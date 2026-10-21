Нужно ли вообще купать кошку, если она и так вылизывается

Многие хозяева купают кошек регулярно, считая это частью правильного ухода и заботы. Но ветеринары смотрят на это иначе, и советуют быть осторожнее. Дело в том, что кошки часами вылизывают себя сами, а иногда и друг друга, и этому есть как минимум четыре важные причины. Но все же, сколько раз в год на самом деле нужно мыть кошку и когда без купания не обойтись?

Частота купания зависит от шерсти, здоровья и образа жизни

Универсального графика нет. Важны три вещи: насколько кошка пачкается, умывается ли она сама и нет ли у нее кожных болезней. Обычную короткошерстную кошку, которая живет в квартире, моют только тогда, когда она испачкалась. Иногда этого не случается ни разу за всю жизнь.

Какая кошка Как часто купать Здоровая домашняя короткошерстная Только по необходимости, иногда ни разу в жизни Длинношерстная По необходимости, главное — регулярно вычесывать Гуляющая на улице При сильном загрязнении, а не после каждой прогулки Пожилая или с лишним весом По состоянию шерсти, если кошка плохо умывается Сфинкс и другие бесшерстные Часто раз в 1–2 недели, но график индивидуальный С заболеванием кожи По назначению ветеринара, иногда еженедельно

Со сфинксами ситуация особая. У обычной кошки кожное сало расходится по шерсти, а у бесшерстной остается на коже. Из-за этого появляется жирный налет и кожа быстрее пачкается. Ветеринарный дерматолог Элисон Дизель из Техасского университета A&M считает, что таким кошкам регулярное мытье действительно помогает. Но мыть их чаще раза в одну-две недели обычно не нужно, а некоторым хватает и более редких процедур.

Главный принцип простой: кошку купают, когда это действительно нужно, а не потому, что прошел месяц.

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Кошачий язык чистит шерсть до самой кожи

Кошки, в отличие от собак, тратят на гигиену очень много времени. Они вылизывают лапы, живот, спину и хвост, а морду протирают влажной лапой. Главный инструмент для этого — язык.

В 2018 году ученые из Технологического института Джорджии изучили кошачий язык с помощью скоростной съемки и компьютерной томографии. Его поверхность покрыта сотнями маленьких жестких шипиков, загнутых назад. По сути, язык работает как щетка.

На кончиках шипиков есть углубления. Они набирают слюну и доносят ее в глубину шерсти. Поэтому кошка чистит не только верхний слой, но и шерсть у самой кожи. Во время вылизывания она:

убирает выпавшие волоски, пыль и мелкий мусор;

распутывает небольшие спутанные участки;

распределяет слюну, которая испаряется и охлаждает тело;

поддерживает шерсть в порядке.

Но вылизывание помогает не от всего. Если на шерсть попала бытовая химия, кошка не сможет безопасно ее убрать. Наоборот, при вылизывании она может проглотить опасное вещество.

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Шесть причин, по которым кошки сопротивляются ванне

Если кошка в панике рвется из ванны, это еще не значит, что она ненавидит воду. Скорее ей неприятно всё, что происходит вокруг. Вот что им может не нравиться:

Мокрая шерсть становится тяжелой и мешает двигаться. А для кошки очень важно, что она может в любой момент быстро убежать.

Мокрая шерсть хуже держит тепло, поэтому кошке холодно. Особенно когда после теплой воды она попадает в прохладную комнату.

Кошка теряет контроль: ее схватили, принесли в непонятное место и поливают водой, а сколько это продлится, неизвестно.

Пугает шум воды, особенно душ с сильным напором. Брызги и скользкое дно добавляют страха.

Кошки очень чувствительны к запахам. Им неприятен аромат шампуня и то, что после мытья меняется их собственный запах.

Кошка помнит неудачный опыт. Если ее уже насильно окунали, в следующий раз она будет сопротивляться сильнее.

При этом все кошки разные: одна не терпит даже мокрую лапу, другая играет со струей из крана. Есть и эволюционная гипотеза: предки домашних кошек жили в довольно засушливых краях, где плавать им было незачем. Это могло повлиять на отношение к воде, но доказанным единственным объяснением эту версию считать нельзя. Кошки породы турецкий ван известны интересом к воде, но и это не значит, что любой ван с радостью полезет в ванну.

Когда без купания действительно не обойтись

Иногда кошке нужна помощь человека. Ветеринары выделяют четыре основных случая:

Сильное загрязнение: кошка вымазалась в грязи, испачкалась содержимым лотка или чем-то липким. Часто достаточно помыть только грязный участок.

Опасные вещества на шерсти: бытовая химия, краска, средство от вредителей. Кошка начнет вылизываться и может отравиться, поэтому нужно сразу звонить ветеринару . Разные вещества смывают по-разному, а иногда шерсть нужно промыть срочно.

. Разные вещества смывают по-разному, а иногда шерсть нужно промыть срочно. Проблемы со здоровьем: пожилые кошки, кошки с ожирением или больными суставами иногда не дотягиваются до спины и задней части тела. Шерсть там пачкается и сваливается.

Кожные заболевания: при некоторых инфекциях и аллергиях ветеринар назначает лечебный шампунь. Тогда купание входит в лечение, и как часто мыть, зависит от диагноза.

Пыльные лапы после прогулки или отдельное пятно на шерсти — не повод для полноценной ванны.

Если здоровая кошка сама следит за собой, без купания ей, скорее всего, ничего не грозит. Неприятный запах, болезни кожи или паразиты от этого сами не появятся. Хуже, если кошка перестает умываться. Тогда шерсть становится жирной и спутанной, а у длинношерстных кошек появляются колтуны. Они стягивают кожу и причиняют боль, а под ними бывают раздражение и инфекции. Дело тут не в том, что кошку не купали, а в том, что она перестала ухаживать за собой. Если раньше кошка умывалась, а потом вдруг перестала, ее стоит показать ветеринару. Причиной могут быть больные суставы, лишний вес, зубная боль или другая болезнь.

Купаем кошку правильно

Если кошку всё-таки нужно помыть, задача — отмыть ее, не напугав и не повредив кожу. Рекомендации ветеринаров сводятся к шести шагам.

Подготовьте всё заранее: мягкий шампунь для кошек, нескользящий коврик, пластиковую кружку и несколько полотенец. Длинную шерсть сначала расчешите, а сильные колтуны лучше доверить специалисту: мокрыми их распутать еще труднее. Налейте немного теплой, но не горячей воды на дно тазика или раковины. Погружать кошку целиком не нужно. Положите коврик: на устойчивой поверхности кошка спокойнее. Если она боится шума крана, наберите воду до того, как принесете кошку. Намочите спину и бока из кружки или слабой струей. Не направляйте воду на морду, уши и нос. Нанесите немного шампуня и мягко помассируйте, не растирая сильно. Человеческий шампунь, даже детский, не подходит: кожа у кошки другая, и неподходящее средство может вызвать сухость и раздражение. Тщательно смойте шампунь. После купания кошка почти наверняка начнет вылизываться, а остатки средства раздражают кожу и могут попасть в желудок. Лечебный шампунь используйте по инструкции ветеринара: некоторые средства нужно подержать на шерсти. Промокните шерсть полотенцем и держите кошку в теплой комнате без сквозняков, пока она не высохнет. Фен не обязателен. Если кошка спокойно переносит шум, можно включить слабый поток воздуха с минимальным нагревом и держать фен подальше от кожи.

Если кошка отчаянно вырывается, кусается, тяжело дышит или паникует, необязательное купание лучше прекратить. Не держите ее силой ради идеальной чистоты: в трудном случае лучше обратиться к ветеринару или кошачьему грумеру.

Если кошке по здоровью нужны регулярные ванны, приучайте ее постепенно. Сначала дайте ей обследовать пустую ванну и угостите лакомством, если она ведет себя спокойно. Потом слегка намочите лапы, а позже добавьте немного теплой воды. Одним кошкам хватает нескольких спокойных попыток, другим нужно гораздо больше времени, а некоторых так и не удается приучить к ванне.

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Частое мытье и агрессивные средства сушат кожу

Кожу кошки покрывает тонкий защитный слой, в который входят естественные жиры. Он удерживает влагу и защищает кожу от раздражающих веществ. Если мыть кошку слишком часто, особенно резкими средствами, эта защита может нарушиться. Кожа сохнет, шелушится и чешется, а постоянный стресс от купаний тоже кошке не на пользу.

Ветеринарный дерматолог Айван Равера из Виргинского политехнического университета уточняет, что аккуратное мытье само по себе защитный слой не разрушает. Проблемы создают неподходящие средства, сильное трение и плохо смытый шампунь.

Поэтому мыть здоровую кошку каждую неделю ради запаха или блестящей шерсти не стоит. Ветеринары советуют купать кошку не чаще раза в 4–6 недель, если у нее нет особых показаний. Это верхняя граница, а не график: мыть кошку каждые полтора месяца необязательно.

Расческа, салфетка и сухой шампунь вместо ванны

Лучшая замена купанию — регулярное вычесывание. Расческа убирает отмершие волоски и пыль, а также не дает появиться колтунам. Короткошерстных кошек вычесывают несколько раз в неделю, глядя на линьку и состояние шерсти. Длинношерстным часто нужно расчесывание каждый день.

После расчесывания кошка проглатывает меньше шерсти, когда умывается. Если испачкались только лапы, живот или участок под хвостом, их можно протереть мягкой тканью, смоченной теплой водой, или специальной салфеткой для кошек. Ароматизированные бытовые салфетки и средства со спиртом или эфирными маслами не подойдут.

Небольшие загрязнения можно убрать сухим шампунем для кошек, в том числе в виде пенки. Перед этим проверьте состав и инструкцию и учтите, что потом кошка будет вылизываться. Такие средства не лечат кожные болезни и не годятся для удаления опасной химии. Особенно опасны эфирные масла, например масло чайного дерева: концентрированные масла могут вызвать у кошки серьезное отравление. Если колтунов много или кошка не дает себя расчесать, безопаснее обратиться к грумеру, который работает именно с кошками, или в ветклинику.

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От блох и аллергии на кошек купание помогает ненадолго

Ванна смывает часть блох, но проблему не решает. Блохи откладывают яйца в подстилках и коврах, поэтому даже после тщательного мытья кошка может заразиться снова. Ветеринары советуют специальные противоблошиные препараты, подобранные по возрасту и весу кошки. Некоторые средства для собак, особенно с перметрином, для кошек крайне опасны.

С аллергией похожая история. У человека ее вызывает не сама шерсть, а белки, которые вырабатывает организм кошки. Один из главных — Fel d 1. При вылизывании он попадает на шерсть и кожу. Купание временно снижает количество белка, но в исследованиях он возвращался к прежнему уровню за срок от суток до недели. В некоторых работах регулярные ванны вообще не дали устойчивого эффекта. Поэтому частое мытье кошки не спасает от аллергии.

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Для здоровой кошки куда важнее хорошее питание, своевременное лечение, защита от паразитов и расчесывание, чем ванна. Внезапный неприятный запах, жирная шерсть, колтуны или отказ умываться значат не то, что кошку пора купать, а то, что ее пора показать ветеринару.