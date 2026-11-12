Синицы шипят как змеи и охотятся на летучих мышей: 13 неожиданных фактов

12 ноября в России отмечают Синичкин день. Как раз в это время синицы подбираются ближе к домам, и люди начинают вешать для них кормушки — праздник напоминает, что маленьким птицам зимой особенно нужна помощь. Обычно мы воспринимаем синиц как безобидных желтогрудых гостей двора и почти ничего о них не знаем, хотя рассказать можно много интересного.

Синицы охотятся на летучих мышей

Большая синица, та самая желтогрудая птица с чёрной головой, которую мы видим у кормушек, иногда ведёт себя как хищник. Летом она в основном ест насекомых и других мелких беспозвоночных, но не отказывается и от мяса. В Венгрии исследователи видели, как большие синицы нападали на мелких летучих мышей, зимовавших в пещере. Птицы находили проснувшихся зверьков по писку, убивали ударами клюва и ели мягкие ткани. Так поступают не все синицы, и для них это не главный способ добыть еду. Но зимой насекомых мало, и такая жирная и богатая белком добыча даёт много энергии.

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Порядок звуков меняет смысл сигнала

В 2016 году учёные изучали, как общаются японские, или восточные, синицы. Птицы умеют складывать звуки в последовательности, и у этих сочетаний есть смысл. Сигнал ABC значит примерно «Осторожно, опасность!», сигнал D зовёт сородичей «Летите сюда!», а их сочетание ABC-D передаёт оба сообщения сразу.

Когда исследователи включали звуки в обратном порядке, D-ABC, птицы почти не реагировали так, как на привычную комбинацию. Значит, синицам важны не только сами звуки, но и их порядок. Учёные сравнили это с простейшей грамматикой, то есть с правилами, по которым из слов складываются фразы. Человеческого языка у синиц, конечно, нет. Но опыт показал, что сложные правила общения встречаются даже у животных с очень маленьким мозгом.

Синицы шипят как змеи

Когда хищник лезет в дупло, некоторые синицы громко шипят. При этом они вытягивают голову, резко подаются вперёд, трясут крыльями и раскрывают хвост, то есть ведут себя как рассерженная змея. Расчёт простой. Хищник видит тёмную дыру, из которой доносится змеиное шипение, и проверять, кто там внутри, слишком опасно. Однажды учёные сравнили шипение нескольких видов синиц с голосами настоящих змей и нашли заметное сходство. В опытах белки, которые могут разорять птичьи гнёзда, сильнее избегали этого шипения, чем обычного шума. От всех врагов такой приём не спасает, но иногда его хватает, чтобы защитить себя и птенцов.

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Сливки из британских молочных бутылок

В первой половине XX века в Великобритании молочники оставляли стеклянные бутылки с молоком у дверей домов. Горлышки закрывали тонкими крышками, часто из фольги. Некоторые синицы научились пробивать эти крышки и добираться до сливок, которые собирались сверху. Такое поведение появлялось во многих местах. Считается, что птицы могли перенимать этот приём друг у друга, хотя кое-где синицы, видимо, додумались до него сами. Их интересовали именно жирные сливки, а не молоко как питьё, поэтому наливать синицам молоко в кормушку не нужно.

Большие синицы грабят чужие тайники

Некоторые родственники синиц, например гаички, делают запасы на трудное время. Они прячут семена и другой корм в щели коры и трещины в древесине. Большая синица может найти такой тайник и съесть всё, что там лежит. Запасать еду умеют не все виды синиц: одни прячут корм активно, другие чаще едят то, что нашли. Большая синица к тому же клюёт падаль и добывает другую животную пищу. Ей важно, насколько еда питательна, а откуда она взялась, не так важно.

Кражи из авосек за форточкой

Синицы приспособились и к советскому быту. Во времена СССР холодильник часто был маленьким или его не было вовсе, поэтому продукты зимой хранили за окном и вешали авоську за форточку. Особенно это было удобно жильцам квартир в хрущевках с маленькой кухней. Для синиц такие запасы становились готовой кормушкой: птицы расклёвывали упаковку и добирались до масла, творога или мяса. Некоторые синицы регулярно облетали окна в поисках еды. Городского шума и домов эти птицы часто не боятся и быстро используют новые возможности.

Не все «синицы» — родственники

Синицы бывают очень разными. Белая лазоревка, или князёк, окрашена в белый и голубой цвета. У хохлатой синицы на голове острый хохолок, у самца усатой синицы видны чёрные полосы, похожие на усы, а ополовник — крошечный круглый комочек с очень длинным хвостом. При этом слово «синица» в названии ещё не говорит о родстве. Ополовник, которого называют длиннохвостой синицей, относится к отдельному семейству ополовниковых, а у усатой синицы тоже своё семейство. Так что русское название объединяет птиц, которые для учёных не являются близкими родственниками.

Желтобрюхая синица гнездится в норах

Обычно синицы вьют гнёзда в дуплах или скворечниках, но бывают исключения. Желтобрюхая синица живёт в основном в Восточной Азии и может устраивать гнездо в норе в земле. В 2024 году учёные впервые нашли и официально описали гнездо этого вида на Дальнем Востоке России. О том, что эти птицы размножаются в нашей стране, знали и раньше, но само гнездо до тех пор никто не находил. Выходит, что даже о хорошо изученных птицах учёные до сих пор узнают новое.

Белая лазоревка в Красной книге

Белая лазоревка выглядит почти сказочно: оперение у неё белое с нежными голубыми участками. Европейская белая лазоревка редкая и внесена в Красную книгу России. В европейской части страны таких птиц мало, и живут они отдельными небольшими группами, а вот в Сибири белая лазоревка встречается чаще. Молодые птицы окрашены бледнее взрослых, их голубые участки становятся ярче с возрастом. Птица редка, поэтому встретить князька непросто даже тем, кто часто наблюдает за птицами.

Зимой синицы перебираются к людям

Летом синиц во дворе почти не видно, а с холодами их становится много. Кажется, что они откуда-то прилетели на зиму, но большая синица в основном живёт на одном месте, хотя отдельные птицы и кочуют по сезонам. Летом ей хватает насекомых в лесах, парках и садах. Зимой еды меньше, и птицы больше летают в её поисках. Рядом с людьми удобно: здесь есть кормушки, у домов можно найти зимующих насекомых, а в стенах и под крышами есть где спрятаться. Поэтому синиц зимой не обязательно становится больше. Чаще они просто собираются поближе к людям.

Двадцать граммов против сильного мороза

Большая синица весит всего 15–20 граммов, а маленькое тело быстро теряет тепло. Птица спасается от холода сразу несколькими способами. Она распушает перья, и воздух между ними работает как утеплитель. Днём синица много ест, чтобы запасти энергию на холодную ночь, а ночует в дуплах и щелях построек, где нет ветра. Ночью температура тела у синиц может немного снижаться, и так птица тратит меньше сил. Самое опасное для неё зимой — не сам мороз, а мороз вместе с нехваткой еды.

Смешанные зимние стаи с поползнями

Зимой по деревьям часто перелетает маленькая шумная стайка, и на первый взгляд кажется, что все птицы в ней одинаковые. Если присмотреться, там могут быть большие синицы, лазоревки, гаички, а иногда поползни и пищухи. Такая компания выгодна всем. Одна птица ищет насекомых под корой, другая осматривает ветки, третья первой замечает хищника. Корм птицы добывают по-разному, поэтому почти не мешают друг другу. Смешанная стая — это временное соседство, от которого выигрывает каждый.

Семечки, сало и орехи для кормушки

Синицы едят не только семена, но и животную пищу, однако не всё с нашего стола им подходит. Удобнее и полезнее всего сырые несолёные семечки подсолнечника: брать нужно нежареные. Несолёное сало даёт птицам жир и энергию, его лучше повесить так, чтобы не достали кошки. Подойдут и свежие несолёные орехи без сахара и приправ, крупные стоит раздробить.

Солёное, сладкое, жареное и испорченное давать нельзя. Хлеб тоже лучше заменить семенами и другим подходящим кормом. Если вы постоянно подсыпаете корм, не забывайте убирать из кормушки старую еду и помёт.

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