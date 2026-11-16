Я думал, что ножи тупятся из-за плохой стали. Оказалось, я сам их портил

Хороший кухонный нож может служить десятилетиями, но затупиться он может уже через несколько недель после покупки. И виновата в этом не только сталь — чаще дело в привычках, которые мы даже не замечаем: стеклянной разделочной доске, общем ящике с вилками и ложками или неправильном хранении. При этом многие уверены, что точить нож нужно чуть ли не каждую неделю, хотя на самом деле всё наоборот. К тому же, ножи требуют разного ухода, и японские варианты обычно точат только с одной стороны. Недавно я задался вопросом, насколько часто производители рекомендуют точить ножи, и их ответы меня даже удивили.

Мытьё, правка и заточка — три разные процедуры

Нож режет благодаря очень тонкому краю. Во время работы этот край понемногу стирается, а иногда слегка загибается в сторону. Поэтому острота пропадает по двум разным причинам, и исправляют их по-разному.

Правка выпрямляет загнувшийся край. Для неё нужен мусат: металлический или керамический стержень, по которому проводят лезвием. Заточка нужна, когда край действительно стёрся. В этом случае с лезвия снимают немного металла и формируют новую острую кромку.

Процедура Как часто Мытьё После каждого использования и при переходе от сырых продуктов к готовым Правка мусатом По необходимости, иногда перед каждой готовкой Полная заточка Когда нож плохо режет, а правка уже не помогает. Дома профессиональная заточка нужна порой лишь 1–2 раза в год

IKEA советует следить за остротой ножей каждую неделю. Но это не значит, что каждую неделю нужно точить нож и снимать с него металл. Как часто точить, зависит от состояния лезвия, а не от календаря.

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Мытьё ножа в шесть простых шагов

Проще всего продлить ножу жизнь, если мыть его сразу после готовки. На лезвии остаются кусочки еды, вода, соль и кислота. Особенно много кислоты и соли дают помидоры, лимоны и солёные овощи. Если оставить нож грязным надолго, со временем на нём появятся пятна и следы ржавчины.

Возьмите нож за рукоятку и подставьте под тёплую проточную воду. Капните на мягкую губку немного обычного средства для посуды. Протрите обе стороны лезвия движением от тупой части к острому краю, не касаясь его пальцами. Смойте пену чистой водой. Сразу вытрите нож насухо полотенцем, аккуратно возле края. Уберите нож на его место.

Металлические мочалки и жёсткие чистящие порошки лучше не брать: они царапают лезвие. После сырого мяса или рыбы нож обязательно моют со средством, прежде чем резать им хлеб, овощи или готовую еду. Иначе микробы перейдут с одного продукта на другой.

Не бросайте нож в раковину, полную воды. Его может повредить другая посуда, а тот, кто опустит туда руку, рискует сильно порезаться. Кстати, саму кухонную раковину тоже стоит регулярно мыть.

Семь привычек, из-за которых нож быстро тупится

По рекомендациям IKEA, чаще всего ножи портят обычные бытовые мелочи:

Доски из стекла, камня и керамики. Твёрдая поверхность оставляет на тонком крае крошечные повреждения при каждом ударе. Деревянные и пластиковые доски гораздо бережнее к ножу.

Посудомоечная машина. Нож бьётся о другие металлические предметы, а вода и химия со временем портят лезвие и рукоятку. Некоторые модели можно мыть в машине, но мыть руками всё равно бережнее.

Общий ящик с вилками и ложками. Каждый раз, когда ящик открывают, приборы ударяются друг о друга, и на лезвии появляются мелкие сколы. Лучше держать нож на подставке или в отдельной ячейке.

Привычка сгребать нарезанное лезвием. Если вести острым краем по доске, он быстрее стирается. Нож лучше перевернуть и сгребать тупой верхней частью, обухом.

Кости и замороженные продукты. Обычный кухонный нож не рассчитан на такую нагрузку. Попытки рубить кость или расшатывать застрявшее лезвие заканчиваются сколами и загнутым краем.

Неправильная заточка. Если всякий раз точить под разным углом или сильно давить, нож теряет форму. Слишком острый угол делает край тоньше и уязвимее.

Влага. Даже нержавеющая сталь может покрыться ржавчиной, если долго остаётся мокрой, особенно с остатками соли или кислых продуктов. Когда ржавчина доходит до острого края, нож режет хуже.

Проверка остроты листом бумаги и помидором

Приборы не понадобятся. Возьмите обычный лист бумаги, держите его на весу и плавно разрежьте движением от себя. Острый нож пройдёт сквозь лист довольно легко. Если он цепляется, мнёт или рвёт бумагу, острота уже не та.

Второй способ — помидор. Острый нож сразу прорезает кожицу, а тупой сначала давит на помидор, и тот сминается. А вот проводить пальцем по лезвию не стоит: так ничего толком не понять, зато легко порезаться.

Специалисты из материала РБК Life напоминают, что тупой нож опаснее острого. На тупой нож приходится сильнее давить, и он может внезапно соскользнуть прямо на руку.

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Домашняя заточка: точилка с пазами или камень

Проще всего новичку будет с ручной точилкой с направляющими. Её ставят на устойчивую поверхность и протягивают нож через специальный паз, как написано в инструкции. Минус в том, что у дешёвых точилок обычно один заданный угол, а некоторые снимают слишком много металла.

Точильный камень даёт больше контроля, но требует практики. Для обычного, не сильно повреждённого ножа подойдёт двусторонний водный камень с маркировкой 1000/3000. Сторона 1000 нужна для основной заточки, сторона 3000 — для доводки. Готовят камень по инструкции производителя: если его нужно замачивать, сначала его выдерживают в воде, а потом кладут на поверхность, где он не будет скользить.

Нож прикладывают к камню под нужным углом и плавно ведут острым краем по камню. Для многих универсальных кухонных ножей ориентир — около 20 градусов на каждую сторону, но лучше держаться заводского угла вашей модели. Главное — держать один и тот же угол, не давить и одинаково точить обе стороны. После этого переходят на мелкую сторону камня, снимают заусенец, моют и вытирают нож.

Хлебные ножи с зубчиками и керамические ножи обычно не точат на домашних точилках и камнях. Их лучше отдать мастеру.

Слишком частая заточка укорачивает жизнь лезвия

Каждый раз, когда нож точат, с его края снимается немного стали. Если делать это постоянно, особенно грубой точилкой, лезвие постепенно истончается и теряет форму. Поэтому лишняя заточка нож не бережёт, а изнашивает.

Разумнее сначала поправить нож мусатом, если он подходит для вашей модели, и точить только тогда, когда правка уже не помогает. При хорошем уходе обычный кухонный нож остаётся острым неделями или даже месяцами. Точный срок зависит от стали, формы лезвия и того, как часто вы готовите.