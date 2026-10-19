Мужчина взлетел на садовом кресле с 42 шарами почти на 5 километров: что было дальше?

В 1982 году калифорнийский водитель грузовика Ларри Уолтерс привязал к садовому креслу 42 шара с гелием и поднялся почти на 5 километров — туда, где летают самолёты. Он выжил, а кресло теперь хранится в Смитсоновском музее. Это не байка из интернета, ведь полёт подтверждают документы Федерального управления гражданской авиации США, а само кресло выставлено в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. Уолтерсу тогда было 33 года, и к авиации он не имел никакого отношения — не инженер, не лётчик, просто человек, который с детства хотел подняться в небо.

Мечта из Диснейленда и магазина армейских товаров

По словам самого Уолтерса, идея пришла к нему ещё ребёнком в Диснейленде. Он увидел связки воздушных шариков и рассудил просто: если один шарик поднимает игрушку, то много шаров поднимут и человека. Примерно в 13 лет он наткнулся в магазине военного имущества на огромные метеозонды, то есть шары, которые запускают для измерения погоды в верхних слоях воздуха.

В школе он даже написал научную работу о газах и шарах, но получил за неё плохую оценку. Потом была служба в армии, в том числе во Вьетнаме. От мечты он так и не отказался и в итоге начал готовиться к полёту вместе со своей девушкой Кэрол Ван Дьюсен. Многое из этой истории известно из его интервью журналисту Джорджу Плимптону для журнала The New Yorker.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Садовое кресло и 42 метеозонда

Летательный аппарат был собран из того, что можно купить в магазине. Алюминиевое складное кресло с плетёным сиденьем обошлось примерно в 109 долларов. Ни кабины, ни мотора, ни бортиков. Над креслом закрепили 42 метеозонда диаметром около двух метров каждый, и Уолтерс назвал свою конструкцию Inspiration I, то есть «Вдохновение-1».

Управлять высотой он собирался двумя простыми способами:

вверх: к креслу привязали ёмкости с водой, и если слить часть воды, кресло станет легче и поднимется;

вниз: пневматический пистолет, чтобы по одному лопать шары и уменьшать подъёмную силу.

С собой он взял парашют, рацию, высотомер, компас, фотоаппарат, еду и напитки. Подготовка заняла месяцы, а перед стартом шары пришлось наполнять гелием по одному из множества баллонов.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

Верёвка оборвалась, и кресло рвануло вверх

Утром 2 июля 1982 года кресло стояло во дворе дома в районе Сан-Педро, привязанное верёвками. План был такой: сначала ненадолго зависнуть невысоко над землёй и проверить управление, а потом отправиться в долгий полёт в сторону пустыни Мохаве. Часто пишут, что Уолтерс вообще собирался подняться всего на 10 метров, но это упрощение: низкая высота была только для проверки.

Всё пошло не так уже на старте. Одну удерживающую верёвку отпустили, а вторая не выдержала и лопнула. Кресло понеслось вверх со скоростью, по воспоминаниям Уолтерса, около 240 метров в минуту. От рывка его сильно наклонило, слетели очки, но, к счастью, нашлась запасная пара.

Кэрол с земли по рации просила его спускаться, а он пролетел сквозь облака и продолжал подъём. Высотомер в итоге показал примерно 4 880 метров.

На такой высоте человеку без снаряжения плохо. Кислорода в воздухе по-прежнему около 21%, но давление низкое, поэтому с каждым вдохом в организм попадает меньше кислорода. Отсюда головная боль, слабость, головокружение и туман в голове, а ещё мороз даже летом. Уолтерс вспоминал, что сильно замёрз и дышал глубоко, пытаясь надышаться. Руля у кресла не было, так что летел он туда, куда дул ветер.

Читайте также: Самый долгий полет на самолете без посадки, который длился более двух месяцев

Пилоты доложили о человеке в кресле

Ветер отнёс кресло в воздушное пространство рядом с аэропортами Лос-Анджелеса, где постоянно ходят пассажирские лайнеры. Пилоты как минимум двух самолётов, по данным прессы, сообщили диспетчерам, что видят человека в кресле под воздушными шарами.

Это была реальная опасность: увернуться от самолёта Уолтерс не мог. Он связался по рации с людьми на земле, честно сказал, что летит без разрешения и понимает, что попал в зону, где движение контролируют диспетчеры, и попросил передать, что с ним всё в порядке. Столкновения, к счастью, не случилось.

Спуск с пневматическим пистолетом и посадка на провода

Поняв, что забрался слишком высоко, Уолтерс начал стрелять по шарам. По его словам, он прострелил семь, хотя в разных публикациях число отличается. Кресло пошло вниз, но тут порыв ветра его качнул, и пистолет выпал из рук: привязать его заранее Уолтерс не догадался. Он всерьёз думал прыгать с парашютом.

К счастью, кресло продолжало медленно терять высоту. Подъёмной силы стало меньше из-за лопнувших шаров, а часть оставшихся, вероятно, теряла гелий. Над жилыми кварталами Лонг-Бича спуск стал слишком быстрым, и Уолтерс слил часть воды, чтобы притормозить.

Выбрать место посадки он уже не мог. Свисающие верёвки зацепились за линии электропередачи, и часть района примерно на 20 минут осталась без света. Кресло повисло в нескольких метрах над землёй, и спуститься мужчине помогли местные жители и спасатели. Серьёзных травм он не получил, хотя мог погибнуть от удара током, падения или столкновения с самолётом.

Вам будет интересно: На какой высоте заканчивается Земля

Штраф и прозвище Lawnchair Larry

После посадки Уолтерсом занялись полиция и авиационные власти. Сначала никто толком не понимал, что именно он нарушил: кресло с шарами формально оказалось летательным аппаратом, только ни одному требованию безопасности не соответствовало. FAA выдвинуло претензии, в том числе за нарушение правил полётов и отсутствие разрешений.

Штраф сначала составлял 4 000 долларов, но потом его снизили до 1 500 долларов. Зато пресса встретила Уолтерса как героя. Его прозвали Lawnchair Larry, «Ларри на садовом кресле», он выступал на телевидении, в том числе у Дэвида Леттермана. На вопрос, зачем он всё это затеял, Уолтерс ответил фразой, которая стала знаменитой:

Человек не может просто сидеть сложа руки.

Почему 42 шара подняли взрослого мужчину

Всё объясняет обычная физика. Гелий намного легче воздуха, поэтому шар с ним выталкивается вверх, примерно как кусок дерева всплывает в воде. Кубометр гелия у земли даёт около одного килограмма подъёмной силы, если не считать вес самой оболочки и верёвок.

Праздничный шарик поднимает совсем чуть-чуть, но метеозонды огромные. По словам Уолтерса, каждый тянул вверх примерно 5,4 килограмма. Вместе 42 шара на старте давали больше 220 килограммов подъёмной силы, и этого хватало на человека, кресло, снаряжение и воду.

С высотой воздух становится всё разреженнее, и подъёмная сила падает. Газ внутри растягивающихся шаров при этом расширяется, поэтому метеозонды по мере подъёма раздуваются и в конце концов могут лопнуть. Так что высоту ограничивает не только количество гелия, но и сами шары, воздух вокруг и общий вес. Небольшая ошибка в количестве газа грозила либо слишком быстрым подъёмом, либо неуправляемым падением.

Кресло в музее и расхождения в источниках

Сразу после полёта Уолтерс подарил кресло соседскому мальчишке. Спустя годы его передали Смитсоновскому институту, и теперь оно выставлено в Национальном музее авиации и космонавтики.

Сам Уолтерс после полёта богатым не стал. Какое-то время ездил с выступлениями, потом много путешествовал пешком и помогал лесной службе США как волонтёр. 6 октября 1993 года он покончил с собой в возрасте 44 лет. Родственники точной причины не знали, поэтому популярные объяснения вроде «не смог жить после исполнения мечты» остаются домыслом.

Некоторые детали полёта пересказывают по-разному, и источники до сих пор расходятся:

Что часто пишут Что известно на самом деле Шаров было 45 По данным Смитсоновского института, 42; возможно, 45 было куплено Полёт длился 45 минут Так указано в хронике FAA, но в интервью и прессе встречаются 90 минут и даже около двух часов Он поставил мировой рекорд Статус официального рекорда спорный, ведь разрешений на полёт не было Он снимал полёт на фотоаппарат Фотоаппарат был, но, по словам Уолтерса, он не сделал ни одного снимка

Еще больше удивительных историй ищите в нашем канале в MAX!

Сама идея сработала: кресло и несколько десятков шаров действительно подняли человека почти на 5 километров. Но взлететь и долететь безопасно — это разные вещи. Направлением Уолтерс не управлял, надёжного способа спуститься у него не было, и он оказался на пути пассажирских самолётов. Неудивительно, что эту историю вспоминают и как пример изобретательности, и рядом с законами человеческой глупости. По-настоящему удивительно здесь то, что после всех ошибок он вернулся живым.