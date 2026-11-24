Недавно я решил обновить гардероб и задумался: какие вещи уже выглядят устаревшими, хотя ещё пару лет назад казались модными? Я почитал, что советуют стилисты на сезон осень-зима 2026/2027. Чтобы вам было интереснее, я также почитал разделы с советами для девушек. Получилось по пять вещей на каждый гардероб, которые постепенно выходят из моды. В мужской одежде главными стали умеренность и удобство. В женской возвращаются элегантность, яркие детали и индивидуальность. По-настоящему стыдиться своей одежды, конечно, не нужно: с тех пор как люди начали носить одежду, она прежде всего греет и защищает. Но если вы собираетесь за покупками, эти тенденции полезно знать.
Список вещей вышедших из мужской моды
Мужские советы я нашёл у имидж-стилиста Екатерины Красновой, их публиковал WomanHit. По её словам, мужской гардероб сейчас становится практичнее, сдержаннее и индивидуальнее. Вот что она советует убрать подальше:
- Слишком узкие джинсы. Модели, которые сидят почти как лосины, остались приметой 2010-х. Они искажают пропорции фигуры и плохо смотрятся с современными куртками. Лучше взять прямые джинсы тёмно-синего или чёрного цвета.
- Футболки с огромными логотипами. Название дорогого бренда на всю грудь больше не считается признаком статуса и может выглядеть как попытка похвастаться деньгами. Замена: однотонные футболки и свитшоты из плотной ткани.
- Чрезмерно большие куртки. Свободный крой по-прежнему в моде, но огромные плечи и слишком длинные рукава создают впечатление, что вещь купили на несколько размеров больше. Лучше выбрать куртку прямого кроя с умеренным объёмом.
- Тонкие облегающие кардиганы. Особенно старомодно они смотрятся поверх офисной рубашки, а синтетические модели ещё и быстро покрываются катышками. На смену им приходят плотные кардиганы, фактурные свитера и джемперы.
- Кроссовки на гигантской подошве. Совсем недавно массивные кроссовки были на пике, но теперь мода сместилась к более аккуратной обуви. Подойдут классические кеды, ретрокроссовки или замшевые модели.
Когда я сравнил этот список со своим шкафом, совпадения нашлись: тесные джинсы и пара дурацких футболок у меня точно есть. Хорошая новость в том, что все замены довольно простые, и найти их можно в любом обычном магазине.
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Список вещей вышедших из женской моды
В женском гардеробе всё меняется похожим образом: уходят крайности, возвращаются силуэт и цвет. Эти советы собрало издание ЧИТА.ру.
- Джинсы скинни. Самые обтягивающие джинсы уже не так популярны, как десять лет назад. Они понемногу пытаются вернуться, но пока актуальнее прямые фасоны или модели, слегка расширенные от колена.
- Ботинки на тракторной подошве. Интерес к грубой обуви с массивным протектором слабеет, особенно когда подошва выглядит непропорционально большой. Вместо них лучше выбрать лаконичные ботинки, сапоги или ботильоны на обычной подошве.
- Шапки с большим помпоном. Их носили в основном в середине 2010-х. Сейчас популярны простые головные уборы, которые легко сочетать с любой верхней одеждой: вязаная шапка без помпона или капор.
- Пуховики-одеяла. Бесформенные модели, полностью скрывающие фигуру, уступают место более аккуратным, потому что в моду возвращается подчёркнутая талия. Замена: пуховик умеренного объёма или пальто с поясом. Но в мороз тепло всё равно важнее моды.
- Полностью бежевые образы. Бежевые одежда, сумка и обувь без единого акцента больше не считаются беспроигрышным вариантом. После нескольких лет минимализма в моду возвращаются краски: нейтральную базу советуют дополнять бордовыми, синими или зелёными деталями.
Стилист Альфия Янтураева считает, что даже старая вещь может выглядеть современно, если она хорошо сидит и правильно сочетается с остальной одеждой. Поэтому выбрасывать всё сразу не обязательно: иногда достаточно сменить обувь или добавить одну яркую деталь.
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Базовая одежда на каждый день
Чтобы не обновлять гардероб каждый год, стилисты советуют вкладываться в универсальные вещи. Вот список, который я для себя составил:
- прямые классические джинсы;
- однотонные футболки и свитеры;
- белые рубашки;
- кожаные куртки простого кроя;
- классические пальто;
- аккуратные кеды и кожаные ботинки.
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Если сводить всё к одному правилу, то главная тенденция сезона — отказ от крайностей. Не стоит выбирать вещи слишком тесные или слишком большие, чересчур вычурные или совсем безликие. Именно так я и буду обновлять свой гардероб: меньше случайных трендовых покупок и больше вещей, которые хорошо сидят и подходят друг к другу.
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