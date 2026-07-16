10 сказочных городов мира, которые выглядят как декорации к фильму

10 городов, которые выглядят невероятно уютно и сказочно

Большие города соревнуются высотой небоскрёбов, а маленькие берут другим — уютными улицами, необычными домами и тем самым ощущением, будто время идёт медленнее, а ты попал в старую сказку. Эти 10 сказочных городов легко могли бы войти в список лучших мест для путешествий: здесь сохранились средневековая архитектура, старые легенды и пейзажи, ради которых хочется немедленно собрать чемодан.

Красивые города Европы в Альпах с замками и разноцветными домами

Немецкий Миттенвальд окружён Баварскими Альпами и выглядит как ожившая книжная иллюстрация. Его дома украшены резными фронтонами, яркими фасадами и настенными росписями. Поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте называл это место «ожившей книжкой с картинками», а жители постарались сохранить старый облик: основные дороги проходят в стороне от центра, а через рыночную площадь снова течёт восстановленный ручей. Похожая тишина царит и в других городах без автомобилей, где исторические центры отдали пешеходам.

Швейцарский Грюйер стоит у подножия Альп и знаком многим благодаря знаменитому сыру. Но ехать сюда стоит не только ради еды. В городе сохранились мощёные улицы, старинные здания и средневековый замок Грюйер, который сегодня работает как музей. Для туристов здесь также проводят экскурсии и дегустации, связанные с местными сыром и шоколадом. Заодно можно узнать, почему в сыре появляются дырки.

Французский Кольмар совсем другой, но не менее сказочный. Высокие дома здесь стоят вплотную друг к другу, а их фасады покрыты резьбой и окрашены в «конфетные» цвета. Некоторые здания расширяются к верхним этажам: когда-то это позволяло уменьшить налог, который зависел от площади дома на уровне улицы. Во время Второй мировой войны союзные войска старались не разрушить архитектуру города XV–XVI веков. Архитектурные уловки в Европе вообще встречались самые разные — вплоть до фальшивых фасадов домов.

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Средневековые города Европы, сохранившиеся до наших дней

Итальянский Коринальдо окружён укреплениями XIV века. Самое узнаваемое место — улица Пьяджа, состоящая из 109 широких ступеней. Лестница спускается между старинными зданиями к колодцу, связанному с местной легендой о крестьянине, который уронил туда мешок кукурузной муки, полез следом и не вернулся. По преданию, он остался в колодце есть бесконечную поленту. Раз в год эту историю разыгрывают жители в средневековых костюмах вместе с жонглёрами, акробатами и участниками рыцарских представлений. Судя по найденной рукописи средневекового комика, шумные представления любили и сотни лет назад.

Чешский Крумлов легко узнать по красным крышам и ярко окрашенному замку. Местный замок уступает по размеру в Чехии только Пражскому. Сам город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его мощёные переулки подходят для спокойных прогулок. Крумлов достаточно компактный, чтобы неспешно обойти его пешком — почти как некоторые страны, которые можно обойти за один день. Тем, кому этого мало, предлагают более активное развлечение — сплав по порогам Влтавы немного выше по течению.

Брюгге в Бельгии — это каналы, высокие церкви, старинные пабы и рыночная площадь. Весной один из городских дворов покрывается нарциссами, а увидеть исторический центр можно во время прогулки на лодке или в конном экипаже. Похожая атмосфера сохранилась и в других городах без машин, где пространство отдано лодкам и пешеходам. Отдельного внимания заслуживает мост Бонифация: несмотря на сказочный вид, это вполне реальное место, а не декорация к фильму.

Города у моря, рек и горных долин, которые стоит увидеть

Марокканская Эс-Сувейра появилась как портовый город в XVIII веке. Она известна укреплёнными красноватыми стенами, узкими переулками и дверями, окрашенными в насыщенные синие оттенки. За свою историю город носил разные названия, включая Могадор и Порт Тимбукту. Из-за сильных ветров его также называют Городом ветров Африки. А 12 августа 2026 года Эс-Сувейра станет одним из лучших мест, где можно увидеть солнечное затмение.

Поклонники «Игры престолов» могут узнать в Эс-Сувейре Астапор — Красный город, где Дейенерис Таргариен освободила Безупречных. Но настоящая Эс-Сувейра интересна и без сериала: её исторический центр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Испанский Потес расположен в месте, где сходятся четыре горные долины и две реки — Кивьеса и Дева. Поэтому мосты и стены здесь были не просто украшением, а необходимой частью городской жизни. В более суровых горах такая необходимость приводит к появлению мостов на головокружительной высоте. История Потеса начинается в VIII веке, хотя большинство известных зданий появилось позднее — с XIII по XVIII век. Среди них готическая церковь Сан-Висенте, старые родовые дома, скиты и лабиринт узких лестниц между каменными зданиями.

Необычная архитектура Японии и Турции

Японская деревня Сиракава-го особенно впечатляет зимой. Снег для Японии вообще не редкость: в этой стране находится самый снежный город в мире. В Сиракава-го сохранилось 114 домов гассё-дзукури с крутыми соломенными крышами, напоминающими сложенные для молитвы ладони. Такая форма помогает выдерживать сильные снегопады. При строительстве не использовали гвозди и металлические детали, но некоторые дома стоят уже более 250 лет. Лучший общий вид открывается со смотровой площадки над поселением.

Турецкий Гёреме обязан своим видом одновременно природе и человеческому труду. В Каппадокии встречаются высокие каменные образования, известные как «сказочные дымоходы». Регион известен не только ими, но и подземными городами Каппадокии, вырубленными в мягком вулканическом туфе. В самих каменных столбах жители устраивали дома и церкви, превращая скалы в огромный жилой комплекс. В местных часовнях сохранились образцы византийского искусства.

Лично мне пока удалось увидеть только Чешский Крумлов и Гёреме. И честно скажу: оба места — просто восторг! Да, городочки небольшие, но они настолько необычные, атмосферные и уютные — оттуда просто не хочется уезжать. Так что смело берите весь список себе на заметку — и в путь.

Если тянет к горам и пряничным фасадам, выбирайте Миттенвальд, Грюйер или Кольмар. За средневековыми улицами стоит ехать в Брюгге, Коринальдо и Чешский Крумлов, а самые непривычные пейзажи ждут в Сиракава-го и Гёреме.