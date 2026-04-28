Около 40% взрослых людей в мире живут с диагнозом остеопения. Это состояние, при котором кости постепенно теряют минеральную плотность. Коварство в том, что человек может годами не подозревать о проблеме, потому что остеопения не болит, не проявляется внешне и нередко обнаруживается только после первого перелома. Если не обращать на эту проблему внимание, у человека может развиться остеопороз. Хоть раньше ученые и говорили, что нашли способ обратить развитие остеопороза вспять, это все еще серьезная болезнь.

Отличие остеопении от остеопороза

Кость — не статичная конструкция. Это живая ткань, которая постоянно обновляется через ремоделирование. Это процесс, при котором старые участки разрушаются, а на их месте формируется новая кость. В молодом возрасте эти два процесса уравновешены. Максимальная плотность кости достигается примерно к 25–30 годам, а после этого баланс постепенно смещается: разрушение начинает обгонять восстановление.

Когда потеря плотности костей уже заметна по результатам обследования, но еще не дотягивает до порога остеопороза, врачи ставят диагноз остеопения. Это промежуточное состояние, своего рода предупреждающий сигнал.

Если провести аналогию, остеопения — как желтый индикатор уровня топлива: ехать еще можно, но пора задуматься.

Остеопороз — следующая стадия, при которой кости становятся настолько хрупкими, что перелом может случиться от незначительной нагрузки. Но важно понимать, что переход от остеопении к остеопорозу не неизбежен. При правильных мерах плотность костей можно стабилизировать и даже улучшить.

Кто в группе риска остеопении

Главный фактор — возраст. После 35–40 лет потеря костной массы становится естественной частью старения. Хрупкость костей считается признаком увеличения биологического возраста, который рассчитывается при помощи тестов. Но есть обстоятельства, которые заметно ускоряют этот процесс.

На первом месте — гормональные изменения, особенно снижение эстрогена после менопаузы. Эстроген помогает сдерживать разрушение кости, и когда его уровень падает, процесс резко ускоряется. Каждая вторая женщина старше 50 лет может получить перелом при минимальной травме.

Среди других факторов, повышающих риск остеопении:

курение и злоупотребление алкоголем;

недостаточная физическая активность;

дефицит кальция и витамина D в рационе;

длительный прием стероидных препаратов;

заболевания, нарушающие всасывание питательных веществ: болезнь Крона или целиакия.

Женщины страдают от остеопении примерно в четыре раза чаще мужчин, хотя мужчины тоже подвержены этому состоянию, особенно при снижении уровня тестостерона.

Как понять что у тебя остеопения

Остеопения не вызывает боли и не проявляется внешне. Многие люди узнают о ней случайно, при рентгене по другому поводу или после перелома, который не должен был случиться при обычном падении. Именно бессимптомность делает это состояние особенно коварным.

Основной инструмент диагностики — денситометрия. Это быстрая и безболезненная процедура, при которой низкодозовый рентген измеряет содержание минералов в костях, чаще всего в области позвоночника и бедра.

Результат выражается в виде T-критерия, который сравнивает плотность ваших костей с плотностью костей здорового молодого человека. Нормой считается показатель от +1 до –1. Значение от –1 до –2,5 говорит об остеопении. Ниже –2,5 — уже остеопороз. При этом с каждым снижением T-критерия на один пункт риск перелома возрастает в полтора-два раза.

Физическая активность и питание как защита костей

Если остеопения обнаружена, это еще не повод для паники, но серьезный сигнал к действию. Лечение на этом этапе обычно не означает прием лекарств, оно начинается с изменений в образе жизни. Например, эффективность физических упражнений для улучшения плотности костей была доказана в 2025 году, а результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Упражнения с весовой нагрузкой, ходьба, танцы, бег и так далее стимулируют формирование новой кости, создавая механическое напряжение в скелете. Силовые тренировки дополнительно укрепляют и кости, и мышцы. Исследования, упомянутые в статье сайта Science Alert, показывают, что регулярная физическая активность связана с улучшением минеральной плотности костей и может снижать риск остеопороза. Отдельно отмечается, что практики вроде тай-чи улучшают баланс и мышечную силу, снижая риск падений, а значит, и переломов. Тай-чи, кстати, это одна из пяти причин крепкого здоровья китайцев.

Не менее важно питание. Кальций это основной строительный материал кости, а витамин D необходим для его усвоения. Молочные продукты, листовые зеленые овощи, обогащенные продукты — основные пищевые источники кальция. Если рацион не покрывает потребность, врач может рекомендовать добавки. Дефицит витамина D — распространенная проблема во многих странах, поэтому его дополнительный прием нередко рекомендуется. Но борщить с этим витамином тоже нельзя, потому что недавно отравления витамином D выросли на 1600%.

Отказ от курения и ограничение алкоголя — еще два шага, которые помогают замедлить потерю костной массы. Это тяжело, но существует несколько эффективных способов бросить курить по мнению ученых.

Когда при остеопении назначают лекарства

Не каждому человеку с остеопенией нужна медикаментозная терапия. Врачи ориентируются на индивидуальную оценку риска переломов: учитывают возраст, T-критерий, прием стероидов и другие факторы. Специальные калькуляторы позволяют рассчитать вероятность перелома в ближайшие десять лет и на основе этого принять решение.

Если риск высок или если человек уже перенес хрупкий перелом, могут быть назначены антирезорбтивные препараты, которые замедляют разрушение костной ткани и помогают сохранить ее плотность. Такие лекарства чаще используются при остеопорозе, но могут быть полезны и пациентам с остеопенией из группы высокого риска.

Как остановить потерю плотности костей

Важнее всего — не воспринимать остеопению как мягкую версию остеопороза, которая неизбежно в него перейдет. Это скорее точка, в которой еще можно развернуть ситуацию. Данные исследований указывают, что раннее выявление и целенаправленные изменения образа жизни способны значительно замедлить потерю костной массы и снизить риск развития остеопороза. В некоторых случаях минеральная плотность костей даже улучшается при правильно подобранном лечении и коррекции привычек.

Здоровье костей — это результат того, как мы питались, двигались и жили на протяжении десятилетий. Поддержание здоровых привычек остается самой надежной стратегией. И если вам за сорок, имеет смысл поговорить с врачом о том, нужно ли проходить денситометрию.