Я думал, что ножи тупятся из-за плохой стали. Оказалось, я сам их портил

Рамис Ганиев

Хороший кухонный нож может служить десятилетиями, но затупиться он может уже через несколько недель после покупки. И виновата в этом не только сталь — чаще дело в привычках, которые мы даже не замечаем: стеклянной разделочной доске, общем ящике с вилками и ложками или неправильном хранении. При этом многие уверены, что точить нож нужно чуть ли не каждую неделю, хотя на самом деле всё наоборот. К тому же, ножи требуют разного ухода, и японские варианты обычно точат только с одной стороны. Недавно я задался вопросом, насколько часто производители рекомендуют точить ножи, и их ответы меня даже удивили.

Поварской нож и мусат лежат на деревянной доске

Поварской нож и мусат лежат на деревянной доске

Мытьё, правка и заточка — три разные процедуры

Нож режет благодаря очень тонкому краю. Во время работы этот край понемногу стирается, а иногда слегка загибается в сторону. Поэтому острота пропадает по двум разным причинам, и исправляют их по-разному.

Мусат и точильный камень

Мусат и точильный камень

Правка выпрямляет загнувшийся край. Для неё нужен мусат: металлический или керамический стержень, по которому проводят лезвием. Заточка нужна, когда край действительно стёрся. В этом случае с лезвия снимают немного металла и формируют новую острую кромку.

Процедура Как часто
Мытьё После каждого использования и при переходе от сырых продуктов к готовым
Правка мусатом По необходимости, иногда перед каждой готовкой
Полная заточка Когда нож плохо режет, а правка уже не помогает. Дома профессиональная заточка нужна порой лишь 1–2 раза в год

IKEA советует следить за остротой ножей каждую неделю. Но это не значит, что каждую неделю нужно точить нож и снимать с него металл. Как часто точить, зависит от состояния лезвия, а не от календаря.

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Мытьё ножа в шесть простых шагов

Проще всего продлить ножу жизнь, если мыть его сразу после готовки. На лезвии остаются кусочки еды, вода, соль и кислота. Особенно много кислоты и соли дают помидоры, лимоны и солёные овощи. Если оставить нож грязным надолго, со временем на нём появятся пятна и следы ржавчины.

  1. Возьмите нож за рукоятку и подставьте под тёплую проточную воду.
  2. Капните на мягкую губку немного обычного средства для посуды.
  3. Протрите обе стороны лезвия движением от тупой части к острому краю, не касаясь его пальцами.
  4. Смойте пену чистой водой.
  5. Сразу вытрите нож насухо полотенцем, аккуратно возле края.
  6. Уберите нож на его место.

Металлические мочалки и жёсткие чистящие порошки лучше не брать: они царапают лезвие. После сырого мяса или рыбы нож обязательно моют со средством, прежде чем резать им хлеб, овощи или готовую еду. Иначе микробы перейдут с одного продукта на другой.

Не бросайте нож в раковину, полную воды. Его может повредить другая посуда, а тот, кто опустит туда руку, рискует сильно порезаться. Кстати, саму кухонную раковину тоже стоит регулярно мыть.

Семь привычек, из-за которых нож быстро тупится

По рекомендациям IKEA, чаще всего ножи портят обычные бытовые мелочи:

  • Доски из стекла, камня и керамики. Твёрдая поверхность оставляет на тонком крае крошечные повреждения при каждом ударе. Деревянные и пластиковые доски гораздо бережнее к ножу.
  • Посудомоечная машина. Нож бьётся о другие металлические предметы, а вода и химия со временем портят лезвие и рукоятку. Некоторые модели можно мыть в машине, но мыть руками всё равно бережнее.
  • Общий ящик с вилками и ложками. Каждый раз, когда ящик открывают, приборы ударяются друг о друга, и на лезвии появляются мелкие сколы. Лучше держать нож на подставке или в отдельной ячейке.
  • Привычка сгребать нарезанное лезвием. Если вести острым краем по доске, он быстрее стирается. Нож лучше перевернуть и сгребать тупой верхней частью, обухом.
  • Кости и замороженные продукты. Обычный кухонный нож не рассчитан на такую нагрузку. Попытки рубить кость или расшатывать застрявшее лезвие заканчиваются сколами и загнутым краем.
  • Неправильная заточка. Если всякий раз точить под разным углом или сильно давить, нож теряет форму. Слишком острый угол делает край тоньше и уязвимее.
  • Влага. Даже нержавеющая сталь может покрыться ржавчиной, если долго остаётся мокрой, особенно с остатками соли или кислых продуктов. Когда ржавчина доходит до острого края, нож режет хуже.

Проверка остроты листом бумаги и помидором

Приборы не понадобятся. Возьмите обычный лист бумаги, держите его на весу и плавно разрежьте движением от себя. Острый нож пройдёт сквозь лист довольно легко. Если он цепляется, мнёт или рвёт бумагу, острота уже не та.

Повар точит нож стальным стержнем над деревянной доской

Повар точит нож стальным стержнем над деревянной доской

Второй способ — помидор. Острый нож сразу прорезает кожицу, а тупой сначала давит на помидор, и тот сминается. А вот проводить пальцем по лезвию не стоит: так ничего толком не понять, зато легко порезаться.

Специалисты из материала РБК Life напоминают, что тупой нож опаснее острого. На тупой нож приходится сильнее давить, и он может внезапно соскользнуть прямо на руку.

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Домашняя заточка: точилка с пазами или камень

Проще всего новичку будет с ручной точилкой с направляющими. Её ставят на устойчивую поверхность и протягивают нож через специальный паз, как написано в инструкции. Минус в том, что у дешёвых точилок обычно один заданный угол, а некоторые снимают слишком много металла.

Точильный камень даёт больше контроля, но требует практики. Для обычного, не сильно повреждённого ножа подойдёт двусторонний водный камень с маркировкой 1000/3000. Сторона 1000 нужна для основной заточки, сторона 3000 — для доводки. Готовят камень по инструкции производителя: если его нужно замачивать, сначала его выдерживают в воде, а потом кладут на поверхность, где он не будет скользить.

Руки точат кухонный нож на влажном камне на кухонной столешнице

Руки точат кухонный нож на влажном камне на кухонной столешнице

Нож прикладывают к камню под нужным углом и плавно ведут острым краем по камню. Для многих универсальных кухонных ножей ориентир — около 20 градусов на каждую сторону, но лучше держаться заводского угла вашей модели. Главное — держать один и тот же угол, не давить и одинаково точить обе стороны. После этого переходят на мелкую сторону камня, снимают заусенец, моют и вытирают нож.

Хлебные ножи с зубчиками и керамические ножи обычно не точат на домашних точилках и камнях. Их лучше отдать мастеру.

Слишком частая заточка укорачивает жизнь лезвия

Каждый раз, когда нож точат, с его края снимается немного стали. Если делать это постоянно, особенно грубой точилкой, лезвие постепенно истончается и теряет форму. Поэтому лишняя заточка нож не бережёт, а изнашивает.

Разумнее сначала поправить нож мусатом, если он подходит для вашей модели, и точить только тогда, когда правка уже не помогает. При хорошем уходе обычный кухонный нож остаётся острым неделями или даже месяцами. Точный срок зависит от стали, формы лезвия и того, как часто вы готовите.

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