Синицы шипят как змеи и охотятся на летучих мышей: 13 неожиданных фактов

Рамис Ганиев

12 ноября в России отмечают Синичкин день. Как раз в это время синицы подбираются ближе к домам, и люди начинают вешать для них кормушки — праздник напоминает, что маленьким птицам зимой особенно нужна помощь. Обычно мы воспринимаем синиц как безобидных желтогрудых гостей двора и почти ничего о них не знаем, хотя рассказать можно много интересного.

Синица крупным планом

Синица крупным планом

Синицы охотятся на летучих мышей

Большая синица, та самая желтогрудая птица с чёрной головой, которую мы видим у кормушек, иногда ведёт себя как хищник. Летом она в основном ест насекомых и других мелких беспозвоночных, но не отказывается и от мяса. В Венгрии исследователи видели, как большие синицы нападали на мелких летучих мышей, зимовавших в пещере. Птицы находили проснувшихся зверьков по писку, убивали ударами клюва и ели мягкие ткани. Так поступают не все синицы, и для них это не главный способ добыть еду. Но зимой насекомых мало, и такая жирная и богатая белком добыча даёт много энергии.

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Порядок звуков меняет смысл сигнала

В 2016 году учёные изучали, как общаются японские, или восточные, синицы. Птицы умеют складывать звуки в последовательности, и у этих сочетаний есть смысл. Сигнал ABC значит примерно «Осторожно, опасность!», сигнал D зовёт сородичей «Летите сюда!», а их сочетание ABC-D передаёт оба сообщения сразу.

Когда исследователи включали звуки в обратном порядке, D-ABC, птицы почти не реагировали так, как на привычную комбинацию. Значит, синицам важны не только сами звуки, но и их порядок. Учёные сравнили это с простейшей грамматикой, то есть с правилами, по которым из слов складываются фразы. Человеческого языка у синиц, конечно, нет. Но опыт показал, что сложные правила общения встречаются даже у животных с очень маленьким мозгом.

Синицы сидят на ветке

Синицы сидят на ветке

Синицы шипят как змеи

Когда хищник лезет в дупло, некоторые синицы громко шипят. При этом они вытягивают голову, резко подаются вперёд, трясут крыльями и раскрывают хвост, то есть ведут себя как рассерженная змея. Расчёт простой. Хищник видит тёмную дыру, из которой доносится змеиное шипение, и проверять, кто там внутри, слишком опасно. Однажды учёные сравнили шипение нескольких видов синиц с голосами настоящих змей и нашли заметное сходство. В опытах белки, которые могут разорять птичьи гнёзда, сильнее избегали этого шипения, чем обычного шума. От всех врагов такой приём не спасает, но иногда его хватает, чтобы защитить себя и птенцов.

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Сливки из британских молочных бутылок

В первой половине XX века в Великобритании молочники оставляли стеклянные бутылки с молоком у дверей домов. Горлышки закрывали тонкими крышками, часто из фольги. Некоторые синицы научились пробивать эти крышки и добираться до сливок, которые собирались сверху. Такое поведение появлялось во многих местах. Считается, что птицы могли перенимать этот приём друг у друга, хотя кое-где синицы, видимо, додумались до него сами. Их интересовали именно жирные сливки, а не молоко как питьё, поэтому наливать синицам молоко в кормушку не нужно.

Синица пьет сливки на пороге дома

Синица пьет сливки на пороге дома

Большие синицы грабят чужие тайники

Некоторые родственники синиц, например гаички, делают запасы на трудное время. Они прячут семена и другой корм в щели коры и трещины в древесине. Большая синица может найти такой тайник и съесть всё, что там лежит. Запасать еду умеют не все виды синиц: одни прячут корм активно, другие чаще едят то, что нашли. Большая синица к тому же клюёт падаль и добывает другую животную пищу. Ей важно, насколько еда питательна, а откуда она взялась, не так важно.

Кражи из авосек за форточкой

Синицы приспособились и к советскому быту. Во времена СССР холодильник часто был маленьким или его не было вовсе, поэтому продукты зимой хранили за окном и вешали авоську за форточку. Особенно это было удобно жильцам квартир в хрущевках с маленькой кухней. Для синиц такие запасы становились готовой кормушкой: птицы расклёвывали упаковку и добирались до масла, творога или мяса. Некоторые синицы регулярно облетали окна в поисках еды. Городского шума и домов эти птицы часто не боятся и быстро используют новые возможности.

Не все «синицы» — родственники

Синицы бывают очень разными. Белая лазоревка, или князёк, окрашена в белый и голубой цвета. У хохлатой синицы на голове острый хохолок, у самца усатой синицы видны чёрные полосы, похожие на усы, а ополовник — крошечный круглый комочек с очень длинным хвостом. При этом слово «синица» в названии ещё не говорит о родстве. Ополовник, которого называют длиннохвостой синицей, относится к отдельному семейству ополовниковых, а у усатой синицы тоже своё семейство. Так что русское название объединяет птиц, которые для учёных не являются близкими родственниками.

Белая лазоревка, хохлатая синица и большая синица

Белая лазоревка, хохлатая синица и большая синица

Желтобрюхая синица гнездится в норах

Обычно синицы вьют гнёзда в дуплах или скворечниках, но бывают исключения. Желтобрюхая синица живёт в основном в Восточной Азии и может устраивать гнездо в норе в земле. В 2024 году учёные впервые нашли и официально описали гнездо этого вида на Дальнем Востоке России. О том, что эти птицы размножаются в нашей стране, знали и раньше, но само гнездо до тех пор никто не находил. Выходит, что даже о хорошо изученных птицах учёные до сих пор узнают новое.

Белая лазоревка в Красной книге

Белая лазоревка выглядит почти сказочно: оперение у неё белое с нежными голубыми участками. Европейская белая лазоревка редкая и внесена в Красную книгу России. В европейской части страны таких птиц мало, и живут они отдельными небольшими группами, а вот в Сибири белая лазоревка встречается чаще. Молодые птицы окрашены бледнее взрослых, их голубые участки становятся ярче с возрастом. Птица редка, поэтому встретить князька непросто даже тем, кто часто наблюдает за птицами.

Белая лазоревка сидит на ветке

Белая лазоревка сидит на ветке

Зимой синицы перебираются к людям

Летом синиц во дворе почти не видно, а с холодами их становится много. Кажется, что они откуда-то прилетели на зиму, но большая синица в основном живёт на одном месте, хотя отдельные птицы и кочуют по сезонам. Летом ей хватает насекомых в лесах, парках и садах. Зимой еды меньше, и птицы больше летают в её поисках. Рядом с людьми удобно: здесь есть кормушки, у домов можно найти зимующих насекомых, а в стенах и под крышами есть где спрятаться. Поэтому синиц зимой не обязательно становится больше. Чаще они просто собираются поближе к людям.

Двадцать граммов против сильного мороза

Большая синица весит всего 15–20 граммов, а маленькое тело быстро теряет тепло. Птица спасается от холода сразу несколькими способами. Она распушает перья, и воздух между ними работает как утеплитель. Днём синица много ест, чтобы запасти энергию на холодную ночь, а ночует в дуплах и щелях построек, где нет ветра. Ночью температура тела у синиц может немного снижаться, и так птица тратит меньше сил. Самое опасное для неё зимой — не сам мороз, а мороз вместе с нехваткой еды.

Смешанные зимние стаи с поползнями

Зимой по деревьям часто перелетает маленькая шумная стайка, и на первый взгляд кажется, что все птицы в ней одинаковые. Если присмотреться, там могут быть большие синицы, лазоревки, гаички, а иногда поползни и пищухи. Такая компания выгодна всем. Одна птица ищет насекомых под корой, другая осматривает ветки, третья первой замечает хищника. Корм птицы добывают по-разному, поэтому почти не мешают друг другу. Смешанная стая — это временное соседство, от которого выигрывает каждый.

Семечки, сало и орехи для кормушки

Синицы едят не только семена, но и животную пищу, однако не всё с нашего стола им подходит. Удобнее и полезнее всего сырые несолёные семечки подсолнечника: брать нужно нежареные. Несолёное сало даёт птицам жир и энергию, его лучше повесить так, чтобы не достали кошки. Подойдут и свежие несолёные орехи без сахара и приправ, крупные стоит раздробить.

Солёное, сладкое, жареное и испорченное давать нельзя. Хлеб тоже лучше заменить семенами и другим подходящим кормом. Если вы постоянно подсыпаете корм, не забывайте убирать из кормушки старую еду и помёт.

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Синицы не единственные пернатые соседи, которые удивляют, если к ним присмотреться. Продолжение читайте в материале «Малоизвестные факты о воробьях — вы об этом даже не задумывались».

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