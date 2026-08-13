На Марсе нашли минерал, которого там вообще не должно быть

Марсоход Perseverance, который с 2022 года ищет следы жизни на Марсе, случайно наткнулся на минерал, который не должен там встречаться. Этот минерал на Земле превращается в рубины и сапфиры, но для его формирования нужны высокое давление и чистота породы. На Марсе таких условий нет, по крайней мере, так считалось до сих пор. Спектральный анализ подтвердил, что марсоход действительно нашел минерал, именуемый как корунд.

На Марсе нашли минералы, превращающиеся в драгоценности

В 2025 году марсоход Perseverance исследовал кратер Езеро и наткнулся на несколько светлых камней. Это были обломки породы, оторванные от своего изначального места формирования и перенесенные ветром, водой или ударами метеоритов. Три таких камня, получившие названия Хэмпден-Ривер, Коффи-Коув и Смитс-Харбор, привлекли внимание ученых, так как они позволяют изучать геологию других регионов Марса, не сдвигая марсоход с места.

Для анализа использовался прибор SuperCam. Он стреляет по камню лазером, возбуждая атомы внутри минерала, а затем считывает характерное свечение, которое те испускают при возвращении в спокойное состояние. Этот метод называется спектроскопией с временным разрешением.

Результаты анализа всех трех образцов оказались ошеломляющими. Датчики зафиксировали два пика свечения на длинах волн 692,7 и 694,1 нанометра. Именно так светится корунд, когда в его решетке часть атомов алюминия заменяется хромом. На Земле именно примесь хрома придает рубинам их фирменный красновато-розовый оттенок. Более того, свечение марсианского образца длилось около 3 миллисекунд, а это идеальное попадание в характеристики земных корундов.

Конечно, это не означает, что поверхность кратера усыпана крупными ограненными камнями. Речь идет о крошечных зернах корунда с примесью хрома, которые оказались намертво впаяны в более крупную породу. Однако сам факт их существования заставил исследователей схватиться за головы.

Появление рубинов на Марсе противоречит химии

Чтобы понять, почему ученые были так удивлены, нужно посмотреть на открытие с точки зрения химии. Корунд — это кристаллическая форма оксида алюминия. Для того чтобы он сформировался, требуется много алюминия и почти полное отсутствие кремния.

Кремний в геологии ведет себя как жадный родственник. Если он есть поблизости, он заберет весь доступный алюминий, чтобы образовать силикатные породы, например, плагиоклаз. Именно поэтому чистый корунд встречается довольно редко.

Парадокс заключается в том, что все три марсианских камня, в которых Perseverance нашел корунд, состоят в основном из того самого плагиоклаза. Найти корунд внутри породы, богатой кремнием — это все равно что обнаружить идеально сухую губку на дне полного бассейна. Условия для мирного сосуществования этих двух минералов крайне редки.

Неожиданный результат падения метеорита на Марс

Так как же Марс смог обмануть законы химии? Ответ, скорее всего, кроется в самом кратере Езеро. Он представляет собой гигантскую воронку, которая образовалась миллиарды лет назад в результате падения большого метеорита.

По мнению команды исследователей из Лос-Аламосской национальной лаборатории, именно этот древний катаклизм стал ключом к созданию марсианских драгоценностей. Для формирования корунда в обход привычных химических правил потребовалось стечение сразу нескольких экстремальных факторов:

Мощное давление от удара, сжимающее породу в сотни раз;

Экстремальный разогрев, расплавляющий исходные минералы;

Действие горячих гидротермальных вод, которые могли вымыть лишний кремний и изменить локальную химию камня.

На Земле корунд иногда находят в породах, измененных в результате падения метеоритов. Подобные минералы также были обнаружены на Луне. Тот факт, что зерна корунда на Марсе были найдены рядом с породами, которые явно образовались от мощного удара, делает эту гипотезу наиболее вероятной.

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Зачем ученым нужно привезти эти камни на Землю

Несмотря на убедительность гипотезы, лазерный спектрометр марсохода не может рассказать всю историю. Ученые не могут со стопроцентной уверенностью исключить другие варианты, например, формирование корунда глубоко в недрах планеты в очагах магмы.

Полные результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Geophysical Research Letters. Авторы статьи подчеркивают, что разгадать эту тайну дистанционно почти невозможно. Это открытие стало еще одним сильным аргументом в пользу возобновления миссии по доставке марсианского грунта на Землю.

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Только распилив марсианский камень в высокотехнологичной земной лаборатории и изучив его под электронным микроскопом, геологи смогут окончательно понять, как именно Красная планета создала свои парадоксальные рубины. И этот ответ может навсегда изменить наше понимание того, насколько бурной и сложной была геологическая жизнь раннего Марса.