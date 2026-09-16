Молоко 2,5% и 3,2%: стоит ли переплачивать за жирность?

Рамис Ганиев

Многие годы мы выбираем молоко по цифрам на пакете. Кажется, что вариант с жирностью 3,2% полезнее и ближе к натуральному продукту из-под коровы. Но на деле разница между этими напитками сводится к паре граммов жира, которые меняют вкус, но почти не влияют на реальную пользу для организма.

Некоторые люди переплачивают за более жирное молоко, причем зачастую зря

Некоторые люди переплачивают за более жирное молоко, причем зачастую зря

Разница между нормализованным и цельным молоком

Жирность свежего коровьего молока нестабильна и зависит от сезона, состава корма и породы животного. В естественных условиях этот показатель обычно колеблется от 2,8 до 5%. Поэтому на молочных заводах напиток сначала разделяют на полностью обезжиренную часть и сливки, а затем смешивают их обратно в нужной пропорции.

Такой технологический процесс называется нормализацией. Продукты с отметками 2,5% и 3,2% — это нормализованное молоко, в которое никогда не добавляют воду ради снижения жирности. Существует также цельное молоко, состав которого специально не выравнивают, поэтому на его этикетке пишут диапазон, например 3,4–4,5%.

Из этого следует логичный вывод. Бутылка с надписью 3,2% ничуть не натуральнее пакета с 2,5%, так как оба варианта прошли через одинаковую подготовку. Как и в ситуации, когда люди сравнивают сливочное масло 72,5% или 82,5%, реальная разница кроется лишь в итоговой доле молочного жира.

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Состав жирного и нежирного молока

Главная ценность напитка для организма заключается в кальции и качественном белке. Часто покупатели предполагают, что в более насыщенном продукте этих веществ больше, но это глубокое заблуждение. При переходе на повышенную жирность количество макронутриентов не увеличивается.

Макронутриенты — это основные пищевые вещества, которые необходимы организму в значительных количествах. К ним относятся белки, жиры и углеводы.

В ста граммах молока 2,5% содержится ровно 3 грамма белка и около 4,7 грамма углеводов, которые представлены лактозой. У версии 3,2% эти показатели абсолютно идентичны. Эксперты Роскачества в своих масштабных проверках неоднократно подтверждали, что доля белка остается неизменной.

С кальцием ситуация аналогичная, поскольку этот минерал не привязан к жировой части. Независимо от процента на этикетке, вы получите примерно 110–114 миллиграммов кальция на сто граммов жидкости. Популярный миф о том, что минерал усваивается только при наличии обильного количества жира, противоречит биологии. Кальций вообще не относится к жирорастворимым веществам.

Большая жирность молока не означает большую пользу

Большая жирность молока не означает большую пользу

Влияние молочного жира на усвоение витаминов

Единственное реальное преимущество повышенной жирности — транспортировка особых жирорастворимых витаминов. Молочный жир работает как носитель для витаминов А и D, а также для каротиноидов, придающих жидкости характерный кремовый оттенок.

Полностью обезжиренные напитки действительно теряют львиную долю этих полезных соединений. Однако 2,5% — это полноценный продукт, и разница в количестве витаминов по сравнению с 3,2% ничтожно мала. В масштабах полноценного дневного рациона этот разрыв невозможно заметить.

Важно понимать, что концентрация витаминов в коровьем молоке сама по себе нестабильна. Она меняется в зависимости от времени года и качества питания животных на ферме. Поэтому покупать жирную версию исключительно ради порции витамина D бессмысленно.

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Секрет плотной пены и сливочного вкуса молока

Главное отличие, которое действительно легко заметить без лабораторных тестов, кроется в текстуре. Чем больше молочного жира, тем плотнее и насыщеннее кажется жидкость. Вкусовые рецепторы воспринимают такой напиток как более сливочный и округлый.

Это физическое свойство особенно ценят при приготовлении кофе. Профессиональные бариста объясняют, что белок помогает создать стойкую пену, а молочный жир формирует густое «тело» напитка. Именно поэтому для идеального капучино или латте стандартом считается жирность от 3,2 до 4%.

Выбор лучшего молока для ежедневного рациона

Итоговое решение зависит исключительно от ваших пищевых привычек. В пересчете на стандартный стакан объемом 250 миллилитров разница между двумя видами составляет всего 1,75 грамма жира и около 17 килокалорий. Само по себе такое количество не приведет к набору веса или проблемам со здоровьем.

Тем не менее специалисты Роспотребнадзора советуют людям с обилием мяса, сыра и масла в рационе присматриваться именно к 2,5%. Это позволяет сократить потребление насыщенных жиров и холестерина, гарантированно сохранив при этом полную порцию белка.

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Качество напитка зависит в первую очередь от исходного сырья, санитарных норм на производстве и правильного хранения в магазине. Нет объективных причин переплачивать за 3,2% в надежде получить больше пользы, но это превосходный выбор для ценителей густого кофе и сливочных завтраков.

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