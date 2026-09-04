Cколько сегодня стоили бы обычные вещи из СССР с учетом современных денег

Хлеб за 17 копеек, проезд в метро за 5 копеек, мороженое за 19 копеек — советские ценники кажутся нам почти бесплатными. Но если пересчитать их не по курсу, а через среднюю зарплату, картина меняется. Обычные продукты и транспорт действительно остаются дешевыми. А вот холодильник, телевизор или автомобиль превращаются в покупки, которые сегодня потянули бы на сотни тысяч и даже миллионы рублей. Какую же долю зарплаты на самом деле отнимала каждая покупка тогда и сколько это составляет сегодня?

Один рубль 1985 года — примерно 600 рублей сегодня

За точку отсчета возьмем 1985 год: это еще поздний СССР, до резких экономических перемен конца 1980-х и начала 1990-х. По советской статистике, среднемесячная денежная зарплата рабочих и служащих в СССР тогда составляла 190,1 рубля, а в РСФСР — 201,4 рубля. Для сравнения, по данным Росстата, в июне 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в России достигла 114 743 рублей.

Поскольку мы сравниваем советские цены именно с современной Россией, корректнее ориентироваться на показатель РСФСР. Если разделить 114 743 на 201,4, получится коэффициент около 570. То есть очень грубо один рубль зарплаты образца 1985 года соответствует примерно 570 рублям современной зарплаты. Чтобы не усложнять дальнейшие расчеты, будем использовать условный коэффициент 600, помня, что он немного завышает результат.

Это не официальный курс и не точный пересчет покупательной способности. Такой метод лишь показывает, какую долю средней зарплаты стоила та или иная вещь тогда и сколько аналогичная доля составляет сегодня.

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Хлеб за 17 копеек — более 100 рублей за килограмм

По обследованиям семейных бюджетов, килограмм ржаного хлеба в 1985 году обходился семьям рабочих и служащих в среднем в 17 копеек, а пшеничного — в 31 копейку. Если перевести это в привычные нам буханки, обычная буханка ржаного хлеба стоила примерно 12–14 копеек, а пшеничного — около 22–25 копеек.

По нашему условному пересчету это соответствует примерно 70–80 и 130–150 современным рублям за буханку. Средняя цена всей категории «хлеб и хлебобулочные изделия» в государственной торговле и потребительской кооперации составляла около 27 копеек за килограмм, то есть примерно 160 рублей за килограмм в сегодняшнем пересчете.

Хлеб действительно был дешевым относительно зарплаты, но не настолько сказочно, как может показаться при взгляде на советские ценники с копеечными суммами.

Десяток яиц обходился в 620 современных рублей

Средняя розничная цена десятка яиц в 1985 году составляла 1 рубль 3 копейки. По нашему условному коэффициенту 600 это примерно 618 современных рублей. И здесь советские цены уже перестают выглядеть волшебными: в июне 2026 года десяток яиц в России стоил в среднем около 97 рублей. Если сравнивать цену со средней зарплатой, яйца сегодня примерно в шесть раз доступнее, чем в 1985 году.

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Мясо, колбаса и масло: от 1100 до 2000 рублей за килограмм

Килограмм мяса, включая птицу, в 1985 году стоил в среднем 1,89 рубля, что по нашему условному пересчету соответствует примерно 1134 современным рублям. Колбасные изделия за 2,69 рубля превращаются примерно в 1614 рублей, сыр и брынза за 2,34 рубля — в 1404 рубля, а животное масло за 3,42 рубля — примерно в 2052 рубля за килограмм.

Даже знаменитая «колбаса по два двадцать» выглядит иначе, если помнить, что средняя зарплата в РСФСР составляла около 200 рублей в месяц. По нашему условному коэффициенту ее цена соответствовала бы примерно 1320 современным рублям за килограмм.

Мороженое за 20 копеек стоило как обычное сегодняшнее

Обычный пломбир в вафельном стаканчике в середине 1980-х стоил около 20 копеек. По нашему зарплатному пересчету это примерно 120 современных рублей — вполне обычная цена порции мороженого сегодня. Это хороший пример того, почему советские копейки нельзя воспринимать буквально: 20 копеек тогда по отношению к зарплате — совсем не то же самое, что 20 рублей сейчас.

Билет в кино — от 150 до 300 рублей

Взрослый билет на дневной сеанс мог стоить около 25 копеек, вечерний — примерно 30–50 копеек, а на двухсерийный фильм цена удваивалась и в некоторых случаях доходила до рубля и выше. По нашему условному пересчету 25 и 50 копеек — это примерно 150 и 300 современных рублей, а рубль — около 600 рублей.

Кино при этом действительно было массовым развлечением. В 1985 году в СССР зафиксировали около 4,1 миллиарда посещений киносеансов — в среднем примерно 15 походов в кино на каждого жителя страны.

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Метро за пятак — в 2,5 раза дешевле нынешнего

Самая известная советская цена — 5 копеек за поездку в московском метро. В 1961 году все станции оборудовали автоматическими контрольными пунктами, которые принимали обычную пятикопеечную монету, и этот тариф продержался почти три десятилетия — до апреля 1991 года. По нашему условному пересчету это примерно 30 современных рублей.

С 2 января 2026 года поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» стоит 75 рублей. Если сравнивать эти суммы со средней зарплатой, поездка в московском метро сегодня обходится примерно в 2,6 раза дороже, чем в 1985 году.

Пара обуви — почти 10 тысяч рублей

Средняя розничная цена кожаной, текстильной и комбинированной обуви в 1985 году составляла 15,86 рубля за пару. Важно, что это средняя цена целой товарной группы, а не конкретных ботинок или сапог. По нашему условному пересчету это около 9500 современных рублей. Метр шерстяной ткани стоил в среднем 13,56 рубля — примерно 8100 рублей в сегодняшнем пересчете.

Неудивительно, что одежду и обувь старались носить дольше, ремонтировали и переделывали, а промокшие ботинки сушили с помощью газет, чтобы они прослужили еще сезон.

Стиральная машина — половина зарплаты

Средняя стиральная машина в 1985 году стоила 94,61 рубля. По нашему условному пересчету это примерно 57 000 современных рублей. Для семьи со средней зарплатой в РСФСР такая покупка означала расход почти половины месячного дохода.

При этом речь идет о технике 1985 года: ее нельзя напрямую сравнивать с современными машинами по автоматике, энергоэффективности и удобству. Зато советские стиральные машины часто отличались простотой конструкции и ремонтопригодностью, поэтому некоторые экземпляры действительно продолжают работать спустя десятилетия.

Цветной телевизор — почти 390 тысяч рублей

Одна из самых впечатляющих цифр: средняя цена цветного телевизора в 1985 году составляла 643,99 рубля. По нашему условному пересчету это примерно 386 000 современных рублей. Для семьи со средней зарплатой в РСФСР такая покупка означала расход примерно 3,2 месячного дохода.

Сегодня телевизор стал обычной бытовой техникой, которую многие покупают без долгих накоплений. А в СССР цветной телевизор был одной из самых дорогих и желанных вещей в квартире, часто превращаясь в крупную семейную покупку.

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Автомобиль — 4,6 миллиона и почти три с половиной года работы

Средняя розничная цена легкового автомобиля в 1985 году составляла 7748 рублей. Это была средняя стоимость по всем продававшимся машинам, а не цена конкретной модели. По нашему условному пересчету такая покупка соответствует примерно 4,65 млн современных рублей.

Но нагляднее считать не рублями, а зарплатами. Если разделить 7748 рублей на средний доход в РСФСР (201,4 рубля), получится около 38,5 месячных зарплат — больше трех лет работы, если гипотетически не тратить деньги ни на что другое.

Именно поэтому автомобиль в СССР был большой семейной целью: люди годами копили деньги, а после накопления еще могли столкнуться с очередью и ограниченной доступностью машин.

Низкая цена на ценнике не гарантировала покупку

Все расчеты выше исходят из того, что товар можно было просто купить по государственной цене. На практике это было не всегда так. В 1985 году продукты на колхозных рынках стоили в среднем в 2,63 раза дороже, чем в государственной торговле: мясо — в 2,53 раза, молочные продукты — в 3,83 раза.

Получалась развилка: либо дешевое мясо по государственной цене, которого может не оказаться в магазине, либо мясо на рынке, которое есть, но в два с половиной раза дороже. Поэтому фраза «в СССР мясо стоило два рубля» сама по себе почти ничего не говорит о реальном уровне жизни.

Дешевыми были хлеб, транспорт и кино, дорогими — техника и машины

Расчеты показывают понятную закономерность:

хлеб и базовые продукты занимали небольшую часть зарплаты — это была сознательная государственная политика цен;

общественный транспорт и кино были очень доступны: пятак за метро — около 30 нынешних рублей, билет в кино — 150–300;

одежда, обувь, техника, электроника и автомобили относительно зарплаты стоили дорого: стиральная машина занимала почти половину зарплаты, телевизор — больше трех, а автомобиль — почти сорок месячных доходов.

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Когда СССР вспоминают словами «хлеб по 20 копеек, мороженое по 19», в памяти всплывают именно самые дешевые дотируемые товары. Универсального курса советского рубля не существует: для хлеба он был очень «сильным», для техники — гораздо слабее. Поэтому честнее сравнивать не ценники, а количество часов и месяцев работы ради конкретной вещи.