времен прошло уже 30 лет, и ни того, ни другого не случилось. Почему же технология клонирования не пошла по самому очевидному пути и что мешает клонировать человека или древних животных?

Как клонировали овечку Долли

В большинстве случаев биологи используют метод, который называется переносом ядра соматической клетки. Чтобы получить точную генетическую копию, то есть клона живого существа, исследователям не нужны сперматозоиды или яйцеклетки самого донора.

Клонирование по такому принципу состоит из нескольких базовых шагов:

У животного-донора берут обычную нерепродуктивную клетку (в случае с Долли это была клетка вымени) и извлекают из нее ядро, в котором хранится ДНК; У другого животного берут неоплодотворенную яйцеклетку и удаляют ее собственное ядро; С помощью электрического импульса ДНК донора помещают в пустую яйцеклетку, заставляя их слиться в единое целое; Как только образовавшийся эмбрион начинает развиваться, его пересаживают в матку суррогатной матери.

В результате успешной беременности на свет появляется животное, чья ДНК почти полностью идентична исходному донору.

Почему так сложно клонировать животных

Несмотря на десятилетия исследований, создание клонов животных остается крайне неэффективным. На каждый успешный результат приходятся десятки и сотни эмбрионов, которые перестают развиваться. Например, чтобы получить одну Долли, ученым потребовалось 277 попыток. Процесс требует дорогостоящего оборудования, огромного количества донорского материала и суррогатных матерей, что делает его трудно масштабируемым.

Главная проблема кроется не в самом копировании ДНК. Гены это всего лишь часть того, что делает организм уникальным. На то, как животное растет и ведет себя, сильно влияют среда, развитие и жизненный опыт. Самое сложное в лаборатории это заставить взрослую клетку «забыть свою профессию» и снова начать вести себя как чистый лист, то есть оплодотворенный эмбрион.

Этот процесс называется эпигенетическим перепрограммированием. Яйцеклетка должна сбросить химические настройки, которые указывают, какие гены нужно включать или выключать. Часто сброс генетических настроек происходит не полностью, из-за чего многие клонированные эмбрионы развиваются с тяжелыми аномалиями.

Однако именно попытки преодолеть этот барьер привели к другому прорыву. Ученые поняли, что взрослые клетки можно перепрограммировать в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Они ведут себя как эмбриональные, но их используют не для создания целого организма, а для выращивания любых нужных тканей. Это открытие позволило тестировать новые препараты на выращенных клетках и дало мощный толчок регенеративной медицине. Например, в 2025 году ученые вырастили бьющееся человеческое сердце в теле свиньи.

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Как клонирование используется сегодня

Сегодня технологии копирования ДНК активно используются в сельском хозяйстве. Животноводы не заменяют клонами традиционное разведение, а применяют их для размножения особей с выдающимися характеристиками вроде сильной генетикой, высокой продуктивностью или устойчивостью к болезням. В некоторых странах, например в Австралии, уже возможно коммерческое клонирование спортивных лошадей, и некоторые из них успешно участвуют в мировых соревнованиях.

Существует и рынок для владельцев домашних животных. В Китае и США компании предлагают коммерческие услуги по созданию копий умерших кошек и собак. Знаменитая певица Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку Саманту, получив двух новых щенков. Однако владельцы часто разочаровываются, потому что характер клонированных питомцев отличается от оригинала, так как они наследуют только гены, а не память и привычки.

Согласно Nature.com, в 2024 году китайские исследователи впервые успешно клонировали макаку-резуса. Физиологическое сходство приматов с людьми должно ускорить проверку лекарств, хотя защитники животных справедливо поднимают вопросы об этичности таких экспериментов при столь низком проценте успеха и страданиях суррогатных животных.

Пожалуй, самую большую пользу технология приносит в защите природы. По данным ABC.net, в 2020 году ученые клонировали черноногого хорька, используя генетический материал животного, умершего несколько десятилетий назад. Это позволило вернуть утраченное генетическое разнообразие в стремительно исчезающую популяцию на территории США.

Почему ученые не могут воскресить мамонта

Идея вернуть к жизни давно вымершие виды прочно закрепилась в массовой культуре, но научная реальность куда суровее. Чтобы получить настоящего клона, требуется цельный и неповрежденный геном, а также подходящая яйцеклетка и суррогатная мать близкородственного вида.

В случае с мамонтами, исчезнувшими тысячи лет назад, это невозможно физически, потому что древняя ДНК слишком сильно разрушена временем и условиями окружающей среды.

Вместо прямого копирования исследователи используют технологии генного редактирования, такие как молекулярные ножницы CRISPR. Они изучают геном азиатских слонов и пытаются точечно внедрить в него отдельные признаки мамонта, например густую шерсть или морозоустойчивый жир. Если этот проект увенчается успехом, на свет появится не настоящий доисторический зверь, а генетически модифицированный слон.

Ученые также спешат предупредить, что возвращение животного не означает автоматического возвращения его экологической роли. Природа работает как сложная система, и ландшафты, в которых когда-то бродили гиганты ледникового периода, давно перестали существовать в своем прежнем виде.

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Почему ученые не клонируют людей

Несмотря на десятилетия стараний, создание клона человека остается абсолютным табу. Главным барьером является безопасность. Учитывая огромный процент неудач при работе с животными, применение этой технологии к людям создало бы неприемлемые риски для суррогатных матерей и самих детей, которые рождались бы с тяжелыми патологиями.

Кроме медицинских рисков, существуют серьезные этические конфликты, связанные с идентичностью, согласием и возможной эксплуатацией человеческих тканей. Из-за этих неразрешимых противоречий репродуктивное клонирование человека строго запрещено законом в абсолютном большинстве развитых стран.

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В итоге получается, что за 30 лет, прошедших с момента рождения Долли, наука шагнула далеко вперед. И хотя мы не получили мир, полный идеальных клонов людей и животных, полученные знания навсегда изменили биологию, понимание болезней и подход к сохранению дикой природы на нашей планете.