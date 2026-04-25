Как читать больше книг и не бросать: 5 простых лайфхаков

Книги — одно из величайших удовольствий в жизни, и это хорошо известно каждому, кто когда-либо часами погружался в захватывающий сюжет. А помимо удовольствия чтение улучшает память, расширяет словарный запас, развивает эмпатию, помогает лучше спать и даже, как показывают исследования, может увеличивать продолжительность жизни. И это ещё не полный список плюсов. Но есть проблема: в эпоху бесконечных уведомлений и коротких видео многие из нас просто разучились читать. Хорошая новость в том, что вернуть эту привычку проще, чем кажется. Ниже — пять конкретных стратегий, которые помогут вам читать больше, а не просто хотеть этого.

Читайте несколько книг одновременно, чтобы не бросать

Звучит как совет для хаотичных людей, но на практике это одна из самых действенных стратегий. Когда у вас в работе сразу несколько книг, вы легко переключаетесь между ними в зависимости от настроения. Застряли на скучной главе детектива? Возьмите лёгкий научпоп. Не хочется читать сложную биографию перед сном? Откройте роман.

Несколько книг одновременно помогают пережить «провисания» в сюжете, которые есть практически в каждой книге. Вместо того чтобы бросить чтение, вы просто берёте другую книгу и продолжаете. К тому же разные книги подходят для разных ситуаций: мотивирующий нон-фикшн утром, захватывающее фэнтези вечером в транспорте.

Выбирайте книги, которые нравятся, чтобы не бросить на середине

Выбирайте книги, которые действительно хочется читать. Этот совет кажется очевидным, но именно здесь спотыкается большинство людей. Многие заставляют себя читать «обязательную классику» или «важные» книги из списков — и в итоге бросают чтение вообще.

К кому-то, возможно, читательский кризис пришёл после университета, где приходилось читать много литературы для учёбы. Ко мне он подкрался ещё в школе из-за списков для обязательного прочтения летом (ну вы знаете, о чём я). Это не было интересно, часто и понятно-то не было до конца, просто «надо и всё». И от того желание читать пропало вовсе, а ведь до этого с самого детства я любила книги.

Решение оказалось простым — начать с лёгких и увлекательных книг, которые можно «проглотить» за пару дней. Это возвращает ритм регулярного чтения, а уже потом легче браться за более сложные тексты (именно тексты, а не аудиокниги). И ещё один важный момент: если книга не идёт — бросайте её без чувства вины. Неподходящая книга, через которую вы «продираетесь», отбивает желание читать в разы лучше любого смартфона.

Любой навык формируется через регулярность, и ежедневное чтение не исключение. Но ключ в том, чтобы начать с реалистичной цели: 20 страниц или одна глава в день. Это примерно 15–20 минут — меньше, чем средний человек тратит на скроллинг соцсетей за один присест.

Почему маленькие цели работают? Потому что их легко выполнить. Маленькая цель, которую вы реально выполняете каждый день, гораздо полезнее амбициозного плана, который вы бросите через неделю. А когда привычка закрепится, вы сами заметите, что читаете гораздо больше намеченного минимума.

Используйте приложения для чтения книг, отслеживания прогресса и целей

Сервисы вроде Goodreads позволяют ставить себе ежегодные цели по количеству книг и следить за прогрессом. В 2024 году, например, более 9 миллионов пользователей Goodreads приняли участие в ежегодном читательском челлендже. Для кого-то это мощный мотиватор — элемент соревнования с самим собой помогает не бросать.

Даже если вам не нравится идея «гонки за цифрами», простой список прочитанных книг помогает увидеть реальную картину ваших читательских привычек. А список книг, которые хочется прочитать, решает вечную проблему «что бы почитать?» — вы всегда знаете, что взять следующим, или замечаете нужную книгу в библиотеке.

Берите книгу всегда с собой: электронная читалка в помощь

Один из самых простых лайфхаков: чем доступнее книга, тем больше вы читаете. Если она всегда при вас, любая пауза — в очереди, в транспорте, в ожидании друга — превращается в время для чтения.

Здесь на помощь приходят электронные читалки. Многие любители бумажных книг долго сопротивляются переходу на них, но в итоге признают: носить с собой десяток книг в одном лёгком устройстве — это удобно. Электронная читалка позволяет держать целую библиотеку в сумке и переключаться между книгами в любой момент. А бумажные книги можно оставить для тех изданий, которые действительно хочется поставить на полку.

Отдельный совет:подключитесь к электронной библиотеке — многие городские библиотеки сегодня предлагают бесплатный доступ к электронным книгам. Это снимает финансовый барьер и делает чтение ещё доступнее.

Все пять стратегий объединяет одна идея: чтобы читать больше, нужно не заставлять себя, а убрать препятствия. Читайте то, что нравится. Начинайте с малого. Держите книгу всегда рядом. И не бойтесь бросать то, что не затягивает. Мне помогли эти советы, теперь я снова счастливый читающий человек (пусть пока и не каждый день). Запомните: чтение — это не обязанность, а одно из самых доступных удовольствий, которое к тому же делает нас чуть умнее, спокойнее и даже здоровее.