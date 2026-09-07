Какие женщины чаще всего несчастны в отношениях

Многие женщины годами переходят от одного тяжёлого романа к другому и уверены, что им просто не везёт. Но причина не в невезении, а в установках, которые девочкам внушают с раннего детства. Речь о гендерной социализации — наборе представлений о том, какой «должна быть» женщина, которые ребёнок впитывает из сказок, мультфильмов и родительских наставлений. Парадокс в том, что самые прилежные ученицы этой школы чаще остаются несчастными в отношениях, а те, кого общество привыкло жалеть, справляются заметно лучше.

Три установки, которые девочки усваивают из сказок и наставлений

Темы отношений между мужчиной и женщиной интересуют в основном женщин — это заметно по любому книжному прилавку и любому форуму. Логично предположить, что так устроена женская психика: природа велела любить и жить только этим. Но никакой врождённой программы «жить ради любви» у женщин нет. Есть воспитание.

Принцесса ждёт принца, мачеха злая, потому что нелюбима, а хорошая девочка в награду получает свадьбу — сюжет повторяется из книжки в книжку. Добавьте к этому реплики бабушек и мам, и к школе у девочки складывается примерно такая картина мира:

ты живёшь для того, чтобы выйти замуж;

главное предназначение женщины — стать жёной и матерью;

нужно быть красивой, тогда найдётся жених и придёт счастье.

Никто не произносит это как инструкцию. Установки работают именно потому, что их не проговаривают, а показывают — примером, интонацией, тем, за что хвалят и за что качают головой.

Независимых женщин жалеют, но несчастны не они

Обратная сторона той же медали — отношение к женщинам, которые увлеклись карьерой, хобби или путешествиями. Такой фокус внимания общество, как правило, не поощряет. А если женщина ещё и успешна, в ход идёт готовое объяснение: на самом деле она несчастна, а все достижения — лишь способ заглушить нерастраченную материнскую любовь. Так ей, бедной, одиноко, что она забивает жизнь делами.

Приём удобный: любой успех можно переписать как симптом. Но с реальностью он расходится: тяжёлая личная жизнь чаще складывается вовсе не у «карьеристок», а у тех, кто ставит любовь и отношения на первое место.

Любовь на первом месте притягивает абьюзеров

Звучит несправедливо: женщина ждала любви больше всего на свете, и именно она чаще получает партнёра, который её ни во что не ставит. Но логика здесь простая. Если отношения — единственный источник счастья, за них держатся любой ценой: границы сдвигаются, обиды проглатываются, на грубость находится оправдание. Абьюзер — человек, который систематически унижает и контролирует партнёра, — такую готовность терпеть распознаёт быстро.

Отсюда и знакомые жалобы: «он меня не ценит», «он не считается с моим мнением». Женщине, у которой нет другого смысла жизни, уйти некуда, а партнёр это понимает — и не видит причин меняться.

Страдает и интимная сторона. Трудно получать удовольствие от секса, когда всё внимание сосредоточено на желаниях мужчины и на том, чтобы ему понравиться. Собственные желания в такой схеме просто не предусмотрены.

Почему обиженные жёны годами не уходят

Отдельный сюжет — женщины, которые терпят плохое отношение или измены мужа, но не уходят. Первая причина — та же установка: без партнёра счастья не бывает, значит, любой муж лучше, чем никакого.

Есть и вторая, менее очевидная. Обиженная жена нередко ждёт извинений. Годами. Ей кажется, что рано или поздно справедливость восторжествует: муж осознает, раскается, попросит прощения — и тогда можно будет либо простить, либо уйти с чистой совестью. Ловушка в том, что жизнь ставится на паузу ради момента, который может не наступить никогда.

Свои интересы работают как страховка

Из всего этого следует неожиданный практический вывод: чтобы наладить личную жизнь, нужно перестать делать её главной. Не в смысле «разлюбить», а в смысле снять с отношений роль единственной опоры, на которой держится всё остальное.

Вот как это выглядит на практике:

дело, которое интересно само по себе, — работа, учёба, проект, где результат не зависит от чьего-то одобрения;

увлечения без «полезной» цели: хоть танцы, хоть чтение. Голова, занятая своим, меньше крутится вокруг партнёра;

поездки и друзья, которые существуют отдельно от отношений и не исчезнут, если роман закончится;

честный вопрос себе — и в постели, и вне её: «а чего хочу я?».

Женщина, у которой есть своя жизнь, не станет держаться за того, кто её ни во что не ставит: ей есть куда идти. И, что важнее, партнёра она выбирает не от страха одиночества, а потому что с ним действительно хорошо. Установки из детства никуда не денутся сами, но их можно заметить — а замеченная установка уже перестаёт управлять человеком незаметно.

Важная оговорка: это наблюдения из практики психолога Михаила Лабковского, а не статистика, поэтому речь о закономерности, а не о приговоре.