Куда проще поступить в вуз: в России или за границей?

Поступление в иностранный университет до сих пор кажется чем-то запредельно сложным. Сначала нужно выучить язык, потом разобраться с документами, визой и переездом. Но на практике получить место в европейском вузе иногда проще, чем пройти на бюджет в популярный российский университет. И российские абитуриенты действительно стали чаще смотреть в сторону зарубежных вузов. Причина понятна: высокий конкурс на родине сочетается с растущей стоимостью платного обучения. При этом школьные оценки не решают всё — в другой стране вместо максимальных баллов могут потребоваться язык, мотивационное письмо и правильно оформленный аттестат. Поступить проще — не значит учиться дешевле. Сравним четыре варианта и посмотрим, где скрывается основная сложность.

Насколько сложно поступить в российский вуз

У российского поступления есть большое преимущество: правила хотя бы знакомы. Абитуриент сдаёт ЕГЭ, подаёт документы и следит за конкурсными списками. Не нужно получать визу, переводить аттестат и доказывать наличие денег для проживания.

Но на популярных бюджетных направлениях начинается борьба буквально за каждый балл. В МГУ к результатам ЕГЭ на многих факультетах добавляется собственный экзамен — ДВИ. Поэтому даже хороший результат не всегда гарантирует поступление.

Пока в стране обсуждают возможное 12-летнее школьное обучение, нынешним выпускникам приходится одновременно готовиться к ЕГЭ и дополнительным экзаменам вузов.

Самая сложная цель — бюджетное место.

На платное отделение попасть обычно легче, но цены уже трудно назвать умеренными. По официальным данным на 2026 год, бакалавриат на журфаке МГУ стоит 557 580 рублей. На юрфаке — от 660 тысяч, а на экономическом факультете — 900 тысяч рублей в год.

Сроки тоже довольно жёсткие. В 2026 году МГУ принимал документы у поступающих с внутренними экзаменами с 20 июня по 15 июля, а только по результатам ЕГЭ — до 25 июля. Договор на платное обучение можно было заключить до 15 августа.

Получается простой вывод: в России легче организовать поступление, но трудно получить бюджет на востребованной программе. Именно поэтому следующим вариантом часто становится Германия, где за саму учёбу иногда вообще не нужно платить.

Германия: бесплатный вуз с дорогим входом

В большинстве государственных университетов Германии нет привычной платы за обучение. Студенты перечисляют только семестровый взнос — обычно от 70 до 430 евро, следует из данных DAAD. В него могут входить услуги студенческого союза и проездной.

Однако исключения есть. В Баден-Вюртемберге студенты из стран за пределами Евросоюза обычно платят 1500 евро за семестр. Некоторые университеты Баварии также вводят собственные тарифы.

Главная сложность начинается ещё до подачи заявления. Российский аттестат не всегда позволяет сразу поступить на первый курс. Его нужно заранее проверить через uni-assist. Если школьного образования недостаточно, придётся около года учиться в подготовительном колледже Studienkolleg, а затем сдавать экзамен.

Без языка тоже не получится. Для большинства программ бакалавриата нужен немецкий на уровне B2 или C1. Англоязычные варианты существуют, но их значительно меньше. Так что статья о том, почему раньше учили немецкий, неожиданно снова стала актуальной.

Бесплатный вуз требует финансовой подушки.

Чтобы получить студенческую визу в 2026 году, нужно подтвердить наличие минимум 11 904 евро. Обычно эту сумму кладут на блокированный счёт, с которого разрешают снимать деньги частями.

Кроме того, на жизнь требуется примерно 900–1200 евро в месяц. Больше всего уходит на жильё, страховку и питание. Поэтому бесплатное обучение ещё не делает Германию дешёвым вариантом.

У большинства университетов приём на зимний семестр заканчивается 15 июля. Но отдельные программы и Studienkolleg закрывают заявки раньше, поэтому начинать подготовку лучше за год.

Германия подходит тем, у кого уже есть язык и деньги на проживание. А если семейный бюджет ограничен, интереснее может оказаться Италия — там размер расходов иногда зависит не от гражданства, а от доходов родителей.

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Италия: чем меньше доход, тем больше льгот

Обучение в государственном итальянском университете обычно стоит от 900 до 4000 евро в год, сообщается в официальных материалах. Итоговая сумма зависит от вуза, программы и финансового положения семьи.

В Италии иностранцы могут претендовать на снижение платы, региональную стипендию, общежитие и льготное питание. Иногда такая помощь почти полностью покрывает расходы на университет.

Но сначала семье придётся подтвердить свои доходы и имущество. Для этого иностранному студенту нужен ISEE Parificato — специальный финансовый документ. Потребуются справки о зарплате родителей, банковских счетах, недвижимости и составе семьи. Их нужно перевести и оформить по требованиям региона.

Правильные справки могут сэкономить тысячи.

Сама процедура тоже состоит из нескольких шагов. Сначала документы проверяет университет, затем абитуриент проходит предварительную регистрацию на портале Universitaly и только потом обращается за визой. Одобрение университета не означает, что визу выдадут автоматически.

Большая часть бакалаврских программ идёт на итальянском языке. Англоязычные варианты есть, особенно в экономике, медицине и технических специальностях, но конкурс на них может быть выше.

Италия — родина некоторых старейших университетов Европы, однако общего срока приёма у них нет. Каждый вуз устанавливает собственные даты, а заявки на стипендии нередко закрываются раньше заявок на обучение. Для учебного года 2026/2027 документы на визу необходимо подать не позднее 30 ноября 2026 года, но университет вправе установить более ранний дедлайн.

Если не хочется собирать толстую папку финансовых справок, можно посмотреть в сторону Австрии. Там обучение дороже немецкого, зато цена понятна заранее.

Австрия: около 138 тысяч рублей в год

Студенты из стран за пределами Евросоюза обычно платят в государственных университетах Австрии 751,92 евро за семестр. Ещё 25,20 евро составляет обязательный студенческий взнос, указано в официальных тарифах.

За два семестра получается 1554,24 евро — около 138 тысяч рублей по курсу конца июля 2026 года. Это заметно дешевле платного обучения на большинстве рассмотренных факультетов МГУ. По данным Mash, число российских студентов в Австрии за год выросло на 30%. Но, как и в Германии, основная сумма уходит не университету.

Главная статья расходов — проживание.

По действующим требованиям, студент младше 24 лет должен подтвердить наличие 722,58 евро на каждый месяц. После 24 лет сумма возрастает до 1308,39 евро. Деньги нужно показать сразу за 12 месяцев, а при дорогой аренде потребуется дополнительный запас.

Большинство программ бакалавриата преподаётся на немецком. Обычно нужен уровень B2 или C1, хотя некоторые университеты разрешают сначала поступить на подготовительное отделение.

Основные сроки подачи документов — до 5 сентября на зимний семестр и до 5 февраля на летний. У медицины, искусства и других направлений со вступительными экзаменами регистрация может закрываться за полгода.

Неудивительно, что европейские города регулярно попадают в рейтинги лучших мест для жизни. Но комфорт приходится оплачивать: аренда в Вене способна быстро съесть всю экономию на университете.

Так куда всё-таки проще поступить

Единого ответа нет, потому что абитуриенты начинают с разными возможностями.

Российский вуз проще выбрать, если есть хорошие результаты ЕГЭ, не нужен переезд и остаётся реальный шанс попасть на бюджет.

Германия может оказаться проще, если российский аттестат признают, уже есть немецкий язык и семья может подтвердить деньги для визы.

Италия бывает выгоднее, если доход семьи позволяет получить льготы, а абитуриент готов заранее собирать и переводить справки.

Австрия выглядит понятнее, если нужен сравнительно недорогой государственный вуз, есть немецкий и достаточно денег на проживание.

При этом специальность часто важнее страны. Медицина, архитектура, искусство и популярные IT-программы почти везде требуют экзаменов, портфолио или очень высоких оценок. А на менее популярное направление в небольшом городе можно поступить без почти невозможного конкурса.

Проще там, где совпали условия.

А вот шутка о том, что попасть в Лигу плюща легче, чем в саратовский политех, всё же остаётся шуткой. Согласно официальной статистике, Гарвард принял 2003 человека из 47 893 кандидатов в класс 2029 года. Это всего около 4,2%.

За границей иногда легче получить место, но сложнее оформить переезд и оплатить жизнь. В России процедура понятнее, зато за бюджет в ведущих вузах приходится бороться до последнего балла.

Что можно сделать уже в десятом классе

Не нужно сразу выбирать одну страну и ставить на неё всё. Гораздо разумнее оставить несколько маршрутов.

Сначала выбрать специальность, а не университет.

Найти несколько программ в России и за границей.

Проверить требования к аттестату и языку.

Посчитать обучение, жильё, страховку и визу.

Выписать сроки поступления и подачи на стипендии.

Оставить хотя бы два запасных варианта.

Большой объём требований проще разделить на небольшие части: сначала разобраться с языком, потом с документами, а уже после этого считать бюджет и выбирать даты.

Иностранный вуз — не лёгкий обходной путь, а просто другая система поступления. Выбирать стоит не страну с самой красивой рекламой и не университет с самой низкой ценой, а вариант, который получится пройти целиком: от первой заявки до выпуска.