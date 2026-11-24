Недавно я решил обновить гардероб и задумался: какие вещи уже выглядят устаревшими, хотя ещё пару лет назад казались модными? Я почитал, что советуют стилисты на сезон осень-зима 2026/2027. Чтобы вам было интереснее, я также почитал разделы с советами для девушек. Получилось по пять вещей на каждый гардероб, которые постепенно выходят из моды. В мужской одежде главными стали умеренность и удобство. В женской возвращаются элегантность, яркие детали и индивидуальность. По-настоящему стыдиться своей одежды, конечно, не нужно: с тех пор как люди начали носить одежду, она прежде всего греет и защищает. Но если вы собираетесь за покупками, эти тенденции полезно знать.

Список вещей вышедших из мужской моды

Мужские советы я нашёл у имидж-стилиста Екатерины Красновой, их публиковал WomanHit. По её словам, мужской гардероб сейчас становится практичнее, сдержаннее и индивидуальнее. Вот что она советует убрать подальше:

Слишком узкие джинсы. Модели, которые сидят почти как лосины, остались приметой 2010-х. Они искажают пропорции фигуры и плохо смотрятся с современными куртками. Лучше взять прямые джинсы тёмно-синего или чёрного цвета.

Модели, которые сидят почти как лосины, остались приметой 2010-х. Они искажают пропорции фигуры и плохо смотрятся с современными куртками. Лучше взять прямые джинсы тёмно-синего или чёрного цвета. Футболки с огромными логотипами. Название дорогого бренда на всю грудь больше не считается признаком статуса и может выглядеть как попытка похвастаться деньгами. Замена: однотонные футболки и свитшоты из плотной ткани.

Название дорогого бренда на всю грудь больше не считается признаком статуса и может выглядеть как попытка похвастаться деньгами. Замена: однотонные футболки и свитшоты из плотной ткани. Чрезмерно большие куртки. Свободный крой по-прежнему в моде, но огромные плечи и слишком длинные рукава создают впечатление, что вещь купили на несколько размеров больше. Лучше выбрать куртку прямого кроя с умеренным объёмом.

Свободный крой по-прежнему в моде, но огромные плечи и слишком длинные рукава создают впечатление, что вещь купили на несколько размеров больше. Лучше выбрать куртку прямого кроя с умеренным объёмом. Тонкие облегающие кардиганы. Особенно старомодно они смотрятся поверх офисной рубашки, а синтетические модели ещё и быстро покрываются катышками. На смену им приходят плотные кардиганы, фактурные свитера и джемперы.

Особенно старомодно они смотрятся поверх офисной рубашки, а синтетические модели ещё и быстро покрываются катышками. На смену им приходят плотные кардиганы, фактурные свитера и джемперы. Кроссовки на гигантской подошве. Совсем недавно массивные кроссовки были на пике, но теперь мода сместилась к более аккуратной обуви. Подойдут классические кеды, ретрокроссовки или замшевые модели.

Когда я сравнил этот список со своим шкафом, совпадения нашлись: тесные джинсы и пара дурацких футболок у меня точно есть. Хорошая новость в том, что все замены довольно простые, и найти их можно в любом обычном магазине.

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Список вещей вышедших из женской моды

В женском гардеробе всё меняется похожим образом: уходят крайности, возвращаются силуэт и цвет. Эти советы собрало издание ЧИТА.ру.

Джинсы скинни. Самые обтягивающие джинсы уже не так популярны, как десять лет назад. Они понемногу пытаются вернуться, но пока актуальнее прямые фасоны или модели, слегка расширенные от колена.

Самые обтягивающие джинсы уже не так популярны, как десять лет назад. Они понемногу пытаются вернуться, но пока актуальнее прямые фасоны или модели, слегка расширенные от колена. Ботинки на тракторной подошве. Интерес к грубой обуви с массивным протектором слабеет, особенно когда подошва выглядит непропорционально большой. Вместо них лучше выбрать лаконичные ботинки, сапоги или ботильоны на обычной подошве.

Интерес к грубой обуви с массивным протектором слабеет, особенно когда подошва выглядит непропорционально большой. Вместо них лучше выбрать лаконичные ботинки, сапоги или ботильоны на обычной подошве. Шапки с большим помпоном. Их носили в основном в середине 2010-х. Сейчас популярны простые головные уборы, которые легко сочетать с любой верхней одеждой: вязаная шапка без помпона или капор.

Их носили в основном в середине 2010-х. Сейчас популярны простые головные уборы, которые легко сочетать с любой верхней одеждой: вязаная шапка без помпона или капор. Пуховики-одеяла. Бесформенные модели, полностью скрывающие фигуру, уступают место более аккуратным, потому что в моду возвращается подчёркнутая талия. Замена: пуховик умеренного объёма или пальто с поясом. Но в мороз тепло всё равно важнее моды.

Бесформенные модели, полностью скрывающие фигуру, уступают место более аккуратным, потому что в моду возвращается подчёркнутая талия. Замена: пуховик умеренного объёма или пальто с поясом. Но в мороз тепло всё равно важнее моды. Полностью бежевые образы. Бежевые одежда, сумка и обувь без единого акцента больше не считаются беспроигрышным вариантом. После нескольких лет минимализма в моду возвращаются краски: нейтральную базу советуют дополнять бордовыми, синими или зелёными деталями.

Стилист Альфия Янтураева считает, что даже старая вещь может выглядеть современно, если она хорошо сидит и правильно сочетается с остальной одеждой. Поэтому выбрасывать всё сразу не обязательно: иногда достаточно сменить обувь или добавить одну яркую деталь.

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Базовая одежда на каждый день

Чтобы не обновлять гардероб каждый год, стилисты советуют вкладываться в универсальные вещи. Вот список, который я для себя составил:

прямые классические джинсы;

однотонные футболки и свитеры;

белые рубашки;

кожаные куртки простого кроя;

классические пальто;

аккуратные кеды и кожаные ботинки.

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Если сводить всё к одному правилу, то главная тенденция сезона — отказ от крайностей. Не стоит выбирать вещи слишком тесные или слишком большие, чересчур вычурные или совсем безликие. Именно так я и буду обновлять свой гардероб: меньше случайных трендовых покупок и больше вещей, которые хорошо сидят и подходят друг к другу.