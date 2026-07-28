Пять законов человеческой глупости, в которых легко узнать себя

Каждому знаком человек, после разговора с которым остаётся только один вопрос: зачем он вообще это сделал? Ни выгоды, ни понятной цели — зато последствия приходится разгребать всем вокруг. Самое неприятное, что иногда таким человеком оказываемся мы сами: мозг легко обманывает нас и заставляет до последнего защищать ошибочное решение. Особенно странно всё выглядит, когда человек одновременно вредит и другим, и самому себе. Может показаться, что никакой системы здесь нет, но некоторые закономерности повторяются удивительно точно. Настолько точно, что их удалось уместить всего в пять коротких законов.

Основные законы человеческой глупости: откуда они взялись

Самый опасный человек в комнате — вовсе не жадный и не злой. Опаснее всех тот, кто вредит окружающим, не получая от этого никакой выгоды, а иногда и страдая сам. Именно таких людей ещё в 1976 году описал итальянский историк экономики Карло Чиполла в сатирическом эссе «Основные законы человеческой глупости». Он вывел пять простых правил, которые звучат как шутка, но заставляют задуматься всерьёз.

Сразу оговоримся: Чиполла не считал эти «законы» настоящими научными открытиями. Он использовал сатиру и простую модель выгод и потерь, чтобы донести серьёзную мысль. Глупость у него — не про низкий IQ и не про плохое образование. Это модель поведения, которую определяют последствия: кто выиграл, кто проиграл и была ли от вреда хоть какая-то польза.

Первый закон: глупых людей всегда больше, чем кажется

Звучит первый закон так: «Всегда и неизбежно каждый недооценивает число глупцов в обращении». Сколько бы глупцов вы ни рассчитывали встретить, их, по мнению Чиполлы, всё равно окажется больше.

Логика простая. Люди, которых вы считали разумными, вдруг начинают вести себя так, что страдают все вокруг. А кто-то появляется ровно в тот момент, когда может напрасно потратить чужое время, деньги или силы — без всякой выгоды для себя. Именно непредсказуемость таких поступков и создаёт иллюзию, что глупость встречается реже, чем на самом деле.

Мы замечаем очевидные случаи, но упускаем, как часто вполне здравые люди совершают глупости при определённых обстоятельствах. Причём некоторые признаки глупого человека становятся заметны только тогда, когда ущерб уже нанесён. Поэтому Чиполла в шутку отказывался называть точную долю глупцов в обществе: любая цифра, по его словам, сразу окажется заниженной.

Второй закон: глупость не зависит от статуса и образования

Второй закон гласит: «Вероятность того, что человек глуп, не зависит ни от каких других его характеристик». Проще говоря, глупцы есть в любой социальной группе, и ими может оказаться кто угодно.

Чиполла честно признавал, что доказательств у этого статистического утверждения нет. Но его главная мысль верна: дипломы и регалии не гарантируют здравого суждения. Умный, образованный и успешный человек тоже способен на глупый поступок.

Здесь напрашивается сравнение с известным эффектом Даннинга — Крюгера. В исследовании 1999 года психологи выяснили, что люди, которые плохо справляются с задачей, часто переоценивают свои результаты — чем меньше навыка, тем труднее заметить его нехватку. Но Чиполла пошёл дальше: даже способный человек ведёт себя глупо, когда рассудок заглушают гнев, усталость, идеология, спешка или излишняя самоуверенность.

Третий закон: глупость приносит убытки, не принося выгоды

Третий, самый важный закон Чиполла назвал «золотым»: глупец причиняет ущерб другим, сам при этом ничего не выигрывая, а иногда и теряя вместе с жертвами. Чтобы это показать, он предложил простой график, где по осям отмечены выгоды и потери — для самого человека и для окружающих.

Получаются четыре типа людей:

Умный — действует так, что выигрывают обе стороны: и он, и общество.

— действует так, что выигрывают обе стороны: и он, и общество. Бандит — выигрывает сам за счёт чужих потерь.

— выигрывает сам за счёт чужих потерь. Беспомощный — вредит себе, но приносит выгоду другим.

— вредит себе, но приносит выгоду другим. Глупец — оставляет в проигрыше и себя, и окружающих.

Учёные давно пытаются понять, почему люди принимают иррациональные решения. Чиполла же предлагает смотреть не на мотивы, а на итог. Представьте человека, который рушит партнёрство, лишь бы выиграть спор, или ломает сервис, которым сам же пользуется. В итоге лучше не становится никому.

Чиполла предлагает простой диагностический вопрос: кто от этого выиграл? Если честный ответ — «никто», то искать хитрый скрытый мотив бессмысленно. Перед вами глупость в чистом виде.

Четвёртый закон: разумные люди недооценивают вред глупцов

Четвёртый закон предупреждает: «Неглупые люди всегда недооценивают разрушительную силу глупых».

Бандит опасен, но предсказуем. Он хочет денег, власти или статуса. Поняв его мотив, с ним можно договориться, надавить или защититься. С глупцом это не работает: нередко с ним просто бесполезно спорить. «Глупое существо будет донимать вас без причины, без выгоды, без плана и умысла», — писал Чиполла. Раз действие не приносит автору никакой пользы, оно может произойти в самый неожиданный момент и принять непредсказуемую форму.

Отсюда и главная ловушка. Умные люди и даже бандиты часто считают глупость безобидной некомпетентностью. Они расслабляются, думают, что глупец навредит в основном себе, или надеются им управлять. Но чаще всего это только увеличивает ущерб: чем больше доступа, полномочий и свободы вы даёте непредсказуемому человеку, тем шире расходятся последствия его ошибок.

Кстати, важное уточнение: у Чиполлы глупость почти не связана с IQ. Человека с низким интеллектом он называл просто «недалёким», но не «глупым».

Пятый закон: глупец опаснее бандита

Пятый закон подводит итог: «Глупый человек — самый опасный тип людей». И следствие из него — глупец опаснее бандита.

Казалось бы, осознанное зло должно быть хуже. Но Чиполла смотрит холодным взглядом экономиста и считает общий ущерб. «Идеальный бандит» просто отбирает что-то и оставляет себе — одна сторона теряет ровно столько, сколько получает другая. Несправедливо, но общий запас благ в обществе лишь перешёл из рук в руки. Глупость же уничтожает ценность без остатка: убыток есть, а равной выгоды нет ни у кого. Каждый такой поступок делает группу, компанию или страну беднее, чем прежде.

Дальше Чиполла масштабирует модель с отдельных людей на целые страны. По его мнению, доля глупцов одинакова и в процветающих, и в упадающих обществах. Разница лишь в том, как ведут себя остальные. Там, где страна идёт вверх, достаточно умных людей создают общую пользу и ограничивают разрушителей. Там, где страна катится вниз, глупцы получают больше свободы и власти, а среди начальства становится всё больше «бандитов с оттенком глупости» — тех, чья личная выгода ничтожна по сравнению с причинённым вредом.

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История знает немало случаев, когда глупость и недальновидность приводили к катастрофам с огромным числом жертв. Разница в масштабе огромна. Обычный человек испортит коллеге вечер. А чиновник, генерал или руководитель может применить ту же иррациональную логику к судьбам миллионов.

Поэтому пятый закон — не просто оскорбление в адрес глупцов, а предупреждение о системах, которые дают разрушительному поведению больше простора и ослабляют тех, кто мог бы ему противостоять. Отсюда и полушутливый вывод Чиполлы: не голосуйте за глупых людей.

Что стоит запомнить из пяти законов человеческой глупости

Самое обнадёживающее в теории Чиполлы — то, что никто не бывает умным, беспомощным или глупым навсегда. Мы перемещаемся между этими четырьмя типами от решения к решению. Все иногда делают глупости, и в этом нет ничего необычного.

Поэтому начинать борьбу с глупостью стоит не с поиска идиотов вокруг, а с простого вопроса перед любым важным решением: что будет, если я ошибаюсь, и кто за это заплатит? Если чаще задавать его себе, глупых поступков в мире станет хоть немного меньше — начиная с наших собственных.