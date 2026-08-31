Что посмотреть на небе в сентябре: редкое явление повторится только через 18 лет

Сентябрь 2026 года обещает быть богатым на астрономические события. Луна сблизится с Марсом и Юпитером, а затем закроет собой сразу три яркие звезды знаменитого скопления Плеяды. Такое случается не каждый год, и следующее покрытие произойдет только через 18 лет. Так что любителям науки такое пропускать нельзя, и сейчас вы узнаете, что и когда нужно смотреть.

Сближение Луны с Марсом и Юпитером

Первая неделя осени порадует ранних пташек. Во второй половине ночи 7 сентября Луна пройдет совсем рядом с Марсом. Красная планета будет светиться довольно ярко — астрономы оценивают ее блеск в 1,2 звездной величины.

Чтобы разглядеть этот дуэт, придется найти место с открытым горизонтом на востоке. Объекты поднимутся на высоту от 10 до 26 градусов, поэтому высокие деревья или плотная городская застройка могут помешать наблюдениям.

Уже утром 9 сентября эстафету перехватит Юпитер. Газовый гигант окажется чуть выше и правее тонкого лунного серпа. Это отличный момент для тех, кто любит фотографировать небо на рассвете.

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Луна рядом с Антаресом и покрытие Плеяд

Вечером 17 сентября произойдет еще одно красивое сближение. На этот раз Луна окажется рядом с Антаресом — ярчайшей звездой созвездия Скорпиона. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные астрономических прогнозов, эта звезда знаменита своим насыщенным красным цветом, который будет эффектно контрастировать со светлым лунным диском.

Но главным событием осени станет покрытие Луной скопления Плеяды. В астрономии покрытием называют момент, когда один небесный объект проходит перед другим, пряча его от наблюдателя с Земли.

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Это редкое явление повторяется примерно раз в 18 лет. Во время сентябрьского покрытия Луна по очереди закроет собой три яркие звезды скопления:

Электру;

Тайгету;

Майю.

Даже когда звезды снова появятся из-за лунного диска, их близкое соседство будет выглядеть завораживающе. Это зрелище можно наблюдать невооруженным глазом, но обычный бинокль сделает картинку намного детальнее.

Кометы на небе в сентябре

Помимо лунных странствий, осень 2026 года принесет визиты двух комет: 220P/McNaught и 161P/Hartley-IRAS. Правда, в отличие от сближения планет, увидеть их без специальной оптики не получится — потребуется хороший любительский телескоп.

Комета 220P/McNaught будет гостить в районе созвездий Тельца и Кита на протяжении всего сентября. А вот 161P/Hartley-IRAS гораздо интереснее: она возвращается к Солнцу лишь раз в 21 год. В последний раз она пролетала мимо нас в 2005 году. В октябре и ноябре астрономы ожидают увидеть ее в виде зеленоватого туманного шара со слабым хвостом.

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Осеннее небо 2026 года доказывает, что космос гораздо динамичнее, чем кажется на первый взгляд. Регулярные наблюдения за сближениями планет и покрытиями звезд помогают ученым уточнять орбиты небесных тел. Чтобы стать свидетелем этих событий, достаточно просто свериться с календарем и найти место с чистым горизонтом.