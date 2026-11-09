Нейросети советуют больше анализов, чем врачи. В чём подвох?

Спросить нейросеть о здоровье проще, чем записаться к врачу. Она не заставляет сидеть в очереди, отвечает мгновенно и порой так уверенно, будто уже осмотрела пациента. Но мы уже разбирались, почему ИИ ошибается с диагнозом. Теперь обнаружился ещё один подвох: даже вполне убедительные советы могут обернуться длинным списком дорогостоящих обследований.

ИИ предложил обследования на 314 долларов вместо 97

В новом исследовании, опубликованном в NEJM AI, учёные взяли 200 обезличенных записей о приёмах пациентов в США. Их показали 24 системам искусственного интеллекта и попросили составить планы медицинской помощи. Затем рекомендации сравнили с тем, что назначили настоящие врачи.

Результат удивил: у 20 нейросетей общего назначения средняя стоимость рекомендованных обследований и консультаций составила 314 долларов против 97 у врачей. То есть в 3,2 раза больше! Даже специализированные медицинские ИИ оказались не намного экономнее.

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Но тут важно не перепутать: речь не о реальных счетах пациентов, а о расчётных расходах. Исследователи использовали американские медицинские тарифы 2026 года. Стоимость лекарств в расчёт вообще не включали. Поэтому утверждать, что ИИ действительно увеличивает стоимость лечения втрое, пока нельзя.

Нейросети назначали анализы даже там, где врачи обходились без них

Самое интересное обнаружилось при сравнении назначений. В 66% изученных случаев врачи вообще не назначали диагностических исследований. А вот все 24 системы ИИ в этих же ситуациях предлагали обследования. Часто это был довольно стандартный набор анализов.

Дополнительные расходы распределились почти поровну: примерно 105 долларов приходилось на диагностику и ещё 111 — на направления к специалистам. Новые лекарства нейросети тоже рекомендовали почти вдвое чаще.

Казалось бы, чем больше проверок, тем спокойнее. Но в медицине это работает не всегда. Лишний анализ может случайно показать отклонение, которое не связано с болезнью. А дальше начинаются повторные исследования, дополнительные консультации и переживания. О таких последствиях ненужной диагностики предупреждают и специалисты.

Почему искусственный интеллект предпочитает перестраховываться

Нейросеть умеет перечислять возможные причины симптомов, но ей сложнее определить, какие проверки действительно необходимы конкретному человеку. В эксперименте она видела только медицинские записи, а не самого пациента.

Отсюда и возможная причина щедрости на направления: ИИ проще предложить несколько обследований на всякий случай, чем уверенно отказаться от ненужных. При этом чат-бот может звучать очень убедительно. Мы уже рассказывали, почему нейросети так уверенно ошибаются.

Исследователи даже попробовали попросить ИИ учитывать стоимость обследований и выбирать только необходимое. Это помогло, но не полностью: при самом сдержанном варианте запроса рекомендации всё равно оказались в 1,4 раза дороже врачебных.

Правда, есть важная оговорка: врачи тоже могут ошибаться и назначать недостаточно обследований. Само по себе несовпадение рекомендаций ещё не доказывает, что каждый дополнительный анализ был лишним.

Россияне уже готовы сдавать анализы по совету ИИ

И это не только американская история. Согласно февральскому опросу ИНВИТРО за 2026 год, около четверти участников используют нейросети для составления плана обследований. А 20,9% признались, что обязательно сдали бы дополнительные анализы, если бы их посоветовал ИИ.

Причём больше половины опрошенных обращаются к нейросетям за расшифровкой результатов анализов. То есть искусственный интеллект уже участвует в медицинских решениях обычных людей, хотя далеко не все воспринимают его как полноценную замену врачу.

ИИ можно использовать без лишних трат на ненужные анализы

Отказываться от нейросетей совсем не обязательно. Они могут объяснить непонятный медицинский термин, помочь разобраться в назначениях врача или подготовить вопросы перед приёмом.

А вот сдавать весь список анализов или начинать принимать лекарства только по совету чат-бота не стоит. Если ИИ предложил десять обследований, лучше обсудить с врачом, какие из них действительно нужны и как результаты повлияют на лечение. При серьёзных или быстро усиливающихся симптомах обращаться за медицинской помощью нужно без промедления.

И ещё один нюанс: не загружайте в обычный чат паспортные данные и медицинские документы с личной информацией. Как показывает практика, переписка не всегда приватна.

Кстати, у нейросети есть смысл спросить не «Какие анализы мне сдать?», а «Какие вопросы задать врачу, чтобы понять, нужны ли эти анализы?». Разница небольшая, зато для кошелька и здоровья она может оказаться существенной.