Почему Санкт-Петербург может уйти под воду из-за ледника в Антарктиде

Ледник Туэйтса в Антарктиде, который ученые прозвали Ледником Судного дня, продолжает разрушаться из-за потепления воды. Если он растает вместе с соседними ледниками, уровень Мирового океана может подняться на три метра. В зоне риска окажутся Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь.

Что такое Ледник Судного дня и где он находится

Ледник Туэйтса расположен в Западной Антарктиде и по площади сопоставим с территорией Великобритании. Свое неофициальное название, Ледник Судного дня, он получил из-за колоссального объема льда, который содержит. Если этот лед окажется в океане, последствия для прибрежных городов по всему миру будут катастрофическими.

В 2024 году научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает из-за повышения температуры воды. Теплые океанические течения подмывают ледник снизу, ослабляя его основание. Представьте кусок масла на тёплой сковороде: он тает не сверху, а снизу, и в какой-то момент просто теряет опору. Примерно так же ведет себя Туэйтс — его подводная часть разрушается быстрее, чем видимая.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Проблема еще и в том, что Туэйтс работает как пробка. Он удерживает за собой огромные массы льда Западно-Антарктического ледяного щита. Если эта затычка исчезнет, таяние может ускориться многократно.

Как таяние ледника Туэйтса влияет на уровень океана

Ледник Туэйтса содержит столько льда, что его полное таяние поднимет уровень Мирового океана примерно на 65 сантиметров. Но главная угроза это цепная реакция. Если Туэйтс разрушится, он откроет путь теплой воде к соседним ледникам, и тогда суммарный подъем уровня океана может достигнуть трех метров.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

Три метра — это не абстрактная цифра. Это высота потолка в обычной квартире. Если океан поднимется на такую величину, десятки крупных городов мира окажутся частично или полностью затоплены.

Как быстро это может произойти — вопрос, на который у ученых пока нет точного ответа. Речь может идти о десятилетиях или столетиях, но уже сейчас ученые предупреждают, что даже подъем на один метр станет серьезной угрозой.

О том, как быстро поднимется уровень воды из-за разрушения антарктических ледников, ученые спорят уже несколько лет. Процесс зависит от множества факторов: скорости потепления, поведения океанических течений и устойчивости соседних ледяных массивов.

Почему Санкт-Петербург и Балтика могут быть затоплены

По данным РИА Новости, среди российских территорий в потенциальной зоне риска находятся Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западная Сибирь. И это не случайный выбор.

Санкт-Петербург расположен в устье Невы, на низменных островах и насыпных территориях. Средняя высота города над уровнем моря составляет всего около 1–3 метров. Город и без глобального потепления страдает от наводнений — за свою историю Петербург пережил более трехсот крупных подтоплений.

Если океан поднимется хотя бы на метр, нынешних защитных сооружений может оказаться недостаточно. Побережье Балтийского моря, которая включает Калининградскую и Ленинградскую области, тоже окажется под давлением.

Западная Сибирь в списке по другой причине: это огромная низменность, значительная часть которой лежит на высоте менее 100 метров над уровнем моря. При масштабном подъеме океана и изменении гидрологического режима рек последствия затронут и эти территории.

Читайте также: Под ледником Туэйтса нашли 300-метровую полость

Может ли океан подняться на несколько метров

Подъем мирового океана на три метра — это не прогноз на ближайшие годы. Это сценарий, который реализуется в случае полного разрушения Туэйтса и соседних ледников. Ученые пока не могут точно сказать, когда это произойдет и произойдет ли вообще в таком масштабе.

Но тенденция вызывает беспокойство. По данным исследований, скорость таяния антарктических ледников ускоряется. Теплые течения проникают все глубже под ледяной щит, а каждый градус потепления океана увеличивает объем тающего льда.

Ранее ученые уже предупреждали о масштабных последствиях разрушения антарктических ледников и о том, чем это грозит человечеству.

Как защитить города от затопления

Можно ли подготовиться к такому сценарию? Опыт разных стран показывает, что частично — да. Нидерланды, треть территории которых лежит ниже уровня моря, десятилетиями строят и совершенствуют систему дамб и барьеров. Японские и южнокорейские города внедряют подземные резервуары для отвода воды.

Для России ключевые направления защиты от потопов могут включать:

Улучшение существующих защитных сооружений, прежде всего петербургской дамбы, с учетом прогнозов подъёма мирового океана;

Пересмотр строительных норм для прибрежных территорий;

Развитие систем мониторинга уровня моря и раннего предупреждения;

Планирование инфраструктуры с учетом возможного затопления низменных районов.

Однако масштаб проблемы выходит за рамки работы инженеров одной страны. Таяние антарктических ледников — это глобальный процесс, и его замедление зависит от того, удастся ли человечеству сократить выбросы парниковых газов и ограничить дальнейшее потепление.

А вы уже подписаны на наш Telegram-канал с эксклюзивными постами? Если нет, самое время это исправить!

История с Ледником Судного дня это серьезный повод задуматься. Процесс разрушения уже идет, и хотя худшие сценарии могут растянуться на десятилетия, готовиться к последствиям нужно уже сейчас. Особенно тем, кто живет в городах, где между уровнем моря и первым этажом — считанные метры.