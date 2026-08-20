Как понять, что с вами общаются только из вежливости

Рамис Ганиев

Вы когда-нибудь чувствовали, что с вами разговаривают, но без особого желания? Вроде и отвечают, не грубят, спрашивают как дела, но внутри остается осадочек. И такое отношение может сильно испортить настроение, даже если у вас сильный характер. Как понять, что человек общается с вами с интересом, а не терпит из вежливости? Есть несколько важных признаков, которые выдают истинное отношение собеседника.

Иногда люди общаются от вежливости, но это не обозначает неприязнь. Фото.

Иногда люди общаются от вежливости, но это не обозначает неприязнь

Вежливость очень легко спутать с симпатией

В лингвистике есть специальный термин — фатическое общение. Это светский разговор, главная задача которого состоит не в передаче важной информации и не в глубоком сближении, а в установлении простого социального контакта. К фатическому общению можно отнести дежурные фразы о погоде, здоровье или выходных. Такое общение может показаться теплым, но в нем обычно нет очень глубокого желания дружить.

Особенно осторожно нужно относиться к дружелюбию людей, которым положено быть приветливыми по работе: бариста, продавцов, консультантов или администраторов. Их шутки и поддержание диалога могут быть настоящими, но это все равно остается частью профессионального этикета.

Поэтому самый правильный вопрос, который стоит себе задать, звучит не «приятно ли человек со мной разговаривает?», а «что происходит, когда ему больше не нужно со мной разговаривать?».

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Как понять что человек общается из вежливости

Если вы сомневаетесь в искренности чужого интереса, стоит обратить внимание на закономерности в вашем общении. Один неудачный разговор ничего не значит, но вот следующие признаки могут говорить о том, что человеку на самом деле не интересно с вами разговаривать.

  • Общение существует только благодаря вашей инициативе. Вы пишете, задаете вопросы, присылаете мемы, предлагаете встретиться. Собеседник реагирует адекватно, но если вы замолкаете, не происходит вообще ничего;
  • Человек отвечает, но ничего не спрашивает. Формально он поддерживает диалог, рассказывает о своей работе или выходных, но не задает встречных уточняющих вопросов. Вам приходится буквально тащить разговор на себе;
  • Разговоры месяцами остаются на поверхностном уровне. При нормальном сближении люди постепенно переходят от обсуждения новостей и кино к личным переживаниям и взглядам. Если вы знакомы полгода, а диалог застрял на этапе «как работа — нормально», вероятно, такой дистанции собеседнику вполне достаточно;
  • Вы существуете для человека только в определенном контексте. Вы отлично ладите на курсах или в офисе, но после окончания занятий или увольнения контакт мгновенно обрывается;
  • Ваши предложения отклоняются без альтернатив. Человек может быть занят, это нормально. Но важны не сами отказы, а отсутствие встречного движения. Если вам отвечают «в пятницу не могу», но никогда не добавляют «давай лучше на следующей неделе», встреча имеет для собеседника низкий приоритет;
  • В переписке нет созидания. На длинные истории и важные новости вы получаете короткие реакции вроде «жесть», «понятно» или просто эмодзи. Собеседник лишь вежливо обслуживает ваши попытки начать общение.

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Тревожность сильно мешает общению

Пытаясь читать чужие мысли, мы часто забываем о том, что иногда мы склонны накручивать себя на пустом месте.

В научном обзоре, опубликованном журналом PsyJournals, описываются исследования людей с высокой социальной тревожностью. Оказалось, что они гораздо чаще интерпретируют обычные действия как что-то негативное. Например, если собеседник во время разговора просто посмотрел в окно, тревожный человек воспримет это как признак скуки и нежелания общаться.

Тревожность заставляет нас искать подвох во всем. Вместо того чтобы расслабиться, мы судорожно ищем признаки скрытой неприязни там, где человек просто устал или стесняется.

Долгие ответы в мессенджере, редкая инициатива, слабый зрительный контакт и даже неловкое молчание часто принимают за отсутствие интереса. Но парадокс в том, что иногда люди выглядят более закрытыми и холодными именно рядом с теми, чье мнение им особенно важно. Поэтому мысли в духе «он ответил через три часа, значит, я ему надоел» — это интерпретации фактов, а не сами факты.

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Три вопроса, чтобы понять, насколько вы интересны

Исследователи психологии общения подчеркивают, что в доверительном контакте всегда присутствует обратная связь и постепенное взаимное самораскрытие. Если вам сложно понять статус ваших отношений со знакомым или коллегой, проанализируйте последние несколько недель и задайте себе три вопроса.

  1. Есть ли взаимность? Делает ли другой человек хоть что-нибудь для поддержания общения, или весь процесс держится только на вашей энергии?
  2. Есть ли добровольность? Возникает ли между вами контакт в тех ситуациях, когда человек совершенно не обязан с вами разговаривать?
  3. Есть ли развитие? Становятся ли ваши разговоры более личными и разнообразными, или они годами не сдвигаются с мертвой точки?

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Если на все три вопроса вы уверенно отвечаете «нет», вероятность того, что с вами общаются исключительно из вежливости, крайне высока. Но важно помнить, что вежливость не равна неприязни. Если человек не стремится стать вашим лучшим другом, это не значит, что он плохо к вам относится. В реальной жизни между любовью и ненавистью лежит огромная территория приятелей, соседей и знакомых, которым просто комфортно поддерживать легкую дистанцию.

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