Нейросети уже не просто пишут тексты, монтируют видео и помогают нам изучать новые языки. Некоторые люди доверяют нейронкам даже подбор подарков и других товаров в интернет-магазинах. Этим воспользовались мошенники. В Ozon рассказали, что злоумышленники продвигают поддельные интернет-магазины так, чтобы ИИ-помощники принимали их за подходящие результаты и советовали покупателям. Кроме того, мошенники используют дипфейки, то есть поддельные видео с известными людьми, в которых те зазывают на несуществующие распродажи. Цель у мошенников прежняя: деньги, личные данные и доступ к аккаунтам на маркетплейсах. Ниже объясняем, как устроена схема и как не попасться.

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Поддельные магазины подстраивают под рекомендации нейросетей

Когда вы просите нейросеть найти товар, она не придумывает магазины сама. Она ищет подходящие сайты в интернете и выбирает те, что кажутся ей самыми полезными для вашего запроса. Но ИИ тоже ошибается, и среди его советов может оказаться ссылка на подделку.

По словам представителей Ozon, которые рассказали об этом «Российской газете», мошенники уже приспособились к такому сценарию. Они оформляют фальшивые сайты так, чтобы алгоритмы считали их подходящими результатами поиска. Это похоже на старый приём, когда сайты раскручивали в обычном поисковике, только теперь цель — попасть в ответы ИИ. Какие именно приёмы для этого используют, в Ozon не уточнили.

В «Яндексе» объяснили, как свои товарные советы формирует «Алиса AI». Нейросеть оценивает надёжность источников, смотрит на обобщённые данные о том, как люди ведут себя на сайтах и как там покупают. Кроме того, она проверяет, свежие ли цены, есть ли товар в наличии и можно ли его получить в нужном регионе. Насколько такие фильтры защищают от хорошо замаскированных подделок, компания не сообщила.

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Знаменитости в фальшивых видео обещают несуществующие скидки

Второй популярный способ заманить людей на поддельные сайты — дипфейки. Так называют видео, на которых нейросеть подставляет лицо и голос реального человека. Зритель видит знакомую звезду и не сомневается, что предложение настоящее.

В RWB, объединённой компании Wildberries и Russ, назвали этот год годом дипфейков. По их словам, мошенники записывают «кружочки», короткие круглые видеосообщения, от имени известных людей. В них звёзды якобы объявляют о распродажах, акциях маркетплейса или о тест-драйве его новых функций, хотя ничего такого на самом деле нет.

Сайты-клоны, фальшивые промокоды и другие ловушки на распродажах

В сезон распродаж мошенников традиционно становится больше: люди ищут скидки и теряют бдительность. Самые распространённые схемы такие:

сайты-клоны, внешне неотличимые от известных магазинов;

ложные розыгрыши призов;

подарочные сертификаты «со скидкой»;

поддельные промокоды.

Руководитель группы повышения осведомлённости в Ozon Михаил Лобов рассказал, что 10 и 11 ноября клиенты стали заметно чаще жаловаться на мошенников, которые представлялись от имени компании. С начала 2026 года Ozon вместе с партнёрами остановил распространение около 200 нелегальных приложений и примерно 11 тысяч фишинговых сайтов, то есть подделок, которые выманивают деньги и данные.

Многие из этих уловок появились давно, и мы уже рассказывали, как мошенники обманывают людей в похожих ситуациях . Сейчас к ним добавились нейросети, которые делают подделки убедительнее и помогают находить новых жертв.

Мошенники уходят из Telegram и убирают бренды из адресов сайтов

Ещё недавно почти все мошеннические ресурсы находились в Telegram. По данным RWB, в первой половине 2025 года на мессенджер приходилось больше 90% таких ресурсов, а за тот же период 2026 года его доля снизилась до 54%. Мошенники не исчезли, а перебрались на другие популярные платформы, где угроз стало больше.

Изменилась и маскировка. Раньше поддельный сайт часто выдавало название бренда в адресе, например искажённое слово Wildberries. Теперь больше 30% доменов, которые отправили на проверку, вообще не содержали названия магазина, и 75% из них всё равно признали фишинговыми. Поэтому компаниям приходится искать подделки и среди адресов, которые никак не связаны с брендом.

Мошеннические сайты стали блокировать за несколько часов

С января 2025 года по июнь 2026 года специалисты RWB вместе с центром мониторинга цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» нашли 11,2 тысячи потенциально опасных сайтов. Ещё 12,1 тысячи источников угроз обнаружили в соцсетях. На блокировку отправили 5,5 тысячи сайтов и 4,7 тысячи аккаунтов.

Блокировать подделки тоже стали быстрее. В первой половине 2026 года на это в среднем уходило 3,5 часа, а раньше 22 часа. Но и нескольких часов мошенникам может хватить, чтобы обмануть часть покупателей, особенно в дни больших распродаж.

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Проверка магазина, который посоветовала нейросеть

Совет ИИ не гарантирует, что магазин надёжный. Его стоит воспринимать как подсказку от незнакомца, которую лучше проверить самому.

Эксперты советуют:

внимательно проверять адрес сайта, даже если ссылку дала нейросеть;

читать отзывы о магазине и изучать условия оплаты;

проверять скидки и распродажи только на официальных площадках маркетплейсов, а не верить видео со знаменитостями;

покупать подарочные сертификаты на официальных сайтах или у авторизованных партнёров.

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Нейросети пока не умеют надёжно отличать настоящий магазин от хорошей подделки, а мошенники уже научились этим пользоваться. Поэтому, прежде чем платить, лучше потратить пару минут на проверку магазина.