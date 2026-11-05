На Земле есть место, которое выглядит как поверхность Луны

Астронавт с МКС заметил на юге Мадагаскара необычно светлый участок, резко отличающийся от окружающих пород. С первого взгляда это просто красивое пятно, но геологи увидели в нём нечто большее. Чем этот участок так похож на лунную поверхность прямиком из красивых фотографий, и что он может рассказать о прошлом нашей планеты?

Анортозит: камень, из которого сделаны светлые пятна Луны

Если посмотреть на Луну без телескопа, на ней видны тёмные и светлые участки. Светлые участки — это лунные возвышенности. Они так хорошо отражают солнечный свет потому, что в основном состоят из анортозита, светлой породы, которая образовалась из застывшего расплавленного камня.

На Земле анортозит тоже встречается, хотя и реже. Крупные залежи есть на востоке Канады, в Скандинавии, на юге Индии и на Мадагаскаре. Мадагаскарский массив выделяется тем, что он почти круглый и его хорошо видно на фоне окружающей местности.

Снимок с МКС: светлое пятно среди рыжих скал

Фотографию сделал 28 августа 2026 года член 75-й экспедиции на Международной космической станции. Он снимал камерой Nikon Z9 с длиннофокусным объективом 400 мм, а потом в NASA обрезали кадр, повысили контраст и убрали дефекты, которые дала оптика.

На снимке массив Сарирьяки выглядит как светлая клякса посреди сухого рыжеватого пейзажа. По данным геологов, он появился в конце докембрия, то есть минимум 600 миллионов лет назад. Тогда на суше ещё не было ни растений, ни животных.

Порода, которая медленно остывала под землёй

Массив не застывал на поверхности. Анортозит образуется, когда расплавленная масса медленно остывает глубоко под землёй. Там тепло уходит не спеша, и у минералов хватает времени, чтобы вырасти в довольно крупные кристаллы.

Наружу такие породы выходят намного позже: верхние слои постепенно разрушаются, и подземный камень оказывается на поверхности. Так и Сарирьяки, которая когда-то сформировалась в глубине, теперь видна даже из космоса.

Вокруг массива сохранились следы столкновения континентов

Породы вокруг светлого пятна не менее интересны. Массив лежит в зоне, где горные породы в глубине земной коры сильно сдавливало и растягивало. При высокой температуре и давлении камень не трескается, а медленно гнётся и тянется, почти как пластилин. При этом меняются его минералы и внутреннее строение.

В этих местах геологи нашли длинные почти параллельные полосы, которые тянутся с севера на юг. Скорее всего, они появились, когда древние участки суши сталкивались и собирались в Гондвану, огромный суперконтинент. Позже в него вошли части нынешних Африки, Индии, Мадагаскара, Австралии и Антарктиды.

Некоторые исследователи предполагают, что примерно в 60 километрах к северу лежит «вторая половинка» Сарирьяки. Это ещё один анортозитовый массив в той же зоне. По этой версии, когда-то это было одно тело, которое движение земной коры растянуло и разорвало на куски. Так бывает, когда прочный слой зажат в более мягкой породе. Пока это только гипотеза, но если она верна, оба массива сохранили следы сил, которые собирали древний суперконтинент.

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Земные «лунные» камни помогают изучать прошлое Луны

Для учёных анортозит важен не только как часть истории Земли. Светлым лунным возвышенностям больше 4 миллиардов лет. Считается, что вскоре после рождения Луны её покрывал целый океан расплавленного камня. Когда он остывал, лёгкие минералы всплывали к поверхности и складывались в первую лунную кору. Именно эту кору мы видим сегодня как светлые области Луны.

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Астронавты программы «Аполлон» привезли на Землю образцы лунного анортозита, но таких камней мало. Поэтому геологи изучают похожие земные породы. Особенно близки к лунным по составу залежи в горах Беартус в американском штате Монтана. Глядя на то, как анортозит возник и менялся на Земле, учёным проще понять, что происходило с гораздо более древними лунными камнями.