На какой высоте заканчивается Земля? Есть несколько вариантов

Многие люди думают, что высоко над землей есть невидимая черта, за которой начинается космос. На самом деле атмосфера не обрывается в один момент. И проблема в том, что без четкой границы невозможно регистрировать самолеты, спутники и даже считать устанавливаемые в космосе рекорды. Поэтому ученые и чиновники договорились о конкретной высоте. Одна из них основана на физике, другая — на политике. И цифры отличаются.

Почему линия Кармана проходит на высоте 100 километров

Распространено мнение, что граница космоса — это место, где полностью исчезает воздух. В реальности историческая линия отсчета связана с инженерией и аэродинамикой. Она носит имя американского физика венгерского происхождения Теодора фон Кармана.

Чтобы самолет летел, его крылья должны создавать подъемную силу, опираясь на воздух. Чем выше поднимается аппарат, тем ниже плотность газа. Чтобы не упасть, самолету приходится разгоняться все сильнее.

На высоте 100 километров над уровнем моря наступает критический момент. Воздух становится настолько разреженным, что для создания минимальной подъемной силы аппарат должен лететь со скоростью около 7,9 км/с или почти 28 000 км/ч. Но это значение равно первой космической скорости. С физической точки зрения объекту при таком разгоне уже не нужны крылья — он может просто падать вокруг Земли по орбите. Именно поэтому 100 километров стали удобным рубежом.

Почему тогда иногда говорят, что космос начинается с 80 километров

Важно понимать, что на линии Кармана земная атмосфера не обрывается. Эта отметка находится прямо внутри одного из слоев нашей газовой оболочки.

Давление на высоте 100 километров падает в миллионы раз по сравнению с привычным нам атмосферным, а плотность воздуха становится ничтожной. Для человека это практически вакуум. Однако редкие частицы газа все еще присутствуют там и создают трение.

Из-за этого в научном сообществе нет абсолютного согласия по поводу точной границы:

Американские военные и историки традиционно считают началом космоса отметку в 80 километров, так как именно там аэродинамическое управление полностью теряет эффективность;

Международная авиационная федерация (FAI) использует классические 100 километров для фиксации рекордов;

Канадские исследователи в 2009 году предлагали сдвинуть границу до 118 километров, ориентируясь на поведение заряженных частиц.

Космонавты никогда не покидали атмосферу Земли: мы что, не были в космосе?

Разница между суборбитальным полетом и настоящей орбитой

Преодоление заветной линии еще не делает космический аппарат искусственным спутником Земли. Это частая ошибка при оценке современных коммерческих миссий.

Можно запустить капсулу вертикально вверх на 110 километров. Пассажиры испытают несколько минут невесомости, увидят черное небо и изогнутый горизонт, после чего аппарат неизбежно упадет обратно. Это называется суборбитальным полетом. Подробнее о них писала моя коллега Вера Макарова в статье про полеты в космос в 2026 году.

Чтобы остаться в космосе, нужна не столько высота, сколько колоссальная горизонтальная скорость. Настоящие околоземные орбиты обычно начинаются с высоты 160–200 километров. Если спутник опустится ниже, даже сверхразреженные остатки кислорода и азота быстро затормозят его, и он сгорит в плотных слоях атмосферы.

Луна находится внутри земной атмосферы

Если воздух не исчезает полностью даже на орбите МКС, логично спросить, где находится реальная финальная точка. Выше термосферы располагается экзосфера — внешний слой, атомы которого находятся на огромном расстоянии друг от друга и регулярно улетают в межпланетное пространство.

В 2019 году исследователи обнаружили гигантскую оболочку из нейтрального водорода, окружающую нашу планету — геокорону. Совсем недавно, в июле 2026 года, специалисты российского Института космических исследований (ИКИ РАН) подтвердили поразительные масштабы этой структуры. Оказалось, что водородный шлейф тянется на 640 тысяч километров от поверхности.

Среднее расстояние до естественного спутника Земли составляет всего 384 тысячи километров. Получается забавный, но научно доказанный факт: Луна буквально вращается внутри самых дальних следов земной атмосферы.

Где юридически находится граница Земли

Несмотря на все достижения астрофизики, официального юридического края у неба до сих пор нет. Воздушное пространство над страной является ее суверенной территорией, а космос открыт для всех и не может быть присвоен.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Парадокс заключается в том, что ни один договор ООН не фиксирует точную высоту, на которой заканчивается национальное небо. Страны десятилетиями используют линию Кармана как удобный технический стандарт, но универсального закона для всей планеты просто не существует. Земля растворяется в пустоте настолько плавно, что любая граница навсегда останется лишь технической договоренностью людей, а не реальным физическим барьером.