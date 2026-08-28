Самые сладкие сорта арбузов: какие стоит искать на рынке

Даже самый сладкий по генам арбуз вырастет пресным, если ему не хватило солнца. Но некоторые сорта действительно чаще других радуют насыщенным, почти медовым вкусом. Разбираемся, какие сорта в России считаются самыми сахарными, чем они отличаются и почему даже с виду спелый арбуз бывает безвкусным.

Четыре фактора, от которых зависит сахаристость мякоти

Сорт задаёт потолок сладости, но дотянуться до него помогает только правильный уход. По словам эксперта, на итоговый вкус влияют четыре вещи, и все они одинаково важны.

Сорт закладывает генетический предел сладости. Одни сорта слаще от природы, а селекционеры выводят гибриды, способные накапливать больше сахаров.

Одни сорта слаще от природы, а селекционеры выводят гибриды, способные накапливать больше сахаров. Арбузу нужен жаркий сухой климат и длинный день. Именно поэтому самые сладкие плоды растут на юге.

Именно поэтому самые сладкие плоды растут на юге. Лишняя влага делает мякоть водянистой. Профессиональные бахчеводы прекращают полив за одну-две недели до сбора.

Профессиональные бахчеводы прекращают полив за одну-две недели до сбора. Сахар копится в последние недели роста. Сорванный раньше времени плод останется кислым.

Поэтому в неудачный по погоде год выбрать сладкий арбуз почти невозможно, каким бы «правильным» ни был сорт на этикетке.

Легенды советской селекции: «Холодок» и «Огонёк»

Два самых народных сорта достались нам ещё от СССР — и оба до сих пор в лидерах по вкусу. «Холодок» — крупный, вытянутый, с тёмно-зелёным рисунком, позднеспелый южанин из Астраханской, Волгоградской областей, Ставрополья и Кубани. Его любят за плотную хрустящую мякоть и феноменальную лёжкость: такой арбуз спокойно доживает до Нового года.

«Огонёк» — полная противоположность по характеру. Это ультраранний сорт (65–70 дней), маленькие шаровидные плоды по 1,5–3 кг с тончайшей коркой. Из-за тонкой кожуры он не переносит дальних перевозок, зато на дачном участке и местном рынке остаётся чемпионом по вкусу. Именно такие неприхотливые сорта, как «Огонёк», выручают дачников в средней полосе, где лето короткое, а солнца заметно меньше, чем на юге. Впрочем, при подходящих условиях арбузы выращивают даже в Антарктиде.

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Рекордсмены по сахару: «Чёрный принц», «Шуга Бэби» и «Топ Ган F1»

Если гнаться именно за максимумом сладости, стоит присмотреться к следующим трём сортам.

«Чёрный принц» с Кубани легко узнать по глянцевой почти чёрной корке без полосок и тёмно-малиновой мякоти. Сахаристость доходит до 13–14% — это один из самых десертных сортов на рынке, сочный и с малым количеством семечек. «Шуга Бэби» (в переводе — «Сахарный малыш») даёт до 12–13% сахара и при этом созревает всего за 75–80 дней. Небольшие округлые арбузы по 3–6 кг с почти чёрной коркой успевают вызреть даже там, где лето короткое. А голландский гибрид «Топ Ган F1» ценят промышленные хозяйства: он стабильно набирает 11–12% сахара даже в дождливые и прохладные недели, когда другие сорта водянистые. Плоды крупные, до 8–10 кг, с медовым послевкусием.

Кстати, мы рассказывали, как делают арбузы без косточек и почему они не ГМО. Так что смело покупайте и наслаждайтесь.

«Лунный» — арбуз с жёлтой мякотью и вкусом манго

Самый необычный сорт в списке выглядит снаружи как обычный полосатый арбуз, но внутри у него ярко-жёлтая мякоть. «Лунный» вывели на Астраханской бахчевой опытной станции, и по сладости он обгоняет многих красных собратьев. Во вкусе есть нотки лимона, манго и тыквы — так что удивить гостей на столе им точно получится.

И «Лунный» далеко не единственный: в мире есть и другие необычные сорта арбуза с непривычным видом и вкусом.

Где в России растут самые сладкие арбузы

Арбузы выращивают во многих регионах России, но несколько из них год за годом остаются главными.

Астраханская область — исторический центр арбузосеяния: песчаные почвы и палящее солнце дают максимум сахара сортам «Холодок», «Астраханский» и «Продюсер».

— исторический центр арбузосеяния: песчаные почвы и палящее солнце дают максимум сахара сортам «Холодок», «Астраханский» и «Продюсер». Волгоградская область конкурирует с Астраханью по объёмам. Здесь выращивают отличные ранние и средние сорта.

конкурирует с Астраханью по объёмам. Здесь выращивают отличные ранние и средние сорта. Кубань и Ставрополье поставляют арбузы первыми. Мягкий климат и ранняя весна дают фору по срокам.

поставляют арбузы первыми. Мягкий климат и ранняя весна дают фору по срокам. Дагестан быстро набирает обороты. Регион всё активнее везёт в центр страны сладкие плоды.

Покупая арбуз, смотрите не только на название сорта, но и на регион и время созревания. Не случайно сезон арбузов и дынь приходится на конец лета. Чаще всего самые сладкие — южные плоды, снятые в свой сезон, а не ранние арбузы, сорванные раньше срока и долго ехавшие до магазина.