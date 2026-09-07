Какие женщины чаще всего несчастны в отношениях

Вера Макарова

Многие женщины годами переходят от одного тяжёлого романа к другому и уверены, что им просто не везёт. Но причина не в невезении, а в установках, которые девочкам внушают с раннего детства. Речь о гендерной социализации — наборе представлений о том, какой «должна быть» женщина, которые ребёнок впитывает из сказок, мультфильмов и родительских наставлений. Парадокс в том, что самые прилежные ученицы этой школы чаще остаются несчастными в отношениях, а те, кого общество привыкло жалеть, справляются заметно лучше.

Счастье в отношениях начинается там, где они перестают быть единственным смыслом жизни. Фото.

Счастье в отношениях начинается там, где они перестают быть единственным смыслом жизни

Три установки, которые девочки усваивают из сказок и наставлений

Темы отношений между мужчиной и женщиной интересуют в основном женщин — это заметно по любому книжному прилавку и любому форуму. Логично предположить, что так устроена женская психика: природа велела любить и жить только этим. Но никакой врождённой программы «жить ради любви» у женщин нет. Есть воспитание.

Принцесса ждёт принца, мачеха злая, потому что нелюбима, а хорошая девочка в награду получает свадьбу — сюжет повторяется из книжки в книжку. Добавьте к этому реплики бабушек и мам, и к школе у девочки складывается примерно такая картина мира:

  • ты живёшь для того, чтобы выйти замуж;
  • главное предназначение женщины — стать жёной и матерью;
  • нужно быть красивой, тогда найдётся жених и придёт счастье.

Никто не произносит это как инструкцию. Установки работают именно потому, что их не проговаривают, а показывают — примером, интонацией, тем, за что хвалят и за что качают головой.

Представления о «правильной» женской жизни формируются задолго до первых отношений. Фото.

Представления о «правильной» женской жизни формируются задолго до первых отношений

Независимых женщин жалеют, но несчастны не они

Обратная сторона той же медали — отношение к женщинам, которые увлеклись карьерой, хобби или путешествиями. Такой фокус внимания общество, как правило, не поощряет. А если женщина ещё и успешна, в ход идёт готовое объяснение: на самом деле она несчастна, а все достижения — лишь способ заглушить нерастраченную материнскую любовь. Так ей, бедной, одиноко, что она забивает жизнь делами.

Приём удобный: любой успех можно переписать как симптом. Но с реальностью он расходится: тяжёлая личная жизнь чаще складывается вовсе не у «карьеристок», а у тех, кто ставит любовь и отношения на первое место.

Любовь на первом месте притягивает абьюзеров

Звучит несправедливо: женщина ждала любви больше всего на свете, и именно она чаще получает партнёра, который её ни во что не ставит. Но логика здесь простая. Если отношения — единственный источник счастья, за них держатся любой ценой: границы сдвигаются, обиды проглатываются, на грубость находится оправдание. Абьюзер — человек, который систематически унижает и контролирует партнёра, — такую готовность терпеть распознаёт быстро.

Чем сильнее страх потерять отношения, тем проще человеку начать терпеть то, чего терпеть не стоит. Фото.

Чем сильнее страх потерять отношения, тем проще человеку начать терпеть то, чего терпеть не стоит

Отсюда и знакомые жалобы: «он меня не ценит», «он не считается с моим мнением». Женщине, у которой нет другого смысла жизни, уйти некуда, а партнёр это понимает — и не видит причин меняться.

Страдает и интимная сторона. Трудно получать удовольствие от секса, когда всё внимание сосредоточено на желаниях мужчины и на том, чтобы ему понравиться. Собственные желания в такой схеме просто не предусмотрены.

Почему обиженные жёны годами не уходят

Отдельный сюжет — женщины, которые терпят плохое отношение или измены мужа, но не уходят. Первая причина — та же установка: без партнёра счастья не бывает, значит, любой муж лучше, чем никакого.

Есть и вторая, менее очевидная. Обиженная жена нередко ждёт извинений. Годами. Ей кажется, что рано или поздно справедливость восторжествует: муж осознает, раскается, попросит прощения — и тогда можно будет либо простить, либо уйти с чистой совестью. Ловушка в том, что жизнь ставится на паузу ради момента, который может не наступить никогда.

Свои интересы работают как страховка

Из всего этого следует неожиданный практический вывод: чтобы наладить личную жизнь, нужно перестать делать её главной. Не в смысле «разлюбить», а в смысле снять с отношений роль единственной опоры, на которой держится всё остальное.

Собственная жизнь вне отношений снижает страх одиночества и помогает выбирать партнёра осознаннее. Фото.

Собственная жизнь вне отношений снижает страх одиночества и помогает выбирать партнёра осознаннее

Вот как это выглядит на практике:

  • дело, которое интересно само по себе, — работа, учёба, проект, где результат не зависит от чьего-то одобрения;
  • увлечения без «полезной» цели: хоть танцы, хоть чтение. Голова, занятая своим, меньше крутится вокруг партнёра;
  • поездки и друзья, которые существуют отдельно от отношений и не исчезнут, если роман закончится;
  • честный вопрос себе — и в постели, и вне её: «а чего хочу я?».

Женщина, у которой есть своя жизнь, не станет держаться за того, кто её ни во что не ставит: ей есть куда идти. И, что важнее, партнёра она выбирает не от страха одиночества, а потому что с ним действительно хорошо. Установки из детства никуда не денутся сами, но их можно заметить — а замеченная установка уже перестаёт управлять человеком незаметно.

Важная оговорка: это наблюдения из практики психолога Михаила Лабковского, а не статистика, поэтому речь о закономерности, а не о приговоре.

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