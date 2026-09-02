Что будет на небе в сентябре 2026 года: самые яркие события

В сентябре 2026 года небо как всегда не даст скучать: Венера засияет ярче всего за год, Луна дважды спрячет за собой яркие планеты, а под конец месяца взойдёт огромная Урожайная Луна. Добавьте сюда метеоры, комету у Солнца и день, когда лето официально сменяется осенью. Если хотите заранее посмотреть, что ещё будет до конца года, загляните в календарь астрономических событий 2026 года.

Метеоры сентября: скромно, но красиво

Сентябрь — не самый щедрый на «падающие звёзды» месяц, но пара потоков заслуживает внимания. Первый пик придётся на ночь 9–10 сентября — Сентябрьские эпсилон-Персеиды, до 8 метеоров в час. Это самый сильный поток месяца, и в 2026 году с ним повезло: его максимум почти совпадает с новолунием, а значит, небо будет по-настоящему тёмным и слабые метеоры не потеряются в лунном свете. Поток лучше всего виден из Северного полушария.

Второй поток скромнее: 13 сентября — Сентябрьские Линциды, всего 3–4 метеора в час. Зато тонкий растущий серп Луны почти не мешает наблюдениям, так что шанс поймать одну-две вспышки вполне реальный. Оба потока не требуют телескопа — только тёмное место подальше от городских фонарей и немного терпения. Правила наблюдений те же, что и для августовских Персеид: мы подробно разбирали, как смотреть звездопад.

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Комета 169P/NEAT подойдёт ближе всего к Солнцу

21 сентября комета 169P/NEAT пройдёт перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Только не ждите зрелища невооружённым глазом: её яркость составит лишь около 15-й звёздной величины, так что понадобится средний или крупный телескоп. Искать её стоит на утреннем небе, наблюдать можно из обоих полушарий, но условия чуть лучше на севере.

Самое любопытное в этой комете — её «родство» с метеорами. Именно 169P/NEAT является родительским телом потока альфа-Каприкорнид: пылевой след, который она оставляет вдоль орбиты, Земля пересекает каждый год, и мы видим метеоры. По сути, комета — это то, из чего «сделаны» падающие звёзды. А если хочется увидеть другую, более доступную цель, мы собрали кометы для наблюдений в 2026 году.

Венера станет ярче всего за весь 2026 год

К концу сентября Венера разгорится до предела: 22 сентября она достигнет звёздной величины -4,8 — это максимальная яркость на вечернем небе за весь год. Искать её просто: сразу после заката смотрите на юго-запад, в сторону созвездия Девы. Нужен только открытый, ничем не загороженный горизонт. Из Южного полушария вид особенно хорош, а в северных широтах планета держится ближе к горизонту.

И тут есть один парадокс. В телескоп Венера выглядит тонким серпом, освещённым лишь примерно на 22% — и при этом сияет ярче всего. Когда её диск освещён полностью, планета, наоборот, тусклее, потому что в этот момент она дальше всего от Земли. В конце сентября Венера близко к нам, и даже узкий освещённый серп кажется крупным и ослепительным. Подробнее о том, почему Венера такая яркая, читайте тут.

23 сентября: день, когда лето уступает осени

23 сентября в 03:06 по московскому времени наступит сентябрьское равноденствие — поворотная точка сезона. В Северном полушарии начнётся астрономическая осень, а в Южном — весна. В этот день Солнце пересекает небесный экватор, и день с ночью становятся почти равны по всей планете.

Само событие на небе не увидеть, зато можно заметить его эффект: около равноденствия Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе. После этого дни на севере начнут укорачиваться, а на юге — удлиняться, и так будет вплоть до декабрьского солнцестояния. А чем равноденствие отличается от солнцестояния, мы объясняли отдельно.

26 сентября: Урожайная Луна в созвездии Рыб

Месяц завершится полнолунием. Полная Луна взойдёт 26 сентября в 19:49 по московскому времени, в созвездии Рыб, а рядом окажутся Сатурн и Нептун. Сатурн легко заметить невооружённым глазом, а вот тусклый Нептун потеряется в ярком лунном свете.

Почему «Урожайная»? Название пришло из деревенского быта: это полнолуние ближе всего к равноденствию, и в такие вечера Луна несколько дней подряд восходит вскоре после заката. Раньше это давало земледельцам лишний свет, чтобы дольше оставаться в поле и быстрее собрать урожай.

В этом событии есть приятный бонус для фотографов: попробуйте снять восход Луны на фоне зданий, гор или деревьев — у горизонта она кажется особенно огромной.

Что ещё поймать: покрытия планет и линия из звёзд

Кроме главных событий, в сентябре будет ещё несколько эффектных моментов. 8 сентября Луна закроет собой Юпитер — первое такое покрытие с мая 2023 года, видимое из Канады, Гренландии, США, восточной России и северной части Тихого океана. А всего через шесть дней, 14 сентября, тот же трюк Луна повторит с Венерой — на этот раз для наблюдателей в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии и западной России.

Важное предупреждение: во многих местах покрытия произойдут днём, поэтому никогда не направляйте бинокль или телескоп на Солнце или на участок неба рядом с ним — можно серьёзно повредить глаза.

20 сентября Луна выстроится почти в идеальную прямую с двумя яркими звёздами — Альтаиром и Денебом. Линия протянется примерно на 74° неба, это около трёх раскрытых ладоней на вытянутой руке. Бинокль тут бесполезен — линия слишком широкая, зато невооружённым глазом её видно прекрасно.

И ещё один совет напоследок: самое тёмное небо месяца придётся на дни около новолуния 11 сентября. Именно тогда стоит искать галактику Андромеды, туманности и слабые метеоры — лунный свет мешать не будет.