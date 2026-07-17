Почему новый полет на Луну будет сложнее, чем в 1970-е годы

NASA готовит возвращение людей на Луну в 2026 году, впервые за полвека. Но в этот раз агентство не строит посадочный модуль самостоятельно, а доверило эту задачу частным компаниям. Две американские корпорации получили контракты на создание аппаратов, которые доставят астронавтов с орбиты на поверхность. Как они поделят эту миссию и чем их подходы отличаются? И да, полет людей на Луну будет стоить миллиарды долларов.

Как SpaceX и Blue Origin создают лунный модуль

Лунный модуль будет разрабатываться компаниями SpaceX и Blue Origin. Каждый из партнеров пошел по собственному инженерному пути, чтобы выполнить строгие требования NASA по безопасности и эффективности миссии.

Компания SpaceX разрабатывает лунную версию своего сверхтяжелого корабля Starship. Этот подход опирается на создание масштабного космического аппарата, предназначенного для работы в глубоком космосе. Использование технологий многоразовых ракет-носителей позволяет выводить огромные грузы, но требует сложных этапов с подготовкой, включая дозаправку прямо на орбите Земли.

В свою очередь, компания Blue Origin проектирует модуль Blue Moon. Их концепция ближе к классическому пониманию посадочного аппарата: это специализированная система, созданная исключительно для посадки на Луну, поддержки астронавтов и обеспечения будущих исследовательских нужд.

С тех пор как космический корабль «Орион» полетел на Луну в рамках первого тестового запуска, стало ясно, что для успеха следующих этапов потребуется идеальная слаженность всех коммерческих и государственных систем.

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Зачем нужны тестовые полеты лунных модулей

Прежде чем люди ступят на борт новых модулей, NASA требует проведения масштабных испытаний. Входе тестирования исследователи хотят получить реальный опыт и выявить возможные проблемы на ранних этапах.

Предстоящие демонстрационные миссии SpaceX и Blue Origin пройдут без участия людей. Инженеры проверят возможности космических кораблей, отработают процедуры миссии и сложную взаимосвязь между стартовыми комплексами, орбитальными станциями и системами работы на поверхности.

Как отмечает Стив Крич, руководитель программы Human Landing System в Центре космических полетов имени Маршалла, обе компании поставили агрессивные цели для своих беспилотных полетов. Это необходимо, чтобы собрать максимум данных, обрести уверенность в надежности ракет-носителей и доработать прототипы до начала пилотируемых миссий. Об этом рассказали авторы сайта Daily Galaxy.

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Почему «Артемида-3» станет самой сложной миссией NASA

Путь к высадке экипажа требует невероятной синхронизации. В отличие от прошлых лет, современные лунные миссии зависят от широкой сети технологий, которые должны сработать как единый механизм для выполнения одной высадки.

Джереми Парсонс, менеджер программы «Артемида», сравнил предстоящую миссию с тщательно срежиссированным танцем. Миссия Артемида-3 будет включать в себя несколько критически важных этапов:

Последовательные запуски с нескольких стартовых площадок на Земле; Сближение и ювелирная стыковка космических аппаратов на орбите; Переход экипажа из основного корабля в лунный посадочный модуль; Спуск на поверхность Луны и проведение исследовательской работы; Взлет с Луны, обратная стыковка и возвращение астронавтов на Землю.

Именно поэтому беспилотные тесты имеют критическое значение. Они покажут, как посадочные модули ведут себя в космосе, что позволит инженерам решить все технические проблемы до того, как на кону окажутся жизни астронавтов.

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Говорят, что партнерство между государством и частным бизнесом это очень большой сдвиг в освоении космоса. Конкуренция и разнообразие решений в области технологий создают надежную основу для будущих полетов на Марс и за его пределы.