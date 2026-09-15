Оказалось, что чихуахуа частично произошли от койотов

Генетики нашли в ДНК чихуахуа несколько участков, общих с дикими койотами. Самая маленькая собака в мире, похоже, унаследовала кое-что от американского хищника, и это отличает её от подавляющего большинства пород, хотя волчьи гены у маленьких собак сами по себе не редкость. Почти все современные породы, от овчарки до пуделя, ведут родословную от европейских собак. Чихуахуа и ещё одна мексиканская порода, лысая ксолоитцкуинтли (её для краткости зовут ксоло), давно считались исключением: у них подозревали примесь собак, живших в Америке до Колумба. Теперь к этой картине добавилась ещё одна деталь, куда более неожиданная.

Гены койота нашли случайно, пока проверяли новую программу

Никто специально не искал в чихуахуа дикого зверя. Учёные из США обкатывали новую компьютерную программу, которая сравнивает геномы сразу многих животных и определяет, от кого достался каждый конкретный кусочек ДНК. Грубо говоря, она раскладывает генетический код на фрагменты и для каждого пишет, откуда он родом: от европейских собак, от арктических, от волка или от кого-то ещё.

ДНК для такой работы подходит идеально: каждое поколение передаёт её потомкам почти без изменений, и следы давних скрещиваний сохраняются в геноме тысячелетиями. Прочитать эту летопись вручную невозможно, слишком уж она длинная, а вот современным алгоритмам это по силам. Именно на тестовом прогоне программа и выдала странный результат: несколько участков генома чихуахуа совпали с ДНК койотов.

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Койот, если кто забыл, это дикий родственник волка, только заметно меньше. Он живёт в Северной и Центральной Америке, отлично приспосабливается к соседству с людьми и славится своим протяжным воем. Родина чихуахуа, Мексика, входит в его ареал, так что географически встреча собаки и койота выглядит вполне реальной.

Две мексиканские породы сохранили след доколумбовой Америки

Находка с койотом хорошо ложится на то, что о чихуахуа подозревали и раньше. Когда европейцы привезли в Америку своих собак, местные породы почти полностью растворились в них. Считалось, что от собак древних индейцев в современных геномах почти ничего не осталось.

Чихуахуа и ксоло оказались двумя редкими исключениями. Новая программа подтвердила их североамериканское происхождение и уточнила детали: у чихуахуа в родословной обнаружился койот, а у ксоло больше 4 процентов генома досталось от арктических собак, тех самых, что когда-то пришли на континент вместе с первыми людьми. Получается, обе породы, как капсула времени, донесли до нас фрагменты ДНК собак, живших в Америке ещё до появления там европейцев.

Момент встречи с койотом остаётся загадкой

Самое интересное учёные пока сказать не могут: неизвестно, когда именно койот оставил след в геноме чихуахуа. Более ранние работы намекают, что это произошло ещё до прибытия Колумба, но точной даты нет. Также непонятно, была ли эта встреча случайностью или люди свели собаку с диким зверем намеренно.

В дикой природе такое случается без всякого участия человека. Койоты и волки время от времени скрещиваются сами, особенно там, где потомству выгодно унаследовать волчьи повадки. Так что вполне возможно, чья-то собака просто убежала в ночь на зов из зарослей, а её щенки потом разошлись по посёлкам. Но это лишь одна из версий, доказательств у неё пока нет.

Крошечный размер собаке подарили люди, а не хищник

При этом свои знаменитые габариты чихуахуа явно получили не от койота. Койот хоть и уступает волку, но всё равно весит в разы больше самой крупной чихуахуа. Уменьшить собаку до размеров кошки могли только люди, поколение за поколением отбирая самых мелких щенков.

Есть данные, что маленькие собаки жили у народов Мексики ещё до прихода испанцев. Но связаны ли они напрямую с современными чихуахуа, никто не знает: генетические следы этих собачек с породой пока не сопоставляли. Искусственный отбор здесь считается самым вероятным объяснением, а вот его подробности ещё предстоит выяснить.

Что чихуахуа могли унаследовать от дикого предка

Владельцы наверняка уже прикидывают, откуда у их питомца такой характер. Чихуахуа в самом деле не похожи на типичных декоративных собак: они независимые, самоуверенные и совершенно не считаются со своим размером, когда защищают хозяина от овчарки. Огромные уши и выразительный вой тоже подозрительно напоминают койота.

Но тут важно не перегнуть. Учёные пока не определили, какие именно признаки чихуахуа достались от диких родственников, и вообще отвечают ли общие участки ДНК за что-то заметное глазу. Списать бойкий нрав на койота соблазнительно, однако это пока просто красивая догадка, а не установленный факт.

Следующий шаг за генетиками: понять, за что отвечают найденные участки и когда они попали в геном. Если удастся датировать эту встречу, чихуахуа может стать одним из немногих живых свидетелей того, какими были собаки Америки до прихода европейцев.