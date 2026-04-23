На Марсе растет гигантское темное пятно, и ученые не знают что это

С 1976 года на поверхности Марса происходит странное явление: гигантское темное пятно в районе равнины Утопия постоянно увеличивается в размерах. Ученые уверены, что это связано с залежами древнего вулканического пепла, однако точные причины расползания этой тени остаются предметом споров. Исследователи выдвигают разные версии, но пока ни одна из них не получила окончательного подтверждения.

Загадочное пятно на Марсе

Впервые эту аномалию сфотографировали почти полвека назад. На снимках была видна обширная область, покрытая темным вулканическим материалом. С годами космические аппараты, в том числе зонд Европейского космического агентства (ЕКА), фиксировали, как площадь темного пятна постепенно становится больше.

Астрономы понимают, из чего состоит эта область, но их ставит в тупик само движение. Пятно не просто меняет форму, оно буквально расползается по Красной планете.

Специалисты сходятся в том, что главная движущая сила на современном Марсе — это ветер. Именно марсианские бури способны поднимать пыль и песок на огромную высоту, меняя облик планеты до неузнаваемости. Но как именно ветер управляет этим конкретным пятном? Ученых есть две основные версии.

Почему темное пятно на Марсе продолжает расти

Исследователи из ЕКА предложили два возможных объяснения того, почему темная зона становится шире. Оба связаны с воздушными потоками, но механизмы их работы противоположны:

Ветры сдувают верхний слой пыли. Марс покрыт знаменитой светлой пылью цвета охры. Возможно, темный пепел никуда не движется, просто ветер постепенно обнажает старые залежи, сдувая с них рыжий покров.

Обе гипотезы звучат логично, однако ученые пока не знают, какая из них верна. Для точного ответа нужно больше наблюдений за поведением пыли в этом конкретном районе.

Древний океан и скрытые льды Марса

Равнина Утопия, где находится растущее пятно, привлекает внимание ученых не только из-за этой загадки. Это место с богатым и очень бурным прошлым. В 2021 году здесь совершил посадку китайский марсоход Чжужун.

Благодаря его данным выяснилось, что в далеком прошлом равнина Утопия могла быть дном огромного марсианского океана. Исследователи даже смогли составить карту предполагаемой древней береговой линии. Кроме того, марсоход обнаружил признаки резкого изменения климата, которое произошло около 400 тысяч лет назад.

Сегодня на поверхности нет жидкой воды, но под землей в этом регионе скрываются огромные запасы льда. Это делает равнину невероятно важной для будущих миссий, ведь наличие льда увеличивает шансы найти следы внеземной жизни, пусть даже в виде древних микроорганизмов.

Тектонические разломы Марса

Помимо льда и пепла, равнина Утопия выделяется еще одной геологической особенностью. На ее поверхности можно найти гигантские трещины и провалы в грунте.

Они считаются одной из самых необычных деталей марсианского рельефа. Изучение этих разломов помогает специалистам понять, какая тектоническая активность сотрясала планету миллионы лет назад. Марс часто воспринимают как мертвый каменный шар, но его поверхность до сих пор хранит следы мощных внутренних процессов.

Наблюдение за растущим темным пятном доказывает, что Марс — это не статичная декорация, а мир с активными изменениями. Даже без извергающихся вулканов и текущих рек поверхность планеты продолжает меняться прямо на наших глазах. Раскрыв тайну движения пыли и пепла, ученые смогут лучше понять климат Марса, что станет критически важным шагом для подготовки будущих пилотируемых экспедиций.