Летучая мышь приземлилась на лицо мальчика. Как он умер от бешенства, хотя укусов не было?

11-летний мальчик из канадской провинции Онтарио проснулся утром и обнаружил на своем лице летучую мышь. Он смахнул ее, осмотрел кожу и ни укусов, ни царапин, ни крови не было. Через несколько недель его не стало, потому что он умер от бешенства. Врачи до сих пор спорят, как вирус бешенства попал в организм, если не было никаких повреждений. Этот случай изменил подход медиков к любому контакту человека с рукокрылыми.

Как развивается бешенство на реальном примере

Все началось буднично и страшно одновременно. Ребенок проснулся и обнаружил летучую мышь, сидящую прямо у его рта и носа. Внешне ничего не указывало на опасность, потому что животное не оставило видимых ран, поэтому за медицинской помощью никто сразу не обратился.

Первые симптомы бешенства появились спустя 19 дней. Мальчика привезли в приемное отделение с рвотой и ощущением покалывания на лице. Уже на следующий день добавились неврологические признаки: невнятная речь, и состояние стремительно ухудшалось.

Врачи быстро заподозрили худшее. Диагноз бешенство был поставлен из-за контакта с летучей мышью и характерных неврологических симптомов, но спасти ребенка не удалось. Через 17 дней после госпитализации жизнеподдерживающую терапию пришлось прекратить, и мальчик умер в окружении семьи.

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Почему бешенство почти всегда смертельно

Бешенство — одна из самых смертоносных инфекций, известных человеку. Его коварство в том, что после появления симптомов выживаемость при бешенстве почти нулевая, и врачам остается лишь поддерживающее лечение, облегчающее страдания.

Вирус действует медленно и незаметно. Инкубационный период бешенства обычно составляет от двух до трех месяцев, но иногда симптомы появляются гораздо позже. Сначала это лихорадка и покалывание или зуд в месте контакта, а затем болезнь переходит в тревогу, спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации и панический страх перед водой.

Именно поэтому время здесь решает все. Пока вирус не добрался до нервной системы и мозга, болезнь можно остановить. Как только появляются неврологические симптомы, шансы выжить при бешенстве сводятся к нулю.

Чем опасны летучие мыши

Когда речь заходит о бешенстве, большинство людей вспоминают собак, и не зря. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 99% случаев бешенства у людей вызваны укусами или царапинами собак. На нашем сайте даже есть статья про то, что делать, если встретили в городе животное с бешенством.

Но вирус переносят и другие животные. Исследование 2019 года назвало именно летучих мышей главным источником риска бешенства в США. В Канаде картина еще нагляднее, потому что все случаи бешенства у людей с 1967 года передались от летучих мышей.

Главная ловушка в том, что укусы и царапины летучих мышей бывают крошечными и почти незаметными. Человек может даже не понять, что подвергся опасности. Еще в 2019 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждали, что если вы нашли летучую мышь у себя в спальне, стоит исходить из того, что контакт с вирусом мог произойти. В свете этого случая то предупреждение звучит почти пророчески.

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Что делать при контакте с летучей мышью

Главный вывод врачей звучит просто: любой прямой контакт с летучей мышью, даже без видимого укуса или царапины, это повод для постконтактной профилактики и обращения в органы здравоохранения. Именно этого шага не хватило в трагическом случае из Онтарио.

Постконтактная профилактика — это серия прививок от бешенства, которые делают с определенными интервалами в течение примерно двух недель после контакта. Вовремя начатая вакцинация почти со стопроцентной эффективностью предотвращает развитие инфекции.

При контакте с бешеным животным нужно следовать следующему плану:

Снимите одежду, на которую могли попасть слюна животного, мозговая ткань или жидкости нервной системы; Тщательно промойте раны водой с мылом и промывайте их водой не менее 15 минут. Если летучая мышь коснулась кожи, промойте это место, даже если не видите укуса или царапины; По возможности соберите контактные данные владельца животного; Если это безопасно, изолируйте животное в отдельном помещении.

После этого нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы выяснить, требуется ли вакцинация.

Самое важное в этой истории это не редкость происшествия, а пробел в осведомленности. Авторы отчета отмечают, что мальчик сообщил о летучей мыши на лице, и это уже было показанием к вакцинации, но за помощью не обратились именно потому, что не заметили явного укуса.

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Именно поэтому врачи призывают изменить привычное мышление и понять, что опасен не только укус, но и сам факт контакта с летучей мышью. Случай описан в Canadian Medical Association Journal и служит напоминанием, что при бешенстве цена промедления — это жизнь, а простая прививка вовремя ее спасает.