На Земле есть место, которое выглядит как поверхность Луны

Рамис Ганиев

Астронавт с МКС заметил на юге Мадагаскара необычно светлый участок, резко отличающийся от окружающих пород. С первого взгляда это просто красивое пятно, но геологи увидели в нём нечто большее. Чем этот участок так похож на лунную поверхность прямиком из красивых фотографий, и что он может рассказать о прошлом нашей планеты?

Земля и Луна на одной фотографии

Земля и Луна на одной фотографии

Анортозит: камень, из которого сделаны светлые пятна Луны

Если посмотреть на Луну без телескопа, на ней видны тёмные и светлые участки. Светлые участки — это лунные возвышенности. Они так хорошо отражают солнечный свет потому, что в основном состоят из анортозита, светлой породы, которая образовалась из застывшего расплавленного камня.

На Земле анортозит тоже встречается, хотя и реже. Крупные залежи есть на востоке Канады, в Скандинавии, на юге Индии и на Мадагаскаре. Мадагаскарский массив выделяется тем, что он почти круглый и его хорошо видно на фоне окружающей местности.

Снимок с МКС: светлое пятно среди рыжих скал

Фотографию сделал 28 августа 2026 года член 75-й экспедиции на Международной космической станции. Он снимал камерой Nikon Z9 с длиннофокусным объективом 400 мм, а потом в NASA обрезали кадр, повысили контраст и убрали дефекты, которые дала оптика.

На снимке массив Сарирьяки выглядит как светлая клякса посреди сухого рыжеватого пейзажа. По данным геологов, он появился в конце докембрия, то есть минимум 600 миллионов лет назад. Тогда на суше ещё не было ни растений, ни животных.

Снимок массива Сарирьяки, сделанный с МКС

Снимок массива Сарирьяки, сделанный с МКС

Порода, которая медленно остывала под землёй

Массив не застывал на поверхности. Анортозит образуется, когда расплавленная масса медленно остывает глубоко под землёй. Там тепло уходит не спеша, и у минералов хватает времени, чтобы вырасти в довольно крупные кристаллы.

Наружу такие породы выходят намного позже: верхние слои постепенно разрушаются, и подземный камень оказывается на поверхности. Так и Сарирьяки, которая когда-то сформировалась в глубине, теперь видна даже из космоса.

Вокруг массива сохранились следы столкновения континентов

Породы вокруг светлого пятна не менее интересны. Массив лежит в зоне, где горные породы в глубине земной коры сильно сдавливало и растягивало. При высокой температуре и давлении камень не трескается, а медленно гнётся и тянется, почти как пластилин. При этом меняются его минералы и внутреннее строение.

В этих местах геологи нашли длинные почти параллельные полосы, которые тянутся с севера на юг. Скорее всего, они появились, когда древние участки суши сталкивались и собирались в Гондвану, огромный суперконтинент. Позже в него вошли части нынешних Африки, Индии, Мадагаскара, Австралии и Антарктиды.

Некоторые исследователи предполагают, что примерно в 60 километрах к северу лежит «вторая половинка» Сарирьяки. Это ещё один анортозитовый массив в той же зоне. По этой версии, когда-то это было одно тело, которое движение земной коры растянуло и разорвало на куски. Так бывает, когда прочный слой зажат в более мягкой породе. Пока это только гипотеза, но если она верна, оба массива сохранили следы сил, которые собирали древний суперконтинент.

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Земные «лунные» камни помогают изучать прошлое Луны

Для учёных анортозит важен не только как часть истории Земли. Светлым лунным возвышенностям больше 4 миллиардов лет. Считается, что вскоре после рождения Луны её покрывал целый океан расплавленного камня. Когда он остывал, лёгкие минералы всплывали к поверхности и складывались в первую лунную кору. Именно эту кору мы видим сегодня как светлые области Луны.

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Астронавты программы «Аполлон» привезли на Землю образцы лунного анортозита, но таких камней мало. Поэтому геологи изучают похожие земные породы. Особенно близки к лунным по составу залежи в горах Беартус в американском штате Монтана. Глядя на то, как анортозит возник и менялся на Земле, учёным проще понять, что происходило с гораздо более древними лунными камнями.

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