Нидерланды: как люди живут ниже уровня моря и почему страну не затапливает

Около трети Нидерландов лежит ниже уровня моря, но там живут миллионы людей и никто массово не тонет. От затопления страну спасает не удачная география, а умение управлять водой. В начале октября 2026 года в системе защиты от воды появилась новая крупная часть — на дамбе Афслёйтдейк запустили насосную станцию, способную перекачивать 275 тысяч литров воды в секунду. На её примере хорошо видно, как всё устроено.

Треть Нидерландов лежит ниже уровня моря

Нидерланды расположены на северо-западе Европы, на берегу Северного моря. Здесь в море впадают крупные реки, в том числе Рейн и Маас. По данным государственной программы защиты от наводнений Delta Programme, ниже уровня моря находится примерно треть страны.

Если убрать защитные сооружения, вода регулярно заливала бы около 60% территории. На этих землях живут примерно девять миллионов человек, и там создаётся около 70% экономики страны. Под угрозой не только низины: места повыше тоже могут затопить разлившиеся реки или сильный морской шторм.

Уровень моря тоже не постоянный. Во время приливов и особенно штормов вода поднимается намного выше обычного. Поэтому некоторым районам грозит опасность сразу с двух сторон, от моря и от рек. Есть и третья проблема: обычный дождь. Его воду тоже нужно куда-то девать.

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Дамбы, дюны и штормовые ворота держат море снаружи

Главная защита страны — дамбы, то есть огромные валы из земли, песка, камня и бетона. Принцип понятен по бассейну: если между водой и сушей стоит высокая прочная стенка, вода остаётся на своей стороне, даже когда она выше земли.

Но одной стенки мало. Вода может просачиваться сквозь грунт, подмывать основание или во время шторма переливаться через верх. Поэтому дамбы рассчитывают с учётом напора воды, силы волн и свойств почвы, а потом постоянно проверяют и ремонтируют. Вдоль побережья страну защищают ещё и песчаные дюны. Если море их размывает, на пляжи и подводные склоны досыпают песок.

В некоторых местах сплошную дамбу построить нельзя. Через Роттердам, один из крупнейших портов, всё время идут корабли. Поэтому рядом с ним поставили подвижный барьер Масланткеринг: два огромных металлических крыла, которые обычно открыты, а перед опасным штормом закрывают проход.

Масланткеринг входит в систему «Дельта». Её начали строить после наводнения 1953 года, когда шторм прорвал множество дамб, погибли 1836 человек и затопило огромные территории. После этой катастрофы стало ясно, что старой защиты недостаточно.

Польдер работает как чаша, из которой откачивают дождь

Допустим, морскую воду остановили. Но дожди внутри страны никто не отменял. Здесь начинаются польдеры: низкие участки земли, окружённые защитными сооружениями. Уровень воды в них люди поддерживают сами.

Польдер похож на большую чашу. Её края выше дна, поэтому вода снаружи не заливается внутрь. Зато всё, что падает в чашу сверху, остаётся там, пока его не уберут. Отсюда тысячи канав и каналов. Порядок такой:

Дождь падает на улицы, поля и крыши. Лишняя вода стекает в небольшие канавы. Из них она попадает в каналы и водоёмы покрупнее. Насосы поднимают воду на более высокий уровень. В конце концов излишки уходят в море.

Иногда воду приходится перекачивать несколько раз, ступенька за ступенькой. Кроме дождя, есть грунтовые воды: они просачиваются снизу, и система должна справляться и с ними. Поэтому низины в Нидерландах сухие не сами по себе. Уровень воды там регулируют постоянно.

Именно благодаря такому контролю в польдере можно жить, пахать землю и строить дома.

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От ветряных мельниц к электрическим насосам

Знаменитые голландские мельницы не просто украшали пейзаж. Многие из них откачивали воду. Ветер крутил лопасти, механизм передавал движение водоподъёмному устройству, и оно переносило воду из нижнего канала в верхний.

Так несколько веков назад осушали болота, озёра и затопленные участки, а на их месте появлялись поля, деревни и дороги. Потом мельницы сменили паровые насосы, а затем электрические и дизельные. Современные насосы гораздо мощнее и не зависят от ветра, но задача осталась прежней: поднять воду из низины и отвести туда, откуда она стечёт в море.

Новые насосы на дамбе Афслёйтдейк качают 275 кубометров в секунду

Дамба Афслёйтдейк длиной около 32 километров отделяет пресное озеро Эйсселмер от морского залива Ваддензе. Раньше Эйсселмер был частью морского залива Зёйдерзе, но в 1932 году его отгородили от моря. Со временем вода в нём стала пресной, а часть дна осушили и превратили в новые земли.

В озеро постоянно поступает вода, и её нужно сбрасывать в море. Когда море ниже озера, достаточно открыть шлюзы, и вода уйдёт сама. Когда море выше, сама она уже не потечёт, и нужны насосы. В Rijkswaterstaat, ведомстве, которое управляет водой в стране, это правило формулируют так: сбрасывать самотёком, когда можно, и качать, когда нужно.

1 октября 2026 года на дамбе официально запустили новую насосную станцию и дополнительные шлюзы. Её шесть насосов вместе перекачивают до 275 кубометров, то есть 275 тысяч литров воды в секунду. С новыми насосами и шлюзами дамба может сбрасывать из озера в море на 45% больше воды. Станцию открыли как раз в начале сезона штормов.

На полную мощность насосы работают не всегда. Пока уровень воды позволяет, обходятся обычными шлюзами, а насосы включают, когда самотёком воду уже не отвести.

Рекам отдают больше места, а не только строят дамбы выше

Вода приходит не только с моря. Когда в верховьях Рейна или Мааса идут сильные дожди, огромный объём воды постепенно спускается вниз по течению и доходит до Нидерландов.

Раньше в ответ обычно поднимали речные дамбы. Но у этого способа есть изъян: если зажать всю воду в узком русле, в сильный паводок её уровень может подняться очень высоко. Поэтому в стране перешли к подходу Room for the River, «Пространство для реки».

Суть в том, что реке в некоторых местах отдают дополнительную землю. Дамбу отодвигают подальше от берега, и в половодье вода временно разливается по специально отведённой территории, а не по жилым кварталам. Кроме того, углубляют поймы, то есть низкие берега, которые река заливает в паводок, и прокладывают дополнительные протоки. Так воду не только останавливают, но и безопасно пропускают через страну.

Что будет, если насосы остановятся

Если насосы отключатся, море не хлынет в города в ту же минуту: дамбы останутся на месте. Но в польдерах начнёт копиться вода. Дожди продолжатся, грунтовые воды будут прибывать, а отводить их станет некуда.

Сначала затопит поля и дороги, а потом, в зависимости от обстоятельств, и постройки. Скорость зависит от количества осадков, рельефа, уровня грунтовых вод и от того, сколько продлится остановка. Где-то последствия проявятся быстро, где-то на серьёзное затопление уйдёт гораздо больше времени.

Поэтому сказать, что без насосов вся страна сразу уйдёт под воду, нельзя. Но долгая остановка системы опасна для низин. А если одновременно прорвёт крупную дамбу, всё будет намного серьёзнее и быстрее.

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Море поднимается, а торфяная земля оседает

Из-за изменения климата задача усложняется с трёх сторон. Уровень моря растёт, поэтому шлюзы всё реже могут сбрасывать воду самотёком и насосы становятся важнее. Дожди меняются и могут приводить к более сильным паводкам. А в некоторых районах опускается сама земля: осушенный торф высыхает, уплотняется и разрушается.

Получается, что море поднимается, а отдельные участки суши проседают. Поэтому защиту нельзя построить один раз и забыть о ней: дамбы укрепляют, насосы делают мощнее, шлюзы обновляют, планы пересматривают. Delta Programme ставит новые цели по защите от наводнений к 2050 году, а Rijkswaterstaat предупреждает, что примерно с 2045 года для отвода воды из Эйсселмера может понадобиться ещё больше мощности.

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Полностью исключить серьёзные наводнения нельзя даже при нынешней защите. Но популярная мысль, будто Нидерланды через несколько десятилетий неизбежно уйдут под воду, слишком упрощает дело. Многое будет зависеть от того, как быстро поднимается море и насколько быстро страна успевает перестраивать дамбы и насосы.