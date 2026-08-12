Нужно ли спасать детёныша черепахи: когда помогать, а когда лучше не трогать

Вера Макарова

Тёплый пляж, закат, и прямо у ваших ног к морю ползёт крошечная черепашка. Морские черепахи откладывают сотни яиц за одну кладку, но до взрослого возраста доживают далеко не все. Кажется, что нужно немедленно схватить малыша и спасти. Но чаще всего лучший поступок — оставить его в покое. Рассказываем, когда черепашке действительно нужна помощь, а когда вмешательство только навредит.

Нужно ли спасать детёныша черепахи? Фото.

Нужно ли спасать детёныша черепахи?

Почему черепашата не ждут помощи от человека

Маленькая черепашка выглядит беспомощной, но это обманчивое впечатление. Детёныши морских черепах живут сами по себе с первой минуты: родители им вообще не помогают. С момента вылупления они уже умеют находить еду, плыть и прятаться от хищников.

У них есть и удивительная встроенная навигация. Повзрослев, черепахи возвращаются откладывать яйца на тот же участок пляжа, где вылупились сами, — это явление называют натальным хомингом (возвращением к месту рождения). Именно поэтому защита конкретных пляжей так важна.

Правило 1. Черепашке может даже не понадобиться ваша помощь, и лучше всего оставить её в покое.

Главная беда для новорождённых черепашат — световое загрязнение. Огни отелей и фонарей сбивают их с курса: вместо моря малыши ползут к дороге. Поэтому во многих местах на побережьях освещение специально приглушают или убирают.

a tiny sea turtle hatchling crawling across sand toward the ocean at sunset

Маленькой черепашке может не понадобиться ваша помощь — чаще всего её лучше оставить в покое. Черепашата на удивление самостоятельны и обычно не нуждаются в помощи.

Хорошая новость: черепах в мире становится больше

Похоже, многолетняя охрана начала приносить результат. Обзор 2025 года показал, что популяции морских черепах восстанавливаются по всему миру. Работа вышла в журнале Nature Reviews Biodiversity, её авторы — учёные из Университета Дикина и исследователи NOAA.

Особенно заметно восстановление на пляжах с усиленной охраной. Например, во многих местах уменьшили или убрали искусственное освещение, сбивающее с толку черепашат, ищущих путь к океану.

Один из ведущих авторов, профессор морской науки Грэм Хейс, назвал морских черепах ярким примером успеха в охране океана. Помогло и то, что рыболовные организации стали применять меры против случайного вылова черепах в сети. При этом восстановление далеко не полное: климатические изменения угрожают черепахам по-прежнему, и расслабляться рано.

Как действовать, если черепашке всё-таки грозит опасность

Бывают ситуации, когда помощь оправдана. Большинство черепашат сами направляются к ближайшей воде. Но если на пути есть опасность — оживлённая дорога или хищники, — специалисты советуют аккуратно перенести малыша поближе к реке или морю.

Важный нюанс: не бросайте черепашку прямо в воду. Совет от Toronto Wildlife Centre — положить её на берег в паре шагов от воды и убедиться, что всё идёт нормально. Так она войдёт в воду сама, когда будет готова.

Правило 2. Если на пути детёныша черепахи к водоёму есть опасность, аккуратно возьмите его и перенесите поближе к берегу.

Черепаху переносят к воде осторожно и только при явной опасности. Фото.

Черепаху переносят к воде осторожно и только при явной опасности

Важно помнить: панцирь — часть скелета черепахи, а не отдельная «броня». Если животное явно ранено, на панцире есть трещины или видна кровь, к нему стоит прикасаться в перчатках. Раненую водную черепаху рекомендуют посадить в картонную коробку с полотенцем на дне и отвезти в ближайший центр помощи животным. А если вы случайно раскопали кладку яиц — аккуратно закопайте их обратно, стараясь сохранить прежнее положение, и свяжитесь со специалистом.

Не перепутайте разные виды черепах

Важно не оказать медвежью услугу сухопутной черепахе. В некоторых местах сухопутная черепаха может оказаться сбежавшим питомцем, а в сухих регионах — быть обычным местным видом. Эти виды совсем иначе приспособлены к жизни: некоторые могут месяцами не пить.

Правило 3. Убедитесь, что перед вами действительно водная черепаха, а не сухопутная.

Отдельная тема — взрослые черепахи, впавшие в оцепенение от холода. Их как раз спасают профессионалы: биологи отогревают животных и выхаживают, прежде чем выпустить обратно в море. Такие черепахи иногда становятся местными знаменитостями. Одного недавно спасённого назвали Эрл Грей — и он оказался редким гибридом: потомком самки черепахи Кемпа и самца логгерхеда.

Золотое правило для любого детёныша

Общий принцип работает не только с черепахами. Если детёныш явно не ранен и не находится в опасности — оставьте его в покое. То же касается оленят и птенцов (птенцов не всегда нужно спасать). Даже с самыми добрыми намерениями человек нередко приносит малышу больше вреда, чем пользы.

Теперь вы знаете: природа со своими малышами справляется сама уже миллионы лет. Иногда лучшая помощь — просто не мешать.

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