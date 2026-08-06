Почему жители одних улиц Токио спят лучше, чем соседи через квартал

Удивительно, но качество нашего сна может зависеть не от матраса или тишины за окном. На ночной отдых также может повлиять то, как выглядит наша улица. Недавно ученые изучили данные тысяч людей с помощью нейросетей и обнаружили неожиданную связь между архитектурой квартала и тем, как крепко пит человек. Это не про шум и не про освещение, причина оказалась совсем другой.

Исследование связи городских улиц и бессонницы

Проблемы со сном стали серьезной эпидемией в современных мегаполисах, наносящей огромный ущерб экономике и здоровью людей. Обычно, когда речь заходит о влиянии района на качество ночного отдыха, ученые концентрируются на очевидных факторах: уровне шума, загрязнении воздуха или близости зеленых парков. Однако команда ученых из разных стран недавно решила задать более тонкий вопрос. Они захотели выяснить, влияет ли внешний вид улицы на психику и сон местных жителей.

Результаты этой необычной работы были опубликованы в авторитетном научном журнале Building and Environment. В качестве испытуемых выбрали более тысячи работающих людей в возрасте от 40 до 59 лет, которые каждый день ездят на работу в Токио. Этот возраст выбрали потому что в эти годы режим сна обычно становится более стабильным, несмотря на то, что требования работы и семьи только возрастают. Выяснилось, что в среднем эти люди спали всего 5,9 часа в сутки, что сильно не дотягивает до рекомендованных врачами семи-девяти часов.

Как искусственный интеллект оценивал улицы Токио

Чтобы понять, какую именно картину видят люди по пути домой, исследователи не стали проводить бесконечные анкетирования. Вместо этого они скачали более 214 тысяч панорамных фотографий из картографического сервиса на уровне глаз пешехода и доверили их анализ компьютеру.

Специальная программа попиксельно изучала каждое изображение, математически оценивая конкретные параметры среды:

площадь видимого озеленения вокруг проезжей части;

количество пешеходных дорожек и металлических ограждений;

общую замкнутость пространства — соотношение фасадов и крон деревьев к открытому небу и асфальту.

После этого в дело вступила вторая нейросеть, которая оценивала субъективное восприятие улиц. На основе глобальной базы данных из сотен тысяч фотографий, ранее размеченных почти сотней тысяч людей со всего мира, алгоритм определял, насколько безопасным, оживленным или красивым кажется каждый конкретный перекресток в японской столице.

Почему плотная застройка лучше открытых улиц

Главным открытием стала именно замкнутость пространства. Выяснилось, что люди, чьи дома расположены на закрытых улицах с плотной застройкой и нависающими деревьями, спят заметно лучше. В таких районах исследователи зафиксировали снижение бессонницы и увеличение продолжительности ночного отдыха в среднем на 15 минут каждую ночь.

Этот эффект сохранялся даже тогда, когда ученые сделали поправку на доходы, условия жилья, возраст, пол и привычки участников, связанные с поездками на работу. Авторы работы предполагают, что плотная застройка создает ощущение порядка и безопасности, что помогает человеческой психике расслабиться в конце трудного дня. Кроме того, высокие плотные здания и густые деревья могут работать как барьер, который банально не дает автомобильному шуму распространяться слишком далеко.

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Как пешеходные дорожки мешают нам спать

Самым парадоксальным выводом стала роль пешеходных дорог. Обычно считается, что удобные широкие тротуары и обилие пешеходных ограждений это главный признак благополучного и здорового района. Однако в контексте здорового сна все оказалось ровно наоборот.

Улицы с чрезмерным обилием путей для пешеходов ассоциировались у жителей с более коротким и тревожным сном. Причина кроется в психологии городского жителя. В таком густонаселенном и перегруженном транспортом мегаполисе, как Токио, обилие заборов и гигантских тротуаров считывается мозгом не как удобное место для неспешных прогулок, а как оживленная и шумная магистраль, где нужно быть начеку.

Интересно, что само по себе наличие зелени никак напрямую не влияло на продолжительность сна. Но здесь обнаружилась косвенная связь. Оказалось, что если деревья визуально повышали безопасность улицы в оценках алгоритма, то и люди на ней спали крепче. То есть важны не листья сами по себе, а то чувство уюта, которое они создают.

Стоит ли верить исследованию

Важно понимать, что это всего лишь наблюдательное исследование. Оно фиксирует лишь единовременный срез данных и не может доказать прямую причинно-следственную связь. Ученые прямо говорят, что нельзя гарантировать, будто переезд на тесную улочку мгновенно вылечит человека от хронической бессонницы.

Кроме того, авторы изучали фотографии, сделанные в основном на перекрестках, а не на тихих участках между домами, где люди фактически проводят вечера. А еще данные собирались только среди работающих взрослых одного азиатского города, а значит, в других странах с иной культурой застройки результаты могут немного отличаться. В конце концов, на сон влияет колоссальное количество личных факторов, которые нейросеть просто не способна увидеть.

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Несмотря на все это, данная работа заставляет совершенно по-новому взглянуть на то, как мы строим свои города. Прежде чем строить очередную широкую магистраль под окнами или вырубать старые деревья ради парковки, градостроителям стоит задуматься о том, как такие решения влияют на здоровье людей. То, что мы видим каждый день за окном и по пути к двери своего дома, незаметно для нас может повышать уровень стресса и в итоге мешать спать.