5 звездопадов, парад планет и суперлуние: что увидеть в ноябре 2026 года

В ноябре 2026 года на небе будут 5 звездопадов, парад четырёх планет и первое с января суперлуние. Почти всё это видно без телескопа, так что понадобятся только ясная погода и немного силы воли, чтобы встать до рассвета.

Южные Тауриды 5–6 ноября: медленные и яркие болиды

Месяц открывает спокойный, но приятный поток. В лучшем случае Южные Тауриды дают 5–10 метеоров в час. Это немного, но их любят за медленные яркие болиды, то есть очень яркие метеоры, за которыми глаз успевает проследить.

Условия в эти ночи хорошие: Луна будет тонким убывающим серпом и почти не засветит небо. Если в начале ноября у вас выдастся ясная ночь, просто выйдите и минут двадцать посмотрите вверх.

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Четыре галактики за одну ночь: задача для южан

С 6 по 12 ноября наблюдателям в Южном полушарии предлагают попробовать увидеть четыре галактики за одну ночь: Большое и Малое Магеллановы Облака, наш Млечный Путь и галактику Андромеды. Лучшее время для этого около новолуния 9 ноября (в 10:02 по Москве), когда на небе нет мешающего лунного света.

Из России собрать всю четвёрку не получится: Магеллановы Облака у нас не восходят. Лучше всего задача решается между 15° и 30° южной широты, где и Облака, и Андромеда поднимаются достаточно высоко. Если вы в это время окажетесь в южных странах, ищите место с тёмным небом и открытым северным горизонтом. При идеальных условиях все четыре галактики видны без оптики, но с биноклем Андромеду найти легче.

Северные Тауриды 12–13 ноября: второй шанс поймать болид

У Таурид есть «северная» ветвь, и её пик приходится на 12–13 ноября. Активность скромная, около 5 метеоров в час, зато Луна снова не помешает: она будет тонким растущим серпом.

Если яркие медленные болиды вам по душе, а начало месяца выдалось облачным, это ваш второй шанс. Многого ждать не стоит, но один хороший болид вполне оправдывает время, проведённое на холоде.

Парад четырёх планет 13–22 ноября: Меркурий, Венера, Марс и Юпитер

Главное событие месяца для тех, кто встаёт рано. С 13 по 22 ноября четыре планеты соберутся на утреннем небе, и все они достаточно яркие, чтобы увидеть их без оптики. Жителям Северного полушария, а значит и России, повезло: у нас условия лучше всего.

До восхода Солнца посмотрите на восток. Низко у горизонта будут яркая Венера и неуловимый Меркурий, а выше расположатся Марс и Юпитер. Меркурий самый капризный, поэтому выбирайте место, где горизонт ничем не закрыт: поле, набережную или верхний этаж.

Какой день выбрать, зависит от того, что вам интереснее:

14 ноября планеты стоят чуть плотнее друг к другу по горизонтали;

15–16 ноября Марс и Юпитер сближаются примерно до 1°, это около двух диаметров Луны;

20–22 ноября Меркурий поднимается выше, и его проще найти.

Ещё одно зрелище в конце парада: утром 22 ноября в созвездии Льва Марс, Юпитер и звезда Регул сложатся в компактный треугольник. Две его стороны будут по 2,4°, а основание 3,9°, поэтому вся фигура поместится в поле зрения бинокля. Впрочем, все три точки хорошо видны и без него: красноватый Марс, ослепительный Юпитер и бело-голубой Регул.

Леониды 17–18 ноября: самые быстрые метеоры месяца

Леониды — самый известный ноябрьский звездопад. При идеальных условиях можно увидеть до 15 метеоров в час, и это самый активный поток месяца. Его метеоры влетают в атмосферу со скоростью около 71 км/с, это одни из самых быстрых «падающих звёзд».

Слава у потока громкая: в 1966 году жители Северной Америки видели тысячи метеоров в час. Шторма в этом году не будет, так что ориентируйтесь на обычный звездопад.

Пик ожидается 18 ноября в 02:45 по Москве. Вечером небо подсветит Луна в первой четверти, но около полуночи она зайдёт. Поэтому смотрите после полуночи и до рассвета: в это время созвездие Льва, из которого как будто вылетают метеоры, поднимается выше.

Альфа-Моноцеротиды 21–22 ноября: лотерея без гарантий

Этот поток самый непредсказуемый в ноябре. Обычно он почти незаметен, но иногда устраивает эффектные всплески активности, поэтому опытные наблюдатели за ним следят.

В этом году шансы невелики: яркая растущая Луна засветит небо и спрячет большинство метеоров. Если вы всё равно выйдете утром смотреть на парад планет, стоит заодно поглядывать по сторонам, но специально ради Альфа-Моноцеротид вставать не обязательно.

Бобровое суперлуние 24 ноября: первое с января

24 ноября в 17:53 по Москве наступит полнолуние в созвездии Тельца, и это будет первое суперлуние с января 2026 года. Луна окажется ближе к Земле, чем обычно, и будет примерно на 6,5% больше и на 13,5% ярче среднего полнолуния.

Честно говоря, такую разницу на глаз заметить трудно. Но восходящая Луна у самого горизонта всё равно выглядит эффектно, поэтому выходите около заката, когда она только поднимается.

Название «Бобровая Луна» объясняется просто. В это время бобры заканчивают готовить плотины и хатки к зиме, а раньше охотники успевали поставить на них ловушки, пока не замёрзли реки и болота.

Бонус на следующий вечер: поздно вечером 25 ноября или перед рассветом 26-го почти полная Луна встанет рядом с красноватыми звёздами Альдебараном и Бетельгейзе. Вместе они образуют большой треугольник со сторонами около 20°, это примерно два кулака на вытянутой руке. Он виден даже из города.

Ноябрьские Ориониды 28–29 ноября: скромный финал месяца

Последний поток ноября самый слабый: в лучшем случае около 3 метеоров в час. К тому же убывающая Луна будет освещена больше чем наполовину и скроет большинство тусклых метеоров.

Поэтому финал месяца скорее для коллекционеров, которые хотят отметить все потоки в своём списке. Для всех остальных главными датами ноября остаются Леониды, утренний парад планет и суперлуние. А если хочется сравнить, чем удивляло небо в начале осени, посмотрите, что было на небе в сентябре.