Что сказать человеку, который дает непрошенные советы

Вы когда-нибудь получали совет, который не просили, и чувствовали, что внутри все закипает? У меня такое было, и такие рекомендации часто звучат как скрытая критика, и от них хочется защититься. Но грубость портит отношения, а молчание оставляет неприятный осадок. К счастью, существует техника, которая позволяет закрыть тему сразу и без потери лица. И работает это ничуть не хуже чем защита от родственника, который любит вмешиваться в личную жизнь.

Почему люди дают непрошенные советы

Когда знакомые или родственники начинают рассказывать, как правильно жить, это редко является искренней заботой. В подобных словах часто слышится упрек: «Ты сам не справляешься» или «Я лучше знаю, что тебе нужно». Из-за этого собеседник автоматически начинает защищаться и оправдываться, что лишь подливает масла в огонь.

Как отмечают специалисты профильных психологических изданий, люди могут давать советы из желания занять доминирующую позицию или ради скрытой критики. При этом вычислять точный мотив собеседника совершенно необязательно. Важно лишь то, что вы имеете полное право отказаться продолжать разговор без объяснения причин.

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Что нельзя отвечать на непрошенные советы

Самая распространенная тактика, которая всегда приводит к провалу, это попытка подробно доказать, почему предложенная идея вам не подходит. Если вы начинаете объяснять свои ограничения, вы лишь даете оппоненту новые зацепки для рассуждений.

Например, вы говорите, что не можете сменить работу из-за кредита и нестабильного рынка. Советчик слышит в этом не окончательный отказ, а прямое приглашение продолжить переговоры. Он тут же предложит рефинансировать долг или приведет в пример успешного знакомого.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют отвечать конкретно и не вступать в длинные оправдания. Вместо перечисления проблем достаточно сказать: «Я решил поступить иначе», отрезав пути для дальнейших дискуссий.

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Как защититься от непрошенных советов

Чтобы уверенно и без лишних эмоций остановить словесный поток, психологи советуют использовать короткую схему из трех шагов:

Признайте позицию собеседника. Скажите «Спасибо, я услышал» или «Понимаю, что ты хочешь помочь». Благодарность за проявленное внимание совершенно не обязывает вас выполнять чужую рекомендацию; Обозначьте свои границы. Твердо произнесите: «Но решение я приму сам» или «Если мне понадобится мнение, я спрошу»; Закройте разговор. Сразу предложите сменить тему: «Давайте поговорим о другом» или «Мне пора вернуться к делам».

Эта эффективная формула показывает, что вы не нападаете на человека, но ясно исключаете дальнейшее обсуждение вопроса.

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Как общаться с родственниками и коллегами

В общении с близкими людьми ситуация всегда сложнее, так как они считают ваши решения частью жизни семьи. Здесь полезно использовать «я-послания», которые советует Московская служба психологической помощи. Вместо агрессивного «Ты постоянно меня контролируешь», лучше сказать: «Мне неприятно, когда мои решения обсуждают, прошу закрыть тему».

На работе непрошеные наставления от коллег равного статуса часто маскируют желание показать свою компетентность. В этом случае отлично работает прием конкретизации. Попробуйте перевести совет в реальное действие вопросом: «Хорошо, а какую часть этой работы вы готовы взять на себя?». Как правило, после предложения разделить реальную ответственность желание руководить чужими руками быстро испаряется.

Особенно жестко стоит пресекать комментарии о весе, браке или внешности. На фразы из серии «Я же добра тебе желаю» идеально отвечает спокойная конструкция: «Лучший способ меня поддержать — не обсуждать эту личную тему».

Техника заезженной пластинки против упрямцев

Иногда даже самые четкие границы не останавливают собеседника. В ответ звучат обвинения в упрямстве или нежелании «слушать правду». В этот момент ни в коем случае нельзя придумывать новые аргументы или применять сарказм, который лишь спровоцирует полноценный скандал.

Если на вас продолжают давить, спокойно повторяйте одну и ту же позицию. Скажите «Я не хочу это обсуждать» несколько раз подряд, не меняя интонации. Эта стратегия эффективного ассертивного поведения лишает спорщика новой пищи для размышлений. Эта техника уже упоминалась в материале про то, что отвечают на хамство люди с сильным характером. Значит, техника рабочая!

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Если и это не помогает, ваши слова должны быть обязательно подкреплены физическим действием. Сказав «Я прекращаю этот разговор», нужно действительно повесить трубку, выйти из комнаты или заняться своими делами, оставив за собой право самостоятельно решать, как вам жить.