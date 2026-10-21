Открыта первая зелёная звезда. Но разве такие бывают?

В космосе обнаружены белые карлики, которые при взгляде вблизи оказались бы для человеческого глаза не белыми, а зелёными, розовыми, жёлтыми и голубыми. Такой необычный окрас встречается примерно у одного из 30 подобных объектов в нашей галактике, включая ближайшие окрестности на расстоянии до 65 световых лет от Земли. Долгое время считалось, что палитра звёзд довольно скучна и строго зависит от их температуры. Обычные светила, сжигающие водород в своих недрах, при взгляде с близкого расстояния кажутся бледно-оранжевыми или красными, либо ослепительно белыми, как наше Солнце, либо бледно-голубыми, если речь идёт о самых горячих гигантах. Зелёных или розовых звёзд среди них просто не бывает, так как их излучение смешивается в привычные нам базовые тона.

Откуда берутся белые карлики и почему они светятся

Когда у звезды вроде Солнца заканчивается водородное топливо, она сжимается, начинает сжигать гелий и раздувается до размеров красного гиганта. В конце концов иссякает и гелий: светило сбрасывает внешние оболочки, а его ядро схлопывается в сверхплотный белый карлик. Половина массы Солнца оказывается упакованной в шар размером с Землю.

Внутри таких объектов уже не идут ядерные реакции, но они ярко светятся за счёт колоссального запаса тепла, запертого внутри при сжатии. Для большинства из 151 изученного объекта в радиусе 65 световых лет от нас средний цвет действительно оказался эталонным белым — точно как у экранов смартфонов и мониторов.

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Космический мусор превратил звезду в зелёную

Стадия красного гиганта разрушительна для всего вокруг: наша Солнечная система вряд ли переживёт подобную трансформацию Солнца в будущем. Из выброшенного вещества могут даже формироваться новые планеты, но огромная часть обломков и пыли падает обратно на остывающее ядро.

Изначально атмосфера белого карлика должна состоять только из лёгких водорода и гелия. Однако падающие обломки насыщают её посторонними химическими элементами, которые работают как цветные светофильтры и сильно искажают спектр света именно на тех длинах волн, к которым чувствительно человеческое зрение.

Самым впечатляющим примером стал объект под номером WD J1330+6435. Его атмосфера загрязнена кальцием и натрием, причём натрий поглощает оранжевый, красный и жёлтый участки спектра, из-за чего звезда приобретает призрачный шартрезно-зелёный оттенок.

Секрет пастельно-розовых и лососевых звёзд

Посторонние примеси из разрушенных миров — не единственный способ перекрасить погибшую звезду. Некоторые объекты меняют цвет исключительно за счёт собственных внутренних процессов по мере постепенного остывания.

У части остывающих светил формируется особая зона перемешивания вещества, которая поднимает молекулы углерода на поверхность прямо из глубоких слоёв. Углерод поглощает свет определёнными полосами, и это редкое сочетание окрашивает звезду в неожиданные для космоса тона:

нежный пастельно-розовый цвет за счёт выноса углерода во внешние слои;

за счёт выноса углерода во внешние слои; тёплый лососево-розовый оттенок при особой комбинации полос поглощения света;

А жёлтые и голубые тона получаются при различных вариантах загрязнения атмосферы другими металлами и элементами.

В итоге привычное название этого класса объектов оказалось не совсем точным. Если бы человек смог подлететь к таким звёздам на космическом корабле и взглянуть в иллюминатор, вместо однообразных белых точек перед ним открылась бы целая радуга причудливых оттенков.