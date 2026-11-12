NASA ищет новых астронавтов для Луны: заявки принимают до 3 декабря

Профессия астронавта давно перестала быть просто работой на орбите. На сегодняшний день люди годами живут на МКС, а в 20 веке астронавты даже высаживались на поверхность Луны. Сейчас NASA начинает отбирать тех, кто, возможно, снова туда отправится, причём речь идёт не о коротком визите с флагом и парой фотографий, а о чём-то куда более серьёзном. Агентство набирает новый отряд, и требования к кандидатам строгие, хотя сам отбор устроен вполне понятно. Разберёмся, кого ищут в NASA, к чему будут готовить новичков и насколько трудно пройти конкурс.

Набор открыт до 3 декабря 2026 года

По данным The Guardian, агентство NASA начало принимать заявки 7 ноября 2026 года. Подать их можно до утра 4 декабря по Москве. Срок очень короткий: на всё отводится меньше месяца.

Главное отличие этого набора — в цели. В NASA прямо говорят, что новое поколение астронавтов будут готовить к работе на поверхности Луны, к долгой жизни за пределами Земли и к миссиям, которые раздвинут границы освоения космоса. Глава агентства Джаред Айзекман назвал нынешнее время «исключительным» для тех, кто хочет попасть в отряд. По его словам, отобранные люди смогут пройти по Луне, жить и работать на лунной базе и помогать создавать технику и порядок работы для будущих полётов на Марс.

При этом попадание в отряд не гарантирует полёт на Луну. Агентство не обещало, что каждый новичок окажется на лунной базе. Кого и куда отправят, будет зависеть от будущих миссий.

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Требования к кандидатам: гражданство, диплом и опыт

Жёсткого возрастного ограничения нет, но минимальные требования обязательны для всех. Их нужно выполнить уже к моменту подачи заявки:

гражданство США;

степень магистра в естественных или технических науках, математике или информатике (подходят, например, инженерное дело, биология и физика);

три года работы по специальности;

успешно пройденный медицинский осмотр.

Для лётчиков вместо трёх лет работы засчитывают налёт часов. Нужно не меньше 750 часов в роли командира реактивного самолёта, или 1500 часов на самолёте другого типа, или 1000 часов на вертолёте.

Кроме этого, кандидат должен уметь руководить, работать в команде и ясно объяснять свои мысли. Это не формальность: на лунной базе небольшой экипаж будет долго жить в тесном помещении, далеко от Земли, и всё это время от слаженной работы будет зависеть его безопасность. Граждане России и других стран подать заявку не смогут: набор открыт только для граждан США.

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Двухлетняя подготовка перед полётами

Тех, кто пройдёт отбор, ждут два года обучения. За это время им предстоит освоить выходы в открытый космос, управление роботами, руководство экипажем и работу в команде. Только после этого курса новички войдут в действующий отряд астронавтов и смогут участвовать в полётах.

Поэтому лунная база — дело не завтрашнего дня даже для победителей конкурса. Состав нового набора NASA планирует объявить осенью 2027 года, а приступить к работе новички должны зимой 2027–2028 года. Если прибавить к этому два года подготовки, первые полёты для них возможны не раньше конца десятилетия. В вакансии указана зарплата 164 395 долларов в год.

Конкуренция: больше 8 тысяч заявок на 10 мест

Предыдущий набор NASA проводило в 2024 году. Тогда пришло больше 8 тысяч заявок, а кандидатами в астронавты стали всего 10 человек. Сейчас они заканчивают свою двухлетнюю подготовку.

Новая группа станет 25-м набором в истории агентства. Сколько человек возьмут на этот раз, NASA пока не сообщает. С 1960-х годов агентство отобрало для подготовки 370 кандидатов, а в действующем отряде сейчас всего 32 астронавта. Для крупной программы с лунной базой это немного, поэтому новый набор выглядит вполне логичным шагом.

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В итоге NASA ищет учёных, инженеров и лётчиков, которые готовы к долгой подготовке и, возможно, к жизни на Луне. Подать заявку могут только граждане США, конкурс огромный, а полёт никому не гарантирован. Но этот набор показывает, что лунная база стала для NASA настоящей задачей, под которую уже набирают людей.