Как отличить настоящую красную икру от имитации, не открывая банку

Две баночки красной икры могут выглядеть совершенно одинаково, хотя в одной — настоящие икринки лосося, а в другой — шарики из загустителей и красителей. Причём искусственная икра сама по себе не обман: мы уже рассказывали, из чего делают дешёвую икру. Проблема начинается, когда имитацию выдают за натуральный деликатес. И перед Новым годом, когда хочется купить икру повыгоднее, стоит знать несколько хитростей.

Настоящую икру выдаёт состав, а не надпись на банке

Первое, что нужно искать на упаковке, — слова «икра лососевая зернистая» и название рыбы: горбуша, кета, нерка, форель. Но даже крупная надпись «ИКРА» ещё ничего не гарантирует. Самая важная информация обычно прячется в составе.

У натуральной икры он короткий: сама икра, соль, иногда растительное масло и разрешённые консерванты. Если встречаются альгинат натрия, каррагинан, желатин, красители и ароматизаторы, перед вами, скорее всего, имитация, структурированная икра или смесь.

Кстати, это не одно и то же. Имитированную икру делают преимущественно из желирующих компонентов, а структурированную — из настоящего икорного сока, которому заново придают форму икринок. Роскачество объясняет, что оба варианта могут быть безопасными, если произведены по правилам. Но по пищевой ценности и вкусу это не полноценная замена натуральной икре.

У настоящих икринок есть маленький секрет внутри

Если есть выбор, присмотритесь к икре в стеклянной банке. У натуральных икринок можно заметить небольшой «глазок» — светлое или тёмное пятнышко внутри. У простых имитаций таких деталей нет: шарики выглядят однородными.

Но есть подвох: современные производители научились воспроизводить даже этот «глазок». Поэтому ориентироваться только на него нельзя.

Не стоит пугаться и разного размера или цвета икринок. У кеты они обычно крупные, янтарно-оранжевые, у горбуши — среднего размера, ярко-оранжевые, у нерки — более мелкие и насыщенно-красные. Размер и оттенок зависят от вида рыбы, а не от натуральности икры.

Зато избыток жидкости должен насторожить. Если слегка наклонить стеклянную банку, качественная икра не должна сразу сползать по стенкам. В жестяной банке содержимое не должно заметно булькать при осторожном покачивании. Роскачество советует также отказаться от банок с повреждениями и вздутыми крышками.

«Честный знак» поможет проверить икру прямо у полки

Есть способ, для которого даже не придётся открывать банку. С 1 мая 2024 года в России действует обязательная цифровая маркировка натуральной красной икры. Поэтому на упаковке должен быть специальный квадратный код Data Matrix.

Откройте приложение «Честный знак» и отсканируйте его. Приложение позволяет проверить производителя, название продукта, состав, дату выпуска и срок годности. Эти данные должны совпадать с этикеткой.

Если система предупреждает о нарушении или обнаружилось несоответствие, такую покупку лучше отложить. Роспотребнадзор подтверждает, что маркировка помогает проследить происхождение икры. Правда, сам по себе код не заменяет лабораторную проверку содержимого.

Низкая цена, дата производства и условия хранения

Красная икра — один из продуктов, которые дорожают перед Новым годом. Поэтому подозрительно низкая цена — повод повнимательнее изучить банку. Сравнивайте стоимость за 100 граммов: маленькая упаковка не всегда означает выгодную покупку. Впрочем, высокая цена тоже не гарантирует подлинность.

Ещё одна хитрость связана с датой. Красную икру заготавливают преимущественно летом и осенью, когда лососёвые идут на нерест. Но зимняя дата изготовления не обязательно означает подделку: производители могут использовать замороженное сырьё. Об этом должна сообщать этикетка.

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Надпись «ГОСТ» тоже не стоит считать волшебной гарантией. А производство по ТУ само по себе не делает икру ненастоящей. Гораздо важнее состав, маркировка и условия хранения.

Особое внимание — холодильнику. Натуральная непастеризованная икра часто требует температуры около −4…−6 °C, хотя конкретные условия зависят от продукта. Проверяйте температуру хранения на упаковке и в магазине. Если банка стоит на обычной тёплой полке, рисковать не стоит.

Проверка икры горячей водой: работает ли популярный способ

Если сомнения остались уже после покупки, можно провести простой эксперимент. Положите несколько икринок в горячую, но не кипящую воду и слегка раздавите их.

Натуральная икра обычно делает воду мутновато-белой: содержащийся в ней белок сворачивается от нагревания. Имитированная может окрасить воду, раствориться или почти не измениться. Но это не стопроцентный тест: структурированная и смешанная икра способны давать промежуточный результат.

После открытия обратите внимание и на запах. У натуральной икры он умеренный, рыбный.

И ещё один момент для тех, кто заранее составляет новогоднее меню: открывайте икру ближе к подаче. Остатки из жестяной банки переложите в чистую стеклянную ёмкость и храните в холодильнике. После вскрытия икру лучше съесть за 1–3 дня, если производитель не указал более короткий срок.